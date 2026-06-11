Hirving Lozano - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Hirving Lozano - życiorys i kariera

Urodzony w 1995 roku zawodnik stawiał pierwsze piłkarskie kroki w akademii C.F. Pachuca. W pierwszej drużynie zadebiutował w 2014 roku i już 5 minut po wejściu na boisko zdobył swojego pierwszego gola. Z meksykańskim zespołem wygrał ligę oraz Ligę Mistrzów CONCACAF. W 2017 roku przeniósł się do holenderskiego klubu PSV Eindhoven. W swoim debiutanckim sezonie od razu wywalczył mistrzostwo kraju i został najlepszym strzelcem drużyny. Skrzydłowy szybko zyskał rozpoznawalność dzięki dużej dynamice, technice i umiejętności gry obiema nogami.

Latem 2019 roku piłkarz przeszedł do włoskiego zespołu SSC Napoli za 42 miliony euro. Ta kwota uczyniła go najdroższym meksykańskim zawodnikiem w historii. We Włoszech spędził cztery sezony i jako pierwszy Meksykanin wywalczył mistrzostwo ligi oraz zdobył Puchar Włoch. W 2023 roku zdecydował się na powrót do PSV Eindhoven, gdzie dołożył do swojej kolekcji kolejny tytuł mistrza Holandii. W 2024 roku podpisał czteroletni kontrakt z amerykańskim klubem San Diego FC. Zawodnik zadebiutował w nowym zespole na początku 2025 roku w meczu przeciwko LA Galaxy.

Jan Urban o Lewandowskim

Hirving Lozano - najważniejsze informacje

Hirving Rodrigo Lozano Bahena urodził się 30 lipca 1995 roku w stolicy Meksyku. Piłkarz jest powszechnie znany pod przydomkiem \"Chucky\", który nawiązuje do lalki z popularnej serii horrorów. Ten pseudonim zyskał jeszcze w czasach gry w drużynach juniorskich, ponieważ często chował się pod łóżkami i straszył swoich kolegów z zespołu. Na boisku występuje najczęściej jako lewy skrzydłowy, ale bardzo dobrze radzi sobie też na prawej stronie boiska oraz w środku ataku. Prywatnie zawodnik jest mężem Any Obregón, z którą wziął ślub w 2014 roku, i wspólnie wychowują dwójkę dzieci.

Imię i nazwisko: Hirving Rodrigo Lozano Bahena

Hirving Rodrigo Lozano Bahena Data urodzenia: 30.07.1995

30.07.1995 Miejsce urodzenia: Meksyk, Meksyk

Meksyk, Meksyk Narodowość: Meksykańska

Meksykańska Pierwszy klub: C.F. Pachuca

C.F. Pachuca Aktualny klub: San Diego FC

San Diego FC Pozycja na boisku: Skrzydłowy

Skrzydłowy Wzrost: 175 cm

Hirving Lozano - kariera w liczbach

Kariera meksykańskiego piłkarza obfituje w wiele rozegranych spotkań na poziomie klubowym oraz reprezentacyjnym. W dorosłej kadrze narodowej zadebiutował w lutym 2016 roku i szybko stał się jej bardzo ważnym zawodnikiem. Jego najbardziej pamiętnym momentem w reprezentacji jest zdobycie zwycięskiego gola w meczu przeciwko Niemcom podczas Mistrzostw Świata w 2018 roku. W piłce klubowej rozegrał setki meczów dla zespołów C.F. Pachuca, PSV Eindhoven oraz SSC Napoli, gdzie regularnie strzelał bramki i notował asysty. Wszystkie najważniejsze statystyki dotyczące występów tego piłkarza prezentują się następująco: