Emiliano Martinez - statystyki, kariera i sukcesy urugwajskiego piłkarza

Redakcja Super Sport
2026-06-11 15:46

Emiliano Martinez rozpoczął profesjonalną grę w urugwajskim klubie Nacional, skąd przeniósł się do Brazylii i Europy, reprezentując barwy Red Bull Bragantino, Midtjylland oraz Palmeiras. W czerwcu 2023 roku zadebiutował w reprezentacji Urugwaju, z którą rok później zdobył trzecie miejsce na turnieju Copa America, a następnie pojechał na mistrzostwa świata w 2026 roku. Poniższy artykuł zawiera szczegółowe informacje o przebiegu kariery, najważniejszych osiągnięciach oraz statystykach tego zawodnika.

Emiliano Martinez - życiorys i kariera

Emiliano Martínez Toranza urodził się 17 sierpnia 1999 roku w urugwajskim mieście Punta del Este. Swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w zespole juniorskim Charruitas, a następnie przeniósł się do klubu Nacional. To właśnie w tej drużynie w 2018 roku wygrał turniej Copa Libertadores dla graczy do lat 20. Jego profesjonalny debiut w lidze miał miejsce 16 września 2019 roku, kiedy to jego zespół pokonał Liverpool Montevideo wynikiem 4:1. Pomocnik szybko stał się ważnym graczem swojej drużyny i zdobył z nią dwa mistrzostwa Urugwaju oraz krajowy superpuchar.

W sierpniu 2021 roku piłkarz podpisał pięcioletnią umowę z brazylijskim Red Bull Bragantino. Rok później, dokładnie 31 sierpnia 2022 roku, trafił do duńskiego Midtjylland na zasadzie wypożyczenia. Duński klub był zadowolony z jego gry i w listopadzie tego samego roku wykupił go na stałe, co ostatecznie przyniosło mu tytuł mistrza Danii w sezonie 23/24. Obecnie pomocnik gra w brazylijskim zespole Palmeiras, z którym w 2026 roku wygrał rozgrywki stanowe Campeonato Paulista.

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Emiliano Martinez - najważniejsze informacje

Pomocnik ma 184 centymetry wzrostu i od początku swojej dorosłej kariery występuje w środkowej strefie boiska. Jego dobra postawa w klubach zaowocowała powołaniem do seniorskiej reprezentacji Urugwaju w czerwcu 2023 roku. Kilka dni później, dokładnie 14 czerwca, zaliczył swój debiut w narodowych barwach w wygranym 4:1 meczu towarzyskim przeciwko Nikaragui. Urugwajczyk zaczął regularnie grać w kadrze, co pozwoliło mu wziąć udział w dużych międzynarodowych turniejach. Po zdobyciu trzeciego miejsca na Copa America znalazł się również w reprezentacji swojego kraju na mistrzostwa świata w 2026 roku.

  • Imię i nazwisko: Emiliano Martínez Toranza
  • Data urodzenia: 17.08.1999
  • Miejsce urodzenia: Punta del Este, Urugwaj
  • Narodowość: Urugwaj
  • Pierwszy klub: Charruitas
  • Aktualny klub: Palmeiras
  • Pozycja na boisku: Pomocnik
  • Wzrost: 184 cm

Emiliano Martinez - kariera w liczbach

Przez całą swoją karierę piłkarz rozegrał kilkadziesiąt spotkań na poziomie klubowym oraz międzynarodowym. Najwięcej meczów zaliczył w lidze duńskiej podczas występów dla Midtjylland, a także w urugwajskim klubie Nacional. Jako środkowy pomocnik nie strzela zbyt wielu bramek, ponieważ skupia się głównie na zadaniach defensywnych i organizowaniu gry swojego zespołu. Z reprezentacją Urugwaju zaliczył 10 występów do marca 2026 roku, nie zdobywając jeszcze żadnego gola. Najważniejsze statystyki dotyczące rozegranych meczów i strzelonych bramek w karierze zawodnika przedstawia poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
23/26 Urugwaj 10 0
22/25 Midtjylland 82 1
21/22 Red Bull Bragantino 13 0
19/21 Nacional 47 1
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