Francja - Irak (22.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-23 0:00

Mecz Francji z Irakiem na Mundialu 2026 trwa właśnie na stadionie Lincoln Financial Field w Filadelfii. Obie reprezentacje rywalizują w drugiej kolejce fazy grupowej o punkty, które mogą przybliżyć je do awansu w mistrzostwach świata. Jeśli chcecie sprawdzić aktualny wynik oraz to, jak rozkładają się siły na boisku, przejrzyjcie poniższe statystyki meczu. Znajdziecie tam zestawienie strzelców, składy i inne dane dotyczące tego starcia.

Puchar Świata FIFA na murawie stadionu, z flagami Francji i Iraku powiewającymi w tle. To symboliczne ujęcie rywalizacji tych drużyn na Mundialu, a szczegóły ich meczu można sprawdzić na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI France-Iraq (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Francja - Irak

  • Francja [1:0] Irak

Francja - Irak - STATYSTYKI

StatystykaFrancjaIrak
Bramki10
Kto strzelił

K. Mbappe (14')

-
Liczba kartek01
Kartki żółte-

A. Al Ammari (6')

Kartki czerwone--
Zmiany-

A. Hussein (26')

Strzały celne10
Strzały niecelne31
Wszystkie strzały72
Strzały zablokowane31
Strzały z pola karnego11
Strzały spoza pola karnego61
Faule52
Rzuty rożne11
Spalone00
Posiadanie piłki58%42%
Interwencje bramkarza00
Wszystkie podania291213
Celne podania260171
Skuteczność podań89%80%
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Francja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Francja:

  • Mike Maignan (bramkarz)
  • Jules Koundé (obrońca)
  • Dayot Upamecano (obrońca)
  • William Saliba (obrońca)
  • Lucas Digne (obrońca)
  • Manu Koné (pomocnik)
  • Adrien Rabiot (pomocnik)
  • Michael Olise (pomocnik)
  • Ousmane Dembélé (pomocnik)
  • Bradley Barcola (pomocnik)
  • Kylian Mbappé (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Brice Samba (bramkarz)
  • Robin Risser (bramkarz)
  • Malo Gusto (obrońca)
  • Ibrahima Konaté (obrońca)
  • Lucas Hernández (obrońca)
  • Theo Hernández (obrońca)
  • Maxence Lacroix (obrońca)
  • Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
  • N'Golo Kanté (pomocnik)
  • Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
  • Maghnes Akliouche (pomocnik)
  • Rayan Cherki (pomocnik)
  • Jean-Philippe Mateta (napastnik)
  • Marcus Thuram (napastnik)
  • Désiré Doué (napastnik)

Irak - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Irak:

  • Ahmed Basil (bramkarz)
  • Hussein Ali (obrońca)
  • Zaid Tahseen (obrońca)
  • Akam Hashem (obrońca)
  • Merchas Doski (obrońca)
  • Amir Al-Ammari (pomocnik)
  • Zaid Ismail (pomocnik)
  • Ibrahim Bayesh (pomocnik)
  • Zidane Iqbal (pomocnik)
  • Ahmed Qasem (pomocnik)
  • Aymen Hussein (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Fahad Talib (bramkarz)
  • Jalal Hassan (bramkarz)
  • Munaf Younus (obrońca)
  • Ahmed Hasan Maknazi (obrońca)
  • Frans Putros (obrońca)
  • Mustafa Saadoon (obrońca)
  • Rebin Sulaka (obrońca)
  • Ali Jasim (napastnik)
  • Aimar Sher (pomocnik)
  • Kevin Yakob (pomocnik)
  • Marko Farji (pomocnik)
  • Youssef Amyn (napastnik)
  • Ali Yousif (napastnik)
  • Ali Al-Hamadi (napastnik)
  • Mohanad Ali (napastnik)
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