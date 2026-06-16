Iran - Nowa Zelandia (16.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-16 4:45

Iran i Nowa Zelandia mierzą się właśnie na SoFi Stadium w Los Angeles w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Dla obu reprezentacji to otwarcie turnieju, więc walka o pierwsze punkty na mistrzostwach świata jest w pełnym toku. Statystyki meczu pokazują, kto częściej utrzymuje się przy piłce i stwarza zagrożenie pod bramką przeciwnika. Poniżej możecie sprawdzić aktualne statystyki oraz składy obu drużyn w tym spotkaniu.

Iran-New Zealand (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Iran-New Zealand (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Iran - Nowa Zelandia

  • Iran [2:2] Nowa Zelandia

Iran - Nowa Zelandia - STATYSTYKI

StatystykaIranNowa Zelandia
Bramki22
Kto strzelił

R. Rezaeian (32')

M. Mohebi (64')

E. Just (7')

E. Just (54')

Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany

A. Yousefi (46')

S. Moghanlou (53')

S. Ghoddos (65')

L. Cacace (68')

C. McCowatt (68')

Strzały celne37
Strzały niecelne53
Wszystkie strzały1112
Strzały zablokowane32
Strzały z pola karnego78
Strzały spoza pola karnego44
Faule65
Rzuty rożne21
Spalone20
Posiadanie piłki46%54%
Interwencje bramkarza51
Wszystkie podania333397
Celne podania261343
Skuteczność podań78%86%
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Iran - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Iran:

  • Alireza Beiranvand (bramkarz)
  • Ramin Rezaeian (obrońca)
  • Ali Nemati (obrońca)
  • Shoja Khalilzadeh (obrońca)
  • Milad Mohammadi (obrońca)
  • Mohammad Mohebi (pomocnik)
  • Saman Ghoddos (pomocnik)
  • Saeid Ezatolahi (pomocnik)
  • Aria Yousefi (pomocnik)
  • Shahriar Moghanlou (napastnik)
  • Mehdi Taremi (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Payam Niazmand (bramkarz)
  • Hossein Hosseini (bramkarz)
  • Saleh Hardani (obrońca)
  • Hossein Kanaani (obrońca)
  • Ehsan Hajsafi (obrońca)
  • Roozbeh Cheshmi (pomocnik)
  • Danial Eiri (obrońca)
  • Amirmohammad Razzaghinia (pomocnik)
  • Mehdi Ghayedi (napastnik)
  • Mohammad Ghorbani (pomocnik)
  • Mahdi Torabi (pomocnik)
  • Ali Alipour (napastnik)
  • Amirhossein Hosseinzadeh (napastnik)
  • Alireza Jahanbakhsh (napastnik)
  • Dennis Eckert Ayensa (napastnik)

Nowa Zelandia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Nowa Zelandia:

  • Max Crocombe (bramkarz)
  • Tim Payne (obrońca)
  • Finn Surman (obrońca)
  • Michael Boxall (obrońca)
  • Liberato Cacace (obrońca)
  • Joe Bell (pomocnik)
  • Marko Stamenić (pomocnik)
  • Callum McCowatt (pomocnik)
  • Sarpreet Singh (pomocnik)
  • Elijah Just (pomocnik)
  • Chris Wood (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Alex Paulsen (bramkarz)
  • Michael Woud (bramkarz)
  • Tommy Smith (obrońca)
  • Francis De Vries (obrońca)
  • Nando Pijnaker (obrońca)
  • Callan Elliot (obrońca)
  • Tyler Bindon (obrońca)
  • Jesse Randall (napastnik)
  • Benjamin Old (napastnik)
  • Ryan Thomas (pomocnik)
  • Lachlan Bayliss (pomocnik)
  • Alex Rufer (pomocnik)
  • Ben Waine (napastnik)
  • Kosta Barbarouses (napastnik)
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