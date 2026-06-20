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Wynik meczu Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej
- Niemcy [1:1] Wybrzeże Kości Słoniowej
Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej - STATYSTYKI
|Statystyka
|Niemcy
|Wybrzeże Kości Słoniowej
|Bramki
|1
|1
|Kto strzelił
D. Undav (68')
F. Kessie (30')
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
N. Schlotterbeck (46')
L. Sane (60')
J. Musiala (60')
A. Pavlovic (60')
A. Bonny (75')
I. Sangare (75')
A. Diallo (75')
|Strzały celne
|3
|2
|Strzały niecelne
|5
|2
|Wszystkie strzały
|12
|8
|Strzały zablokowane
|4
|4
|Strzały z pola karnego
|6
|6
|Strzały spoza pola karnego
|6
|2
|Faule
|3
|5
|Rzuty rożne
|8
|2
|Spalone
|0
|1
|Posiadanie piłki
|62%
|38%
|Interwencje bramkarza
|1
|2
|Wszystkie podania
|515
|318
|Celne podania
|462
|277
|Skuteczność podań
|90%
|87%
Marek Citko dla „Super Expressu”. Lewandowski, gol na Wembley i Citkomania
Niemcy - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Niemcy:
- Manuel Neuer (bramkarz)
- Joshua Kimmich (obrońca)
- Jonathan Tah (obrońca)
- Nico Schlotterbeck (obrońca)
- Nathaniel Brown (obrońca)
- Felix Nmecha (pomocnik)
- Aleksandar Pavlović (pomocnik)
- Leroy Sané (pomocnik)
- Jamal Musiala (pomocnik)
- Florian Wirtz (pomocnik)
- Kai Havertz (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Alexander Nübel (bramkarz)
- Oliver Baumann (bramkarz)
- Malick Thiaw (obrońca)
- Waldemar Anton (obrońca)
- Antonio Rüdiger (obrońca)
- David Raum (obrońca)
- Assan Ouédraogo (pomocnik)
- Jamie Leweling (napastnik)
- Nadiem Amiri (pomocnik)
- Pascal Groß (pomocnik)
- Leon Goretzka (pomocnik)
- Angelo Stiller (pomocnik)
- Maximilian Beier (napastnik)
- Nick Woltemade (napastnik)
- Deniz Undav (napastnik)
Wybrzeże Kości Słoniowej - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Wybrzeże Kości Słoniowej:
- Yahia Fofana (bramkarz)
- Wilfried Singo (obrońca)
- Odilon Kossounou (obrońca)
- Emmanuel Agbadou (obrońca)
- Ghislain Konan (obrońca)
- Amad Diallo (pomocnik)
- Franck Kessié (pomocnik)
- Ibrahim Sangaré (pomocnik)
- Yan Diomande (pomocnik)
- Ange-Yoan Bonny (napastnik)
- Christ Inao Oulaï (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Alban Lafont (bramkarz)
- Mohamed Koné (bramkarz)
- Christopher Operi (obrońca)
- Ousmane Diomande (obrońca)
- Guéla Doué (obrońca)
- Evan Ndicka (obrońca)
- Bazoumana Touré (napastnik)
- Jean Michaël Seri (pomocnik)
- Parfait Guiagon (pomocnik)
- Seko Fofana (pomocnik)
- Simon Adingra (napastnik)
- Oumar Diakité (napastnik)
- Elye Wahi (napastnik)
- Nicolas Pépé (napastnik)
- Evann Guessand (napastnik)