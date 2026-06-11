Emiliano Martinez - statystyki, kariera i sukcesy urugwajskiego piłkarza

Emiliano Martinez - życiorys i kariera

Emiliano Martínez Toranza urodził się 17 sierpnia 1999 roku w urugwajskim mieście Punta del Este. Swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w zespole juniorskim Charruitas, a następnie przeniósł się do klubu Nacional. To właśnie w tej drużynie w 2018 roku wygrał turniej Copa Libertadores dla graczy do lat 20. Jego profesjonalny debiut w lidze miał miejsce 16 września 2019 roku, kiedy to jego zespół pokonał Liverpool Montevideo wynikiem 4:1. Pomocnik szybko stał się ważnym graczem swojej drużyny i zdobył z nią dwa mistrzostwa Urugwaju oraz krajowy superpuchar.

W sierpniu 2021 roku piłkarz podpisał pięcioletnią umowę z brazylijskim Red Bull Bragantino. Rok później, dokładnie 31 sierpnia 2022 roku, trafił do duńskiego Midtjylland na zasadzie wypożyczenia. Duński klub był zadowolony z jego gry i w listopadzie tego samego roku wykupił go na stałe, co ostatecznie przyniosło mu tytuł mistrza Danii w sezonie 23/24. Obecnie pomocnik gra w brazylijskim zespole Palmeiras, z którym w 2026 roku wygrał rozgrywki stanowe Campeonato Paulista.

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Emiliano Martinez - najważniejsze informacje

Pomocnik ma 184 centymetry wzrostu i od początku swojej dorosłej kariery występuje w środkowej strefie boiska. Jego dobra postawa w klubach zaowocowała powołaniem do seniorskiej reprezentacji Urugwaju w czerwcu 2023 roku. Kilka dni później, dokładnie 14 czerwca, zaliczył swój debiut w narodowych barwach w wygranym 4:1 meczu towarzyskim przeciwko Nikaragui. Urugwajczyk zaczął regularnie grać w kadrze, co pozwoliło mu wziąć udział w dużych międzynarodowych turniejach. Po zdobyciu trzeciego miejsca na Copa America znalazł się również w reprezentacji swojego kraju na mistrzostwa świata w 2026 roku.

Imię i nazwisko: Emiliano Martínez Toranza

Emiliano Martínez Toranza Data urodzenia: 17.08.1999

17.08.1999 Miejsce urodzenia: Punta del Este, Urugwaj

Punta del Este, Urugwaj Narodowość: Urugwaj

Urugwaj Pierwszy klub: Charruitas

Charruitas Aktualny klub: Palmeiras

Palmeiras Pozycja na boisku: Pomocnik

Pomocnik Wzrost: 184 cm

Emiliano Martinez - kariera w liczbach

Przez całą swoją karierę piłkarz rozegrał kilkadziesiąt spotkań na poziomie klubowym oraz międzynarodowym. Najwięcej meczów zaliczył w lidze duńskiej podczas występów dla Midtjylland, a także w urugwajskim klubie Nacional. Jako środkowy pomocnik nie strzela zbyt wielu bramek, ponieważ skupia się głównie na zadaniach defensywnych i organizowaniu gry swojego zespołu. Z reprezentacją Urugwaju zaliczył 10 występów do marca 2026 roku, nie zdobywając jeszcze żadnego gola. Najważniejsze statystyki dotyczące rozegranych meczów i strzelonych bramek w karierze zawodnika przedstawia poniższa tabela: