Haiti - Szkocja (14.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport 4:50

Haiti i Szkocja grają właśnie na Gillette Stadium w Bostonie w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej na Mundialu 2026. Spotkanie to przyciąga uwagę fanów, którzy chcą sprawdzić, jak obie reprezentacje radzą sobie w swoim pierwszym występie na tym turnieju. Statystyki meczu Haiti - Szkocja dają szybki wgląd w to, co dzieje się na boisku i kto jest bliżej zdobycia kompletu punktów. Poniżej znajdziecie aktualne statystyki, takie jak wynik, strzelcy bramek czy liczba rzutów rożnych.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Haiti-Scotland (Mecz Mundial 2026)