Wynik meczu Haiti - Szkocja
- Haiti [0:1] Szkocja
Haiti - Szkocja - STATYSTYKI
|Statystyka
|Haiti
|Szkocja
|Bramki
|0
|1
|Kto strzelił
|-
J. McGinn (28')
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
J. Bellegarde (39')
A. Hickey (46')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
L. Deedson (61')
W. Isidor (76')
R. Providence (85')
B. Gannon-Doak (75')
A. Hickey (75')
C. Adams (75')
J. McGinn (83')
L. Shankland (83')
|Strzały celne
|2
|2
|Strzały niecelne
|6
|5
|Wszystkie strzały
|12
|9
|Strzały zablokowane
|4
|2
|Strzały z pola karnego
|6
|8
|Strzały spoza pola karnego
|6
|1
|Faule
|22
|16
|Rzuty rożne
|4
|3
|Spalone
|3
|1
|Posiadanie piłki
|50%
|50%
|Interwencje bramkarza
|1
|2
|Wszystkie podania
|336
|338
|Celne podania
|286
|280
|Skuteczność podań
|85%
|83%
Haiti - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Haiti:
- Johny Placide (bramkarz)
- Carlens Arcus (obrońca)
- Ricardo Adé (obrońca)
- Hannes Delcroix (obrońca)
- Martin Expérience (obrońca)
- Louicius Don Deedson (pomocnik)
- Danley Jean Jacques (pomocnik)
- Jean-Ricner Bellegarde (pomocnik)
- Ruben Providence (pomocnik)
- Frantzdy Pierrot (napastnik)
- Wilson Isidor (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Alexandre Pierre (bramkarz)
- Josué Duverger (bramkarz)
- Keeto Thermoncy (obrońca)
- Duke Lacroix (obrońca)
- Garven-Michee Metusala (obrońca)
- Jean-Kévin Duverne (obrońca)
- Wilguens Paugain (obrońca)
- Carl Fred Sainté (pomocnik)
- Dominique Simon (pomocnik)
- Woodensky Pierre (pomocnik)
- Josué Casimir (napastnik)
- Derrick Etienne (napastnik)
- Duckens Nazon (napastnik)
- Lenny Joseph (napastnik)
- Yassin Fortune (napastnik)
Szkocja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Szkocja:
- Angus Gunn (bramkarz)
- Aaron Hickey (obrońca)
- Jack Hendry (obrońca)
- Grant Hanley (obrońca)
- Andy Robertson (obrońca)
- Ben Gannon-Doak (pomocnik)
- Scott McTominay (pomocnik)
- Lewis Ferguson (pomocnik)
- John McGinn (pomocnik)
- Lawrence Shankland (napastnik)
- Che Adams (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Liam Kelly (bramkarz)
- Craig Gordon (bramkarz)
- Kieran Tierney (obrońca)
- John Souttar (obrońca)
- Dominic Hyam (obrońca)
- Nathan Patterson (obrońca)
- Tony Ralston (obrońca)
- Scott McKenna (obrońca)
- Tyler Fletcher (pomocnik)
- Ryan Christie (pomocnik)
- Kenny McLean (pomocnik)
- Findlay Curtis (napastnik)
- Lyndon Dykes (napastnik)
- Ross Stewart (napastnik)
- George Hirst (napastnik)