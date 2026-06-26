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Wynik meczu Japonia - Szwecja
- Japonia [1:1] Szwecja
Japonia - Szwecja - STATYSTYKI
|Statystyka
|Japonia
|Szwecja
|Bramki
|1
|1
|Kto strzelił
Daizen Maeda (56')
Anthony Elanga (62')
|Liczba kartek
|1
|2
|Kartki żółte
Shogo Taniguchi (77')
Isak Hien (32')
Viktor Gyökeres (85')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
Ko Itakura (39')
Ayase Ueda (66')
Ritsu Doan (67')
Keito Nakamura (75')
Ayumu Seko (75')
Isak Hien (37')
Alexander Bernhardsson (75')
Elliot Stroud (75')
Victor Lindelöf (87')
Gabriel Gudmundsson (88')
|Strzały celne
|3
|3
|Strzały niecelne
|3
|2
|Wszystkie strzały
|8
|8
|Strzały zablokowane
|2
|3
|Strzały z pola karnego
|0
|0
|Strzały spoza pola karnego
|0
|0
|Faule
|20
|11
|Rzuty rożne
|2
|7
|Spalone
|3
|2
|Posiadanie piłki
|54%
|46%
|Interwencje bramkarza
|2
|2
|Wszystkie podania
|0
|0
|Celne podania
|0
|0
|Skuteczność podań
|0%
|0%
Japonia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Japonia:
- Z. Suzuki (bramkarz)
- A. Seko (obrońca)
- K. Itakura (obrońca)
- H. Ito (obrońca)
- Y. Sugawara (obrońca)
- D. Kamada (pomocnik)
- A. Tanaka (pomocnik)
- Keito Nakamura (napastnik)
- R. Dōan (pomocnik)
- A. Ueda (napastnik)
- D. Maeda (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- S. Taniguchi (obrońca)
- Y. Nagatomo (obrońca)
- J. Ito (napastnik)
- T. Tomiyasu (obrońca)
- Koki Ogawa (napastnik)
- K. Osako (bramkarz)
- K. Sano (pomocnik)
- T. Watanabe (obrońca)
- Y. Suzuki (pomocnik)
- T. Hayakawa (bramkarz)
- J. Suzuki (obrońca)
- K. Goto (napastnik)
- K. Shiogai (napastnik)
- S. Machino (napastnik)
Szwecja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Szwecja:
- J. Widell Zetterström (bramkarz)
- G. Lagerbielke (obrońca)
- I. Hien (obrońca)
- V. Lindelöf (obrońca)
- A. Bernhardsson (napastnik)
- E. Stroud (obrońca)
- Y. Ayari (pomocnik)
- G. Gudmundsson (obrońca)
- A. Elanga (napastnik)
- V. Gyökeres (napastnik)
- A. Isak (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- B. Zeneli (pomocnik)
- L. Bergvall (pomocnik)
- D. Svensson (obrońca)
- H. Johansson (obrońca)
- T. Ali (napastnik)
- B. Nygren (napastnik)
- V. Johansson (bramkarz)
- H. Ekdal (obrońca)
- M. Svanberg (pomocnik)
- G. Nilsson (napastnik)
- E. Smith (obrońca)
- C. Starfelt (obrońca)
- K. Sema (pomocnik)
- J. Karlström (pomocnik)
- K. Nordfeldt (bramkarz)