Haiti - Szkocja (14.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-14 4:50

Haiti i Szkocja grają właśnie na Gillette Stadium w Bostonie w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej na Mundialu 2026. Spotkanie to przyciąga uwagę fanów, którzy chcą sprawdzić, jak obie reprezentacje radzą sobie w swoim pierwszym występie na tym turnieju. Statystyki meczu Haiti - Szkocja dają szybki wgląd w to, co dzieje się na boisku i kto jest bliżej zdobycia kompletu punktów. Poniżej znajdziecie aktualne statystyki, takie jak wynik, strzelcy bramek czy liczba rzutów rożnych.

Haiti-Scotland (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Haiti-Scotland (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Haiti - Szkocja

  • Haiti [0:1] Szkocja

Haiti - Szkocja - STATYSTYKI

StatystykaHaitiSzkocja
Bramki01
Kto strzelił-

J. McGinn (28')

Liczba kartek11
Kartki żółte

J. Bellegarde (39')

A. Hickey (46')

Kartki czerwone--
Zmiany

L. Deedson (61')

W. Isidor (76')

R. Providence (85')

B. Gannon-Doak (75')

A. Hickey (75')

C. Adams (75')

J. McGinn (83')

L. Shankland (83')

Strzały celne22
Strzały niecelne65
Wszystkie strzały129
Strzały zablokowane42
Strzały z pola karnego68
Strzały spoza pola karnego61
Faule2216
Rzuty rożne43
Spalone31
Posiadanie piłki50%50%
Interwencje bramkarza12
Wszystkie podania336338
Celne podania286280
Skuteczność podań85%83%
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Haiti - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Haiti:

  • Johny Placide (bramkarz)
  • Carlens Arcus (obrońca)
  • Ricardo Adé (obrońca)
  • Hannes Delcroix (obrońca)
  • Martin Expérience (obrońca)
  • Louicius Don Deedson (pomocnik)
  • Danley Jean Jacques (pomocnik)
  • Jean-Ricner Bellegarde (pomocnik)
  • Ruben Providence (pomocnik)
  • Frantzdy Pierrot (napastnik)
  • Wilson Isidor (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Alexandre Pierre (bramkarz)
  • Josué Duverger (bramkarz)
  • Keeto Thermoncy (obrońca)
  • Duke Lacroix (obrońca)
  • Garven-Michee Metusala (obrońca)
  • Jean-Kévin Duverne (obrońca)
  • Wilguens Paugain (obrońca)
  • Carl Fred Sainté (pomocnik)
  • Dominique Simon (pomocnik)
  • Woodensky Pierre (pomocnik)
  • Josué Casimir (napastnik)
  • Derrick Etienne (napastnik)
  • Duckens Nazon (napastnik)
  • Lenny Joseph (napastnik)
  • Yassin Fortune (napastnik)

Szkocja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Szkocja:

  • Angus Gunn (bramkarz)
  • Aaron Hickey (obrońca)
  • Jack Hendry (obrońca)
  • Grant Hanley (obrońca)
  • Andy Robertson (obrońca)
  • Ben Gannon-Doak (pomocnik)
  • Scott McTominay (pomocnik)
  • Lewis Ferguson (pomocnik)
  • John McGinn (pomocnik)
  • Lawrence Shankland (napastnik)
  • Che Adams (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Liam Kelly (bramkarz)
  • Craig Gordon (bramkarz)
  • Kieran Tierney (obrońca)
  • John Souttar (obrońca)
  • Dominic Hyam (obrońca)
  • Nathan Patterson (obrońca)
  • Tony Ralston (obrońca)
  • Scott McKenna (obrońca)
  • Tyler Fletcher (pomocnik)
  • Ryan Christie (pomocnik)
  • Kenny McLean (pomocnik)
  • Findlay Curtis (napastnik)
  • Lyndon Dykes (napastnik)
  • Ross Stewart (napastnik)
  • George Hirst (napastnik)
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