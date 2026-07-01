Spis treści
Wynik meczu Francja - Szwecja
- Francja [3:0] Szwecja
Francja - Szwecja - STATYSTYKI
|Statystyka
|Francja
|Szwecja
|Bramki
|3
|0
|Kto strzelił
K. Mbappe (45')
B. Barcola (53')
K. Mbappe (74')
|-
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
J. Kounde (75')
O. Dembele (75')
L. Digne (78')
K. Mbappe (85')
M. Olise (85')
E. Stroud (66')
L. Bergvall (66')
D. Svensson (82')
Y. Ayari (82')
A. Isak (89')
|Strzały celne
|12
|2
|Strzały niecelne
|9
|4
|Wszystkie strzały
|25
|6
|Strzały zablokowane
|4
|0
|Strzały z pola karnego
|16
|5
|Strzały spoza pola karnego
|9
|1
|Faule
|13
|10
|Rzuty rożne
|9
|1
|Spalone
|3
|1
|Posiadanie piłki
|62%
|38%
|Interwencje bramkarza
|2
|9
|Wszystkie podania
|551
|343
|Celne podania
|485
|271
|Skuteczność podań
|88%
|79%
Francja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Francja:
- Mike Maignan (bramkarz)
- Jules Koundé (obrońca)
- Dayot Upamecano (obrońca)
- William Saliba (obrońca)
- Lucas Digne (obrońca)
- Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
- Adrien Rabiot (pomocnik)
- Ousmane Dembélé (pomocnik)
- Michael Olise (pomocnik)
- Bradley Barcola (pomocnik)
- Kylian Mbappé (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Robin Risser (bramkarz)
- Brice Samba (bramkarz)
- Malo Gusto (obrońca)
- Lucas Hernández (obrońca)
- Maxence Lacroix (obrońca)
- Ibrahima Konaté (obrońca)
- Theo Hernández (obrońca)
- Manu Koné (pomocnik)
- Rayan Cherki (pomocnik)
- Maghnes Akliouche (pomocnik)
- Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
- N'Golo Kanté (pomocnik)
- Jean-Philippe Mateta (napastnik)
- Désiré Doué (napastnik)
- Marcus Thuram (napastnik)
Szwecja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Szwecja:
- Jacob Widell Zetterström (bramkarz)
- Gustaf Lagerbielke (obrońca)
- Victor Lindelöf (obrońca)
- Gabriel Gudmundsson (obrońca)
- Daniel Svensson (pomocnik)
- Lucas Bergvall (pomocnik)
- Yasin Ayari (pomocnik)
- Elliot Stroud (pomocnik)
- Anthony Elanga (napastnik)
- Alexander Isak (napastnik)
- Viktor Gyökeres (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Kristoffer Nordfeldt (bramkarz)
- Viktor Johansson (bramkarz)
- Hjalmar Ekdal (obrońca)
- Eric Smith (obrońca)
- Carl Starfelt (obrońca)
- Besfort Zeneli (pomocnik)
- Herman Johansson (pomocnik)
- Ken Sema (pomocnik)
- Taha Abdi Ali (pomocnik)
- Jesper Karlström (pomocnik)
- Mattias Svanberg (pomocnik)
- Benjamin Nygren (napastnik)
- Gustaf Nilsson (napastnik)
- Alexander Bernhardsson (napastnik)