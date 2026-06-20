MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w sobotę, 20 czerwca? Polacy włączą telewizory o 19.00

Mundial 2026. Faworyci ponownie na murawie. Holandia zagra ze Szwecją, a Niemcy z WKS

Mundial 2026 generuje coraz większe emocje. Nie brakuje pięknych goli, sensacji, kontrowersyjnych decyzji arbitrów czy czerwonych kartek. Pierwszym zespołem, który zapewnił sobie awans do 1/16 finału MŚ jest Meksyk, który w dwóch pierwszych meczach zgromadził komplet punków. Najpierw w meczu otwarcia pewnie ograł RPA 2:0, a potem wygrał 1:0 z Koreą Południową. Teraz jednak oczy piłkarskiego świata skierowane będą na inne reprezentacje. W sobotę, 20 czerwca, odbędzie się mecz, który szczególnie interesuje Polaków. Spotkanie Holandia - Szwecja to starcie drużyn, które w eliminacjach do mundialu 2026 grały z kadrą prowadzoną przez Jana Urbana. Z "Oranje" dwa razy zremisowaliśmy 1:1, co można uznać za sukces. Takowym nie jest porażka w finale baraży do mistrzostw świata z ekipą "Trzech Koron". Jakie jeszcze mecze MŚ odbędą się w sobotę, 20 czerwca, i w niedzielny poranek? Zobaczymy m.in. Niemców, którzy zagrają w Wybrzeżem Kości Słoniowej (WKS), a także reprezentację uznawaną na "czarnego konia" mundialu - Japonię.

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MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na sobotę, 20 czerwca

Godz. 19:00, Grupa F: Holandia - Szwecja. Pojedynek drużyn, które w eliminacjach do mundialu 2026 zagrały z Polską. "Oranje" pierwszy mecz na MŚ zremisowali z Japonią 2:2, a drużyna "Trzech Koron" rozgromiła Tunezję 5:1 Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 22:00, Grupa E: Niemcy - WKS. Nasi zachodni sąsiedzi w pierwszym spotkaniu MŚ 2026 bez większych kłopotów uporali się z Curacao, wygrywając aż 7:1, z kolei "Słonie" wywalczyli cenne zwycięstwo z Ekwadorem (1:0). Faworytem są oczywiście Niemcy, ale ekipy z Afryki lekceważyć absolutnie nie wolno. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 2:00 (w nocy z soboty na niedzielę), Grupa E: Ekwador - Curacao. Drużyna z Ameryki Południowej po porażce z WKS znalazła się w trudnej sytuacji. Zwycięstwo z Curacao jest dla Ekwadoru obowiązkiem. Rywal jednak bywa nieobliczalny. Do tego będzie grał bez presji... Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 6.00 (poranek w niedzielę), Grupa F: Tunezja - Japonia. Po dobrym meczu z Holandią, to gracze z Azji wydają się być zdecydowanym faworytem. Remis z Tunezją uznany będzie za ich porażkę. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

W kolejnym dniu, w niedzielę, 21 czerwca, zobaczymy mecze Hiszpania - Arabia Saudyjska i Belgia - Iran, a w nocy z niedzieli na poniedziałek - Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka i Nowa Zelandia - Egipt

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