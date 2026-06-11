Gabriel Martinelli - sylwetka, kariera i statystyki brazylijskiego zawodnika

Gabriel Martinelli - życiorys i kariera

Gabriel Teodoro Martinelli Silva urodził się 18 czerwca 2001 roku w Guarulhos w stanie São Paulo. Swoją przygodę z piłką rozpoczął w 2010 roku w drużynie futsalowej Corinthians. W 2015 roku przeniósł się do klubu Ituano i w tym samym czasie odbył testy w Manchesterze United oraz Barcelonie. Swój pierwszy profesjonalny kontrakt podpisał w listopadzie 2017 roku. W marcu 2018 roku zadebiutował w pierwszej drużynie Ituano w wieku 16 lat i 9 miesięcy. Został tym samym najmłodszym debiutantem tego klubu w obecnym stuleciu.

Dobra gra w ojczyźnie zaowocowała transferem do Europy w lipcu 2019 roku. Wtedy piłkarz podpisał kontrakt z Arsenalem. Przenosiny do angielskiej ligi ułatwił mu włoski paszport, który posiada dzięki pochodzeniu swojego ojca. W nowym klubie trener Mikel Arteta przekwalifikował go z pozycji środkowego napastnika na lewe skrzydło. W barwach Arsenalu Brazylijczyk wygrał między innymi mistrzostwo Anglii w sezonie 25/26 oraz Tarczę Wspólnoty. Oprócz piłki nożnej Gabriel Martinelli układa sobie także życie prywatne, a w marcu 2025 roku ogłosił zaręczyny ze swoją partnerką Isabellą Rousso.

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Gabriel Martinelli - najważniejsze informacje

Brazylijski zawodnik mierzy 178 centymetrów wzrostu i na boisku występuje głównie jako lewoskrzydłowy. Jego styl gry opiera się na dużej szybkości, dobrym przyspieszeniu oraz intensywnej pracy w obronie. Zanim Gabriel Martinelli trafił do pierwszej reprezentacji Brazylii, grał w kadrze do lat 23. Z tą drużyną pojechał na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2021 roku i przywiózł stamtąd złoty medal. W seniorskiej reprezentacji zadebiutował w marcu 2022 roku w wygranym meczu z Chile na słynnym stadionie Maracana. Poniżej znajduje się zestawienie podstawowych danych na temat tego piłkarza.

Imię i nazwisko: Gabriel Teodoro Martinelli Silva

Gabriel Teodoro Martinelli Silva Data urodzenia: 18.06.2001

18.06.2001 Miejsce urodzenia: Guarulhos, Brazylia

Guarulhos, Brazylia Narodowość: Brazylia

Brazylia Pierwszy klub: Ituano

Ituano Aktualny klub: Arsenal

Arsenal Pozycja na boisku: Lewy skrzydłowy

Lewy skrzydłowy Wzrost: 178 cm

Gabriel Martinelli - kariera w liczbach

Gabriel Martinelli od początku swojej profesjonalnej gry notuje regularne występy w rozgrywkach ligowych oraz pucharowych. W swoim pierwszym sezonie w Arsenalu zdobył dwucyfrową liczbę bramek i stał się pierwszym takim nastolatkiem w klubie od czasów Nicolasa Anelki. W sezonie 22/23 zaliczył bardzo udany okres i strzelił 15 goli w Premier League. W rozgrywkach reprezentacyjnych zdobył swoją pierwszą bramkę w listopadzie 2023 roku w spotkaniu przeciwko Kolumbii. Do marca 2026 roku zagrał w seniorskiej kadrze narodowej 22 razy i zanotował 4 trafienia. Dokładne statystyki występów brazylijskiego piłkarza w klubach oraz w reprezentacji prezentują się następująco: