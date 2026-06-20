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Wynik meczu Holandia - Szwecja
- Holandia [5:1] Szwecja
Holandia - Szwecja - STATYSTYKI
|Statystyka
|Holandia
|Szwecja
|Bramki
|5
|1
|Kto strzelił
B. Brobbey (5')
B. Brobbey (17')
C. Gakpo (47')
C. Gakpo (54')
C. Summerville (89')
A. Elanga (59')
|Liczba kartek
|0
|3
|Kartki żółte
|-
G. Gudmundsson (53')
Y. Ayari (75')
L. Bergvall (80')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
D. Malen (46')
F. de Jong (59')
T. Reijnders (59')
B. Brobbey (72')
C. Gakpo (90')
A. Bernhardsson (55')
J. Karlstrom (56')
B. Nygren (56')
Y. Ayari (79')
G. Gudmundsson (90+3')
|Strzały celne
|7
|7
|Strzały niecelne
|2
|5
|Wszystkie strzały
|10
|15
|Strzały zablokowane
|1
|3
|Strzały z pola karnego
|6
|6
|Strzały spoza pola karnego
|4
|9
|Faule
|9
|12
|Rzuty rożne
|2
|4
|Spalone
|3
|3
|Posiadanie piłki
|52%
|48%
|Interwencje bramkarza
|6
|2
|Wszystkie podania
|450
|409
|Celne podania
|397
|350
|Skuteczność podań
|88%
|86%
Holandia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Holandia:
- Bart Verbruggen (bramkarz)
- Denzel Dumfries (obrońca)
- Virgil van Dijk (obrońca)
- Jan Paul van Hecke (obrońca)
- Micky van de Ven (obrońca)
- Ryan Gravenberch (pomocnik)
- Frenkie de Jong (pomocnik)
- Tijjani Reijnders (pomocnik)
- Donyell Malen (napastnik)
- Brian Brobbey (napastnik)
- Cody Gakpo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mark Flekken (bramkarz)
- Robin Roefs (bramkarz)
- Jorrel Hato (obrońca)
- Nathan Aké (obrońca)
- Lutsharel Geertruida (obrońca)
- Mats Wieffer (pomocnik)
- Guus Til (pomocnik)
- Justin Kluivert (napastnik)
- Marten de Roon (pomocnik)
- Teun Koopmeiners (pomocnik)
- Crysencio Summerville (napastnik)
- Memphis Depay (napastnik)
- Noa Lang (napastnik)
- Wout Weghorst (napastnik)
Szwecja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Szwecja:
- Kristoffer Nordfeldt (bramkarz)
- Gustaf Lagerbielke (obrońca)
- Isak Hien (obrońca)
- Victor Lindelöf (obrońca)
- Jesper Karlström (pomocnik)
- Alexander Bernhardsson (pomocnik)
- Benjamin Nygren (pomocnik)
- Yasin Ayari (pomocnik)
- Gabriel Gudmundsson (pomocnik)
- Viktor Gyökeres (napastnik)
- Alexander Isak (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Jacob Widell Zetterström (bramkarz)
- Viktor Johansson (bramkarz)
- Carl Starfelt (obrońca)
- Hjalmar Ekdal (obrońca)
- Eric Smith (obrońca)
- Besfort Zeneli (pomocnik)
- Daniel Svensson (obrońca)
- Elliot Stroud (pomocnik)
- Herman Johansson (pomocnik)
- Ken Sema (pomocnik)
- Lucas Bergvall (pomocnik)
- Mattias Svanberg (pomocnik)
- Taha Abdi Ali (pomocnik)
- Anthony Elanga (napastnik)
- Gustaf Nilsson (napastnik)