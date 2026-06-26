Japonia - Szwecja (26.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-26 2:55

Japonia i Szwecja grają właśnie na AT&T Stadium w Dallas w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Wynik tego starcia bezpośrednio wpłynie na to, kto awansuje do dalszej części mistrzostw świata. Chcecie sprawdzić, która reprezentacja ma przewagę i jak wyglądają liczby z tego spotkania? Poniżej znajdziecie aktualne statystyki meczu Japonia - Szwecja.

Złote trofeum FIFA World Cup na tle powiewających flag Japonii i Szwecji, z rozmytym stadionem piłkarskim w tle, symbolizujące mecz Mundialu 2026. Więcej informacji o tym spotkaniu znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Japan-Sweden (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Japonia - Szwecja

  • Japonia [1:1] Szwecja

Japonia - Szwecja - STATYSTYKI

StatystykaJaponiaSzwecja
Bramki11
Kto strzelił

Daizen Maeda (56')

Anthony Elanga (62')

Liczba kartek12
Kartki żółte

Shogo Taniguchi (77')

Isak Hien (32')

Viktor Gyökeres (85')

Kartki czerwone--
Zmiany

Ko Itakura (39')

Ayase Ueda (66')

Ritsu Doan (67')

Keito Nakamura (75')

Ayumu Seko (75')

Isak Hien (37')

Alexander Bernhardsson (75')

Elliot Stroud (75')

Victor Lindelöf (87')

Gabriel Gudmundsson (88')

Strzały celne33
Strzały niecelne32
Wszystkie strzały88
Strzały zablokowane23
Strzały z pola karnego00
Strzały spoza pola karnego00
Faule2011
Rzuty rożne27
Spalone32
Posiadanie piłki54%46%
Interwencje bramkarza22
Wszystkie podania00
Celne podania00
Skuteczność podań0%0%
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Japonia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Japonia:

  • Z. Suzuki (bramkarz)
  • A. Seko (obrońca)
  • K. Itakura (obrońca)
  • H. Ito (obrońca)
  • Y. Sugawara (obrońca)
  • D. Kamada (pomocnik)
  • A. Tanaka (pomocnik)
  • Keito Nakamura (napastnik)
  • R. Dōan (pomocnik)
  • A. Ueda (napastnik)
  • D. Maeda (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • S. Taniguchi (obrońca)
  • Y. Nagatomo (obrońca)
  • J. Ito (napastnik)
  • T. Tomiyasu (obrońca)
  • Koki Ogawa (napastnik)
  • K. Osako (bramkarz)
  • K. Sano (pomocnik)
  • T. Watanabe (obrońca)
  • Y. Suzuki (pomocnik)
  • T. Hayakawa (bramkarz)
  • J. Suzuki (obrońca)
  • K. Goto (napastnik)
  • K. Shiogai (napastnik)
  • S. Machino (napastnik)

Szwecja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Szwecja:

  • J. Widell Zetterström (bramkarz)
  • G. Lagerbielke (obrońca)
  • I. Hien (obrońca)
  • V. Lindelöf (obrońca)
  • A. Bernhardsson (napastnik)
  • E. Stroud (obrońca)
  • Y. Ayari (pomocnik)
  • G. Gudmundsson (obrońca)
  • A. Elanga (napastnik)
  • V. Gyökeres (napastnik)
  • A. Isak (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • B. Zeneli (pomocnik)
  • L. Bergvall (pomocnik)
  • D. Svensson (obrońca)
  • H. Johansson (obrońca)
  • T. Ali (napastnik)
  • B. Nygren (napastnik)
  • V. Johansson (bramkarz)
  • H. Ekdal (obrońca)
  • M. Svanberg (pomocnik)
  • G. Nilsson (napastnik)
  • E. Smith (obrońca)
  • C. Starfelt (obrońca)
  • K. Sema (pomocnik)
  • J. Karlström (pomocnik)
  • K. Nordfeldt (bramkarz)
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