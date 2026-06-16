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Wynik meczu Iran - Nowa Zelandia
- Iran [2:2] Nowa Zelandia
Iran - Nowa Zelandia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Iran
|Nowa Zelandia
|Bramki
|2
|2
|Kto strzelił
R. Rezaeian (32')
M. Mohebi (64')
E. Just (7')
E. Just (54')
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
A. Yousefi (46')
S. Moghanlou (53')
S. Ghoddos (65')
L. Cacace (68')
C. McCowatt (68')
|Strzały celne
|3
|7
|Strzały niecelne
|5
|3
|Wszystkie strzały
|11
|12
|Strzały zablokowane
|3
|2
|Strzały z pola karnego
|7
|8
|Strzały spoza pola karnego
|4
|4
|Faule
|6
|5
|Rzuty rożne
|2
|1
|Spalone
|2
|0
|Posiadanie piłki
|46%
|54%
|Interwencje bramkarza
|5
|1
|Wszystkie podania
|333
|397
|Celne podania
|261
|343
|Skuteczność podań
|78%
|86%
Wojciech Strzałkowski o nadziejach Jagiellonii i transferze Pietuszewskiego
Iran - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Iran:
- Alireza Beiranvand (bramkarz)
- Ramin Rezaeian (obrońca)
- Ali Nemati (obrońca)
- Shoja Khalilzadeh (obrońca)
- Milad Mohammadi (obrońca)
- Mohammad Mohebi (pomocnik)
- Saman Ghoddos (pomocnik)
- Saeid Ezatolahi (pomocnik)
- Aria Yousefi (pomocnik)
- Shahriar Moghanlou (napastnik)
- Mehdi Taremi (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Payam Niazmand (bramkarz)
- Hossein Hosseini (bramkarz)
- Saleh Hardani (obrońca)
- Hossein Kanaani (obrońca)
- Ehsan Hajsafi (obrońca)
- Roozbeh Cheshmi (pomocnik)
- Danial Eiri (obrońca)
- Amirmohammad Razzaghinia (pomocnik)
- Mehdi Ghayedi (napastnik)
- Mohammad Ghorbani (pomocnik)
- Mahdi Torabi (pomocnik)
- Ali Alipour (napastnik)
- Amirhossein Hosseinzadeh (napastnik)
- Alireza Jahanbakhsh (napastnik)
- Dennis Eckert Ayensa (napastnik)
Nowa Zelandia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Nowa Zelandia:
- Max Crocombe (bramkarz)
- Tim Payne (obrońca)
- Finn Surman (obrońca)
- Michael Boxall (obrońca)
- Liberato Cacace (obrońca)
- Joe Bell (pomocnik)
- Marko Stamenić (pomocnik)
- Callum McCowatt (pomocnik)
- Sarpreet Singh (pomocnik)
- Elijah Just (pomocnik)
- Chris Wood (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Alex Paulsen (bramkarz)
- Michael Woud (bramkarz)
- Tommy Smith (obrońca)
- Francis De Vries (obrońca)
- Nando Pijnaker (obrońca)
- Callan Elliot (obrońca)
- Tyler Bindon (obrońca)
- Jesse Randall (napastnik)
- Benjamin Old (napastnik)
- Ryan Thomas (pomocnik)
- Lachlan Bayliss (pomocnik)
- Alex Rufer (pomocnik)
- Ben Waine (napastnik)
- Kosta Barbarouses (napastnik)