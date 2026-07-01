Francja - Szwecja (30.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-01 0:57

Francja i Szwecja grają właśnie na MetLife Stadium w Nowym Jorku w ramach 1/16 finału Mundialu 2026. Stawka jest wysoka, bo przegrany żegna się z turniejem już na samym początku fazy pucharowej mistrzostw świata. Warto zerknąć, jak prezentują się aktualne statystyki, które pokazują obraz rywalizacji obu reprezentacji na boisku. Wszystkie kluczowe statystyki meczu Francja - Szwecja znajdziecie w zestawieniu poniżej.

Puchar Świata FIFA na pierwszym planie z powiewającymi flagami Francji i Szwecji na tle stadionu piłkarskiego, symbolizujący rywalizację na Mundialu 2026. Szczegółowe statystyki meczu Francja-Szwecja znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI France-Sweden (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Francja - Szwecja

  • Francja [3:0] Szwecja

Francja - Szwecja - STATYSTYKI

StatystykaFrancjaSzwecja
Bramki30
Kto strzelił

K. Mbappe (45')

B. Barcola (53')

K. Mbappe (74')

-
Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany

J. Kounde (75')

O. Dembele (75')

L. Digne (78')

K. Mbappe (85')

M. Olise (85')

E. Stroud (66')

L. Bergvall (66')

D. Svensson (82')

Y. Ayari (82')

A. Isak (89')

Strzały celne122
Strzały niecelne94
Wszystkie strzały256
Strzały zablokowane40
Strzały z pola karnego165
Strzały spoza pola karnego91
Faule1310
Rzuty rożne91
Spalone31
Posiadanie piłki62%38%
Interwencje bramkarza29
Wszystkie podania551343
Celne podania485271
Skuteczność podań88%79%
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Francja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Francja:

  • Mike Maignan (bramkarz)
  • Jules Koundé (obrońca)
  • Dayot Upamecano (obrońca)
  • William Saliba (obrońca)
  • Lucas Digne (obrońca)
  • Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
  • Adrien Rabiot (pomocnik)
  • Ousmane Dembélé (pomocnik)
  • Michael Olise (pomocnik)
  • Bradley Barcola (pomocnik)
  • Kylian Mbappé (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Robin Risser (bramkarz)
  • Brice Samba (bramkarz)
  • Malo Gusto (obrońca)
  • Lucas Hernández (obrońca)
  • Maxence Lacroix (obrońca)
  • Ibrahima Konaté (obrońca)
  • Theo Hernández (obrońca)
  • Manu Koné (pomocnik)
  • Rayan Cherki (pomocnik)
  • Maghnes Akliouche (pomocnik)
  • Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
  • N'Golo Kanté (pomocnik)
  • Jean-Philippe Mateta (napastnik)
  • Désiré Doué (napastnik)
  • Marcus Thuram (napastnik)

Szwecja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Szwecja:

  • Jacob Widell Zetterström (bramkarz)
  • Gustaf Lagerbielke (obrońca)
  • Victor Lindelöf (obrońca)
  • Gabriel Gudmundsson (obrońca)
  • Daniel Svensson (pomocnik)
  • Lucas Bergvall (pomocnik)
  • Yasin Ayari (pomocnik)
  • Elliot Stroud (pomocnik)
  • Anthony Elanga (napastnik)
  • Alexander Isak (napastnik)
  • Viktor Gyökeres (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Kristoffer Nordfeldt (bramkarz)
  • Viktor Johansson (bramkarz)
  • Hjalmar Ekdal (obrońca)
  • Eric Smith (obrońca)
  • Carl Starfelt (obrońca)
  • Besfort Zeneli (pomocnik)
  • Herman Johansson (pomocnik)
  • Ken Sema (pomocnik)
  • Taha Abdi Ali (pomocnik)
  • Jesper Karlström (pomocnik)
  • Mattias Svanberg (pomocnik)
  • Benjamin Nygren (napastnik)
  • Gustaf Nilsson (napastnik)
  • Alexander Bernhardsson (napastnik)
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