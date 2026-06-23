Wynik meczu Francja - Irak
- Francja [1:0] Irak
Francja - Irak - STATYSTYKI
|Statystyka
|Francja
|Irak
|Bramki
|1
|0
|Kto strzelił
K. Mbappe (14')
|-
|Liczba kartek
|0
|1
|Kartki żółte
|-
A. Al Ammari (6')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
A. Hussein (26')
|Strzały celne
|1
|0
|Strzały niecelne
|3
|1
|Wszystkie strzały
|7
|2
|Strzały zablokowane
|3
|1
|Strzały z pola karnego
|1
|1
|Strzały spoza pola karnego
|6
|1
|Faule
|5
|2
|Rzuty rożne
|1
|1
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|58%
|42%
|Interwencje bramkarza
|0
|0
|Wszystkie podania
|291
|213
|Celne podania
|260
|171
|Skuteczność podań
|89%
|80%
Marek Citko dla „Super Expressu”. Lewandowski, gol na Wembley i Citkomania
Francja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Francja:
- Mike Maignan (bramkarz)
- Jules Koundé (obrońca)
- Dayot Upamecano (obrońca)
- William Saliba (obrońca)
- Lucas Digne (obrońca)
- Manu Koné (pomocnik)
- Adrien Rabiot (pomocnik)
- Michael Olise (pomocnik)
- Ousmane Dembélé (pomocnik)
- Bradley Barcola (pomocnik)
- Kylian Mbappé (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Brice Samba (bramkarz)
- Robin Risser (bramkarz)
- Malo Gusto (obrońca)
- Ibrahima Konaté (obrońca)
- Lucas Hernández (obrońca)
- Theo Hernández (obrońca)
- Maxence Lacroix (obrońca)
- Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
- N'Golo Kanté (pomocnik)
- Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
- Maghnes Akliouche (pomocnik)
- Rayan Cherki (pomocnik)
- Jean-Philippe Mateta (napastnik)
- Marcus Thuram (napastnik)
- Désiré Doué (napastnik)
Irak - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Irak:
- Ahmed Basil (bramkarz)
- Hussein Ali (obrońca)
- Zaid Tahseen (obrońca)
- Akam Hashem (obrońca)
- Merchas Doski (obrońca)
- Amir Al-Ammari (pomocnik)
- Zaid Ismail (pomocnik)
- Ibrahim Bayesh (pomocnik)
- Zidane Iqbal (pomocnik)
- Ahmed Qasem (pomocnik)
- Aymen Hussein (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Fahad Talib (bramkarz)
- Jalal Hassan (bramkarz)
- Munaf Younus (obrońca)
- Ahmed Hasan Maknazi (obrońca)
- Frans Putros (obrońca)
- Mustafa Saadoon (obrońca)
- Rebin Sulaka (obrońca)
- Ali Jasim (napastnik)
- Aimar Sher (pomocnik)
- Kevin Yakob (pomocnik)
- Marko Farji (pomocnik)
- Youssef Amyn (napastnik)
- Ali Yousif (napastnik)
- Ali Al-Hamadi (napastnik)
- Mohanad Ali (napastnik)