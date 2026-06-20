Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej (20.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-20 23:40

Niemcy i Wybrzeże Kości Słoniowej rywalizują właśnie na BMO Field w Toronto w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie rozgrywane 20 czerwca przyciąga uwagę kibiców liczących na kolejne punkty swoich faworytów. Żeby lepiej zrozumieć przebieg gry, warto sprawdzić aktualne statystyki meczu i zobaczyć, która strona ma inicjatywę. Poniżej znajdziecie wynik, strzelców oraz statystyki z tego starcia.

Puchar Świata FIFA na tle flag Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, symbolizujący rywalizację podczas Mundialu 2026. Pełne statystyki meczu i składy drużyn znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Germany-Ivory Coast (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej

  • Niemcy [1:1] Wybrzeże Kości Słoniowej

Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej - STATYSTYKI

StatystykaNiemcyWybrzeże Kości Słoniowej
Bramki11
Kto strzelił

D. Undav (68')

F. Kessie (30')

Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany

N. Schlotterbeck (46')

L. Sane (60')

J. Musiala (60')

A. Pavlovic (60')

A. Bonny (75')

I. Sangare (75')

A. Diallo (75')

Strzały celne32
Strzały niecelne52
Wszystkie strzały128
Strzały zablokowane44
Strzały z pola karnego66
Strzały spoza pola karnego62
Faule35
Rzuty rożne82
Spalone01
Posiadanie piłki62%38%
Interwencje bramkarza12
Wszystkie podania515318
Celne podania462277
Skuteczność podań90%87%
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Niemcy - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Niemcy:

  • Manuel Neuer (bramkarz)
  • Joshua Kimmich (obrońca)
  • Jonathan Tah (obrońca)
  • Nico Schlotterbeck (obrońca)
  • Nathaniel Brown (obrońca)
  • Felix Nmecha (pomocnik)
  • Aleksandar Pavlović (pomocnik)
  • Leroy Sané (pomocnik)
  • Jamal Musiala (pomocnik)
  • Florian Wirtz (pomocnik)
  • Kai Havertz (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Alexander Nübel (bramkarz)
  • Oliver Baumann (bramkarz)
  • Malick Thiaw (obrońca)
  • Waldemar Anton (obrońca)
  • Antonio Rüdiger (obrońca)
  • David Raum (obrońca)
  • Assan Ouédraogo (pomocnik)
  • Jamie Leweling (napastnik)
  • Nadiem Amiri (pomocnik)
  • Pascal Groß (pomocnik)
  • Leon Goretzka (pomocnik)
  • Angelo Stiller (pomocnik)
  • Maximilian Beier (napastnik)
  • Nick Woltemade (napastnik)
  • Deniz Undav (napastnik)

Wybrzeże Kości Słoniowej - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Wybrzeże Kości Słoniowej:

  • Yahia Fofana (bramkarz)
  • Wilfried Singo (obrońca)
  • Odilon Kossounou (obrońca)
  • Emmanuel Agbadou (obrońca)
  • Ghislain Konan (obrońca)
  • Amad Diallo (pomocnik)
  • Franck Kessié (pomocnik)
  • Ibrahim Sangaré (pomocnik)
  • Yan Diomande (pomocnik)
  • Ange-Yoan Bonny (napastnik)
  • Christ Inao Oulaï (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Alban Lafont (bramkarz)
  • Mohamed Koné (bramkarz)
  • Christopher Operi (obrońca)
  • Ousmane Diomande (obrońca)
  • Guéla Doué (obrońca)
  • Evan Ndicka (obrońca)
  • Bazoumana Touré (napastnik)
  • Jean Michaël Seri (pomocnik)
  • Parfait Guiagon (pomocnik)
  • Seko Fofana (pomocnik)
  • Simon Adingra (napastnik)
  • Oumar Diakité (napastnik)
  • Elye Wahi (napastnik)
  • Nicolas Pépé (napastnik)
  • Evann Guessand (napastnik)
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