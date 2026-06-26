Erling Haalad kontra Kylian Mbappe. Snajperski pojedynek asów Norwegii i Francji

Na mundialu dojdzie do starcia gigantów: Kylian Mbappe i Erling Haaland, obaj z czterema golami, powalczą o tytuł króla strzelców.

Mimo że ich drużyny awansowały, Haaland zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z potężną Francją.

Odkryj, co dokładnie powiedział norweski gwiazdor i kto zdaniem ekspertów ma realne szanse na triumf w tym elektryzującym pojedynku!

Obie drużyny już w poprzedniej kolejce wywalczyły awans do fazy pucharowej. Teraz będą rywalizować o prymat w grupie. Selekcjoner Norwegii Stale Solbakken nie ukrywa, że chciałby, aby Haaland został najlepszym strzelcem mundialu.

- Postaramy się dać Erlingowi więcej wsparcia - wyznał Norweg, cytowany przez PAP. - Jest w świetnej formie. Bardzo się cieszę, że potrafi strzelać gole w najważniejszym turnieju. Zrobimy wszystko, żeby został królem strzelców – zadeklarował Solbakken.

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Haaland śrubuje strzelecki rekord w kadrze. W dorobku ma już 59 goli (w 52 występach) i jest jej najlepszym strzelcem w historii. Wiking pozwolił sobie na zaskakującą opinie na temat rywalizacji z Francją.

- Najważniejsze, że jesteśmy w fazie pucharowej. Prawdopodobnie Francja nas pokona i zwycięży w turnieju - wypalił gwiazdor Norwegów.

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Trzeba przyznać, że strzeleckiego dokonania Haalanda robią wrażenie. Gwiazdora Manchesteru City docenia także Kamil Ryłka, polski trener bramkarzy, który pracuje w norweskim FK Haugesund.

- Haaland jest niesamowity - powiedział nam Ryłka przed startem mundialu. - Silny, szybki, precyzyjny i skuteczny. To maszynka do strzelania goli. Wszystko u niego pracuje na najwyższych obrotach - komplementował wikinga.

W doskonałej dyspozycji jest także Mbappe. Kapitan reprezentacji Francji w meczu z Irakiem obchodził jubileusz. Rozegrał 100. mecz w drużynie narodowej i uczcił go dubletem. W sumie zdobył już dla „Trójkolorowych” 60 bramek, co czyni go rekordzistą. Nie odpuszcza także Leo Messiemu, którego goni w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii mistrzostw świata. Argentyńczyk ma 18 goli i wyprzedza Francuza o dwa trafienia.

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Były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek na naszych łamach przyznał, że dostrzega progres formy gwiazdy Francji. W jego ocenie Mbappe wyraźnie odżył na mundialu.

- Widać, że gra sprawia mu radość - stwierdził Dudek. - Mbappe Jest uśmiechnięty i co jest najważniejsze: jest świadomy tego, co się od niego oczekuje. Czyli od razu gra wysokim pressingiem i też wraca do zadań defensywnych - analizował.

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