Japonia - Szwecja (26.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Japonia i Szwecja grają właśnie na AT&T Stadium w Dallas w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Wynik tego starcia bezpośrednio wpłynie na to, kto awansuje do dalszej części mistrzostw świata. Chcecie sprawdzić, która reprezentacja ma przewagę i jak wyglądają liczby z tego spotkania? Poniżej znajdziecie aktualne statystyki meczu Japonia - Szwecja.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Japan-Sweden (Mecz Mundial 2026)