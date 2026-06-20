Holandia - Szwecja (20.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-20 21:05

Holandia i Szwecja zmierzyły się 20 czerwca na NRG Stadium w Houston w ramach fazy grupowej Mundialu 2026. Spotkanie drugiej kolejki pokazało, w jakiej dyspozycji przyjechały na mistrzostwa świata oba europejskie zespoły. Kto częściej utrzymywał się przy piłce i jaki wynik padł po dziewięćdziesięciu minutach rywalizacji? Wszystkie kluczowe liczby oraz statystyki meczu znajdziecie w zestawieniu poniżej.

Złote trofeum Pucharu Świata FIFA oraz flagi Holandii i Szwecji powiewające na tle stadionu piłkarskiego. Ten obraz symbolizuje rywalizację Holandia - Szwecja na Mundialu 2026, o której szczegóły przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Netherlands-Sweden (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Holandia - Szwecja

  • Holandia [5:1] Szwecja

Holandia - Szwecja - STATYSTYKI

StatystykaHolandiaSzwecja
Bramki51
Kto strzelił

B. Brobbey (5')

B. Brobbey (17')

C. Gakpo (47')

C. Gakpo (54')

C. Summerville (89')

A. Elanga (59')

Liczba kartek03
Kartki żółte-

G. Gudmundsson (53')

Y. Ayari (75')

L. Bergvall (80')

Kartki czerwone--
Zmiany

D. Malen (46')

F. de Jong (59')

T. Reijnders (59')

B. Brobbey (72')

C. Gakpo (90')

A. Bernhardsson (55')

J. Karlstrom (56')

B. Nygren (56')

Y. Ayari (79')

G. Gudmundsson (90+3')

Strzały celne77
Strzały niecelne25
Wszystkie strzały1015
Strzały zablokowane13
Strzały z pola karnego66
Strzały spoza pola karnego49
Faule912
Rzuty rożne24
Spalone33
Posiadanie piłki52%48%
Interwencje bramkarza62
Wszystkie podania450409
Celne podania397350
Skuteczność podań88%86%
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Holandia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Holandia:

  • Bart Verbruggen (bramkarz)
  • Denzel Dumfries (obrońca)
  • Virgil van Dijk (obrońca)
  • Jan Paul van Hecke (obrońca)
  • Micky van de Ven (obrońca)
  • Ryan Gravenberch (pomocnik)
  • Frenkie de Jong (pomocnik)
  • Tijjani Reijnders (pomocnik)
  • Donyell Malen (napastnik)
  • Brian Brobbey (napastnik)
  • Cody Gakpo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mark Flekken (bramkarz)
  • Robin Roefs (bramkarz)
  • Jorrel Hato (obrońca)
  • Nathan Aké (obrońca)
  • Lutsharel Geertruida (obrońca)
  • Mats Wieffer (pomocnik)
  • Guus Til (pomocnik)
  • Justin Kluivert (napastnik)
  • Marten de Roon (pomocnik)
  • Teun Koopmeiners (pomocnik)
  • Crysencio Summerville (napastnik)
  • Memphis Depay (napastnik)
  • Noa Lang (napastnik)
  • Wout Weghorst (napastnik)

Szwecja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Szwecja:

  • Kristoffer Nordfeldt (bramkarz)
  • Gustaf Lagerbielke (obrońca)
  • Isak Hien (obrońca)
  • Victor Lindelöf (obrońca)
  • Jesper Karlström (pomocnik)
  • Alexander Bernhardsson (pomocnik)
  • Benjamin Nygren (pomocnik)
  • Yasin Ayari (pomocnik)
  • Gabriel Gudmundsson (pomocnik)
  • Viktor Gyökeres (napastnik)
  • Alexander Isak (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Jacob Widell Zetterström (bramkarz)
  • Viktor Johansson (bramkarz)
  • Carl Starfelt (obrońca)
  • Hjalmar Ekdal (obrońca)
  • Eric Smith (obrońca)
  • Besfort Zeneli (pomocnik)
  • Daniel Svensson (obrońca)
  • Elliot Stroud (pomocnik)
  • Herman Johansson (pomocnik)
  • Ken Sema (pomocnik)
  • Lucas Bergvall (pomocnik)
  • Mattias Svanberg (pomocnik)
  • Taha Abdi Ali (pomocnik)
  • Anthony Elanga (napastnik)
  • Gustaf Nilsson (napastnik)
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