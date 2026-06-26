Tunezja - Holandia (26.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-26 2:55

Tunezja i Holandia mierzą się właśnie na Arrowhead Stadium w Kansas City w ramach 3. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie na mistrzostwach świata ma duże znaczenie dla układu tabeli, a kibice z uwagą śledzą wynik i statystyki meczu. Rywalizacja w Stanach Zjednoczonych dostarcza wielu danych na temat aktualnej dyspozycji obu reprezentacji. Poniżej możecie sprawdzić aktualne statystyki tego pojedynku.

Złote trofeum Pucharu Świata FIFA na tle flag Tunezji i Holandii na stadionie piłkarskim, symbolizujące rywalizację tych drużyn na Mundialu 2026. Pełne statystyki meczu i składy drużyn dostępne są na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Tunisia-Netherlands (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Tunezja - Holandia

  • Tunezja [1:3] Holandia

Tunezja - Holandia - STATYSTYKI

StatystykaTunezjaHolandia
Bramki13
Kto strzelił

Hazem Mastouri (54')

Ellyes Skhiri (3')

Brian Brobbey (7')

Jan Paul van Hecke (62')

Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany

Rani Khedira (67')

Anis Ben Slimane (68')

Mohamed Amine Ben Hamida (68')

Ismael Gharbi (75')

Hazem Mastouri (90')

Frenkie de Jong (72')

Tijjani Reijnders (72')

Donyell Malen (72')

Brian Brobbey (77')

Cody Gakpo (84')

Strzały celne47
Strzały niecelne58
Wszystkie strzały1020
Strzały zablokowane15
Strzały z pola karnego00
Strzały spoza pola karnego00
Faule1110
Rzuty rożne46
Spalone21
Posiadanie piłki28%72%
Interwencje bramkarza43
Wszystkie podania00
Celne podania00
Skuteczność podań0%0%
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Tunezja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Tunezja:

  • A. Dahmen (bramkarz)
  • Y. Valery (obrońca)
  • M. Talbi (obrońca)
  • A. Abdi (obrońca)
  • A. Ben Hmida (obrońca)
  • E. Skhiri (pomocnik)
  • R. Khedira (pomocnik)
  • A. Ben Slimane (pomocnik)
  • H. Mejbri (pomocnik)
  • Ismaël Gharbi (pomocnik)
  • H. Mastouri (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • S. Ben Hsan (bramkarz)
  • D. Bronn (obrońca)
  • M. Ben Ouanes (pomocnik)
  • F. Chaouat (napastnik)
  • O. Rekik (obrońca)
  • E. Achouri (pomocnik)
  • S. Tounekti (napastnik)
  • H. Mahmoud (pomocnik)
  • C. Abdelmouhib (bramkarz)
  • E. Saad (napastnik)
  • R. Chikhaoui (obrońca)
  • K. Ayari (napastnik)
  • R. Elloumi (napastnik)

Holandia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Holandia:

  • B. Verbruggen (bramkarz)
  • D. Dumfries (obrońca)
  • J. van Hecke (obrońca)
  • V. van Dijk (obrońca)
  • N. Aké (obrońca)
  • R. Gravenberch (pomocnik)
  • F. de Jong (pomocnik)
  • T. Reijnders (pomocnik)
  • D. Malen (napastnik)
  • B. Brobbey (napastnik)
  • C. Gakpo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • J. Hato (obrońca)
  • R. Roefs (bramkarz)
  • M. van de Ven (obrońca)
  • Q. Timber (pomocnik)
  • M. Wieffer (pomocnik)
  • C. Summerville (napastnik)
  • N. Lang (napastnik)
  • L. Geertruida (obrońca)
  • J. Kluivert (napastnik)
  • G. Til (pomocnik)
  • T. Koopmeiners (pomocnik)
  • W. Weghorst (napastnik)
  • M. Flekken (bramkarz)
  • M. Depay (napastnik)
  • M. de Roon (pomocnik)
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