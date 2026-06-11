Gabriel Martinelli - sylwetka, kariera i statystyki brazylijskiego zawodnika

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Gabriel Martinelli - życiorys i kariera
Gabriel Teodoro Martinelli Silva urodził się 18 czerwca 2001 roku w Guarulhos w stanie São Paulo. Swoją przygodę z piłką rozpoczął w 2010 roku w drużynie futsalowej Corinthians. W 2015 roku przeniósł się do klubu Ituano i w tym samym czasie odbył testy w Manchesterze United oraz Barcelonie. Swój pierwszy profesjonalny kontrakt podpisał w listopadzie 2017 roku. W marcu 2018 roku zadebiutował w pierwszej drużynie Ituano w wieku 16 lat i 9 miesięcy. Został tym samym najmłodszym debiutantem tego klubu w obecnym stuleciu.
Dobra gra w ojczyźnie zaowocowała transferem do Europy w lipcu 2019 roku. Wtedy piłkarz podpisał kontrakt z Arsenalem. Przenosiny do angielskiej ligi ułatwił mu włoski paszport, który posiada dzięki pochodzeniu swojego ojca. W nowym klubie trener Mikel Arteta przekwalifikował go z pozycji środkowego napastnika na lewe skrzydło. W barwach Arsenalu Brazylijczyk wygrał między innymi mistrzostwo Anglii w sezonie 25/26 oraz Tarczę Wspólnoty. Oprócz piłki nożnej Gabriel Martinelli układa sobie także życie prywatne, a w marcu 2025 roku ogłosił zaręczyny ze swoją partnerką Isabellą Rousso.
Gabriel Martinelli - najważniejsze informacje
Brazylijski zawodnik mierzy 178 centymetrów wzrostu i na boisku występuje głównie jako lewoskrzydłowy. Jego styl gry opiera się na dużej szybkości, dobrym przyspieszeniu oraz intensywnej pracy w obronie. Zanim Gabriel Martinelli trafił do pierwszej reprezentacji Brazylii, grał w kadrze do lat 23. Z tą drużyną pojechał na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2021 roku i przywiózł stamtąd złoty medal. W seniorskiej reprezentacji zadebiutował w marcu 2022 roku w wygranym meczu z Chile na słynnym stadionie Maracana. Poniżej znajduje się zestawienie podstawowych danych na temat tego piłkarza.
- Imię i nazwisko: Gabriel Teodoro Martinelli Silva
- Data urodzenia: 18.06.2001
- Miejsce urodzenia: Guarulhos, Brazylia
- Narodowość: Brazylia
- Pierwszy klub: Ituano
- Aktualny klub: Arsenal
- Pozycja na boisku: Lewy skrzydłowy
- Wzrost: 178 cm
Gabriel Martinelli - kariera w liczbach
Gabriel Martinelli od początku swojej profesjonalnej gry notuje regularne występy w rozgrywkach ligowych oraz pucharowych. W swoim pierwszym sezonie w Arsenalu zdobył dwucyfrową liczbę bramek i stał się pierwszym takim nastolatkiem w klubie od czasów Nicolasa Anelki. W sezonie 22/23 zaliczył bardzo udany okres i strzelił 15 goli w Premier League. W rozgrywkach reprezentacyjnych zdobył swoją pierwszą bramkę w listopadzie 2023 roku w spotkaniu przeciwko Kolumbii. Do marca 2026 roku zagrał w seniorskiej kadrze narodowej 22 razy i zanotował 4 trafienia. Dokładne statystyki występów brazylijskiego piłkarza w klubach oraz w reprezentacji prezentują się następująco:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|26
|Brazylia
|2
|1
|25
|Brazylia
|4
|1
|24
|Brazylia
|7
|1
|23
|Brazylia
|3
|1
|22
|Brazylia
|6
|0
|25/26
|Arsenal
|53
|11
|24/25
|Arsenal
|51
|10
|23/24
|Arsenal
|44
|8
|22/23
|Arsenal
|46
|15
|21/22
|Arsenal
|36
|6
|20/21
|Arsenal
|22
|2
|20/21
|Arsenal U21
|1
|0
|19/20
|Arsenal
|26
|10
|19
|Ituano
|14
|6
|18
|Ituano
|20
|4