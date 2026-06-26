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Wynik meczu Tunezja - Holandia
- Tunezja [1:3] Holandia
Tunezja - Holandia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Tunezja
|Holandia
|Bramki
|1
|3
|Kto strzelił
Hazem Mastouri (54')
Ellyes Skhiri (3')
Brian Brobbey (7')
Jan Paul van Hecke (62')
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
Rani Khedira (67')
Anis Ben Slimane (68')
Mohamed Amine Ben Hamida (68')
Ismael Gharbi (75')
Hazem Mastouri (90')
Frenkie de Jong (72')
Tijjani Reijnders (72')
Donyell Malen (72')
Brian Brobbey (77')
Cody Gakpo (84')
|Strzały celne
|4
|7
|Strzały niecelne
|5
|8
|Wszystkie strzały
|10
|20
|Strzały zablokowane
|1
|5
|Strzały z pola karnego
|0
|0
|Strzały spoza pola karnego
|0
|0
|Faule
|11
|10
|Rzuty rożne
|4
|6
|Spalone
|2
|1
|Posiadanie piłki
|28%
|72%
|Interwencje bramkarza
|4
|3
|Wszystkie podania
|0
|0
|Celne podania
|0
|0
|Skuteczność podań
|0%
|0%
Tunezja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Tunezja:
- A. Dahmen (bramkarz)
- Y. Valery (obrońca)
- M. Talbi (obrońca)
- A. Abdi (obrońca)
- A. Ben Hmida (obrońca)
- E. Skhiri (pomocnik)
- R. Khedira (pomocnik)
- A. Ben Slimane (pomocnik)
- H. Mejbri (pomocnik)
- Ismaël Gharbi (pomocnik)
- H. Mastouri (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- S. Ben Hsan (bramkarz)
- D. Bronn (obrońca)
- M. Ben Ouanes (pomocnik)
- F. Chaouat (napastnik)
- O. Rekik (obrońca)
- E. Achouri (pomocnik)
- S. Tounekti (napastnik)
- H. Mahmoud (pomocnik)
- C. Abdelmouhib (bramkarz)
- E. Saad (napastnik)
- R. Chikhaoui (obrońca)
- K. Ayari (napastnik)
- R. Elloumi (napastnik)
Holandia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Holandia:
- B. Verbruggen (bramkarz)
- D. Dumfries (obrońca)
- J. van Hecke (obrońca)
- V. van Dijk (obrońca)
- N. Aké (obrońca)
- R. Gravenberch (pomocnik)
- F. de Jong (pomocnik)
- T. Reijnders (pomocnik)
- D. Malen (napastnik)
- B. Brobbey (napastnik)
- C. Gakpo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- J. Hato (obrońca)
- R. Roefs (bramkarz)
- M. van de Ven (obrońca)
- Q. Timber (pomocnik)
- M. Wieffer (pomocnik)
- C. Summerville (napastnik)
- N. Lang (napastnik)
- L. Geertruida (obrońca)
- J. Kluivert (napastnik)
- G. Til (pomocnik)
- T. Koopmeiners (pomocnik)
- W. Weghorst (napastnik)
- M. Flekken (bramkarz)
- M. Depay (napastnik)
- M. de Roon (pomocnik)