Jonathan David - statystyki, życiorys i kariera w liczbach kanadyjskiego napastnika

Jonathan David - życiorys i kariera

Jonathan David przyszedł na świat w Nowym Jorku w rodzinie pochodzącej z Haiti. Jako niemowlę wyjechał z rodzicami do Port-au-Prince, a w 2006 roku cała rodzina wyemigrowała do Ottawy w Kanadzie. To właśnie tam zaczął trenować piłkę nożną w lokalnych drużynach, bo od początku marzył o wyjeździe do Europy i całkowicie odrzucił grę w amerykańskiej lidze MLS. Na początku kariery odbił się od testów w kilku europejskich zespołach, ale w styczniu 2018 roku trafił ostatecznie do belgijskiego klubu KAA Gent. Bardzo szybko przebił się do pierwszej drużyny i zaczął seryjnie strzelać bramki, co przyniosło mu tytuł króla strzelców ligi belgijskiej.

W sierpniu 2020 roku za 30 milionów euro kupiło go francuskie Lille OSC. W nowym zespole od razu zdobył mistrzostwo Francji i ostatecznie stał się trzecim najlepszym strzelcem w całej historii tego klubu. Po wygaśnięciu kontraktu w maju 2025 roku przeniósł się do włoskiego Juventusu na zasadzie wolnego transferu. Równolegle od lat jest kluczowym zawodnikiem reprezentacji Kanady, z którą pojechał na mistrzostwa świata w 2022 roku w Katarze. W listopadzie 2024 roku został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców wszech czasów kanadyjskiej kadry narodowej.

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Jonathan David - najważniejsze informacje

Napastnik urodził się 14 stycznia 2000 roku i choć miał możliwość gry dla Stanów Zjednoczonych, to ostatecznie wybrał reprezentowanie barw Kanady. Na boisku występuje najczęściej jako klasyczny napastnik lub zawodnik grający tuż za głównym atakującym. W trakcie gry na murawie bazuje przede wszystkim na swojej dużej szybkości, dobrym ustawianiu się i szybkiej wymianie podań na krótkiej przestrzeni. Trzykrotnie wygrywał plebiscyt na najlepszego kanadyjskiego piłkarza roku. W sezonie 2024 i 2025 zgarnął również nagrodę dla najlepszego zawodnika w całej federacji CONCACAF.

Imię i nazwisko: Jonathan Christian David

Jonathan Christian David Data urodzenia: 14.01.2000

14.01.2000 Miejsce urodzenia: Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Nowy Jork, Stany Zjednoczone Narodowość: Kanada

Kanada Pierwszy klub: KAA Gent

KAA Gent Aktualny klub: Juventus

Juventus Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 178 cm

Jonathan David - kariera w liczbach

Piłkarz zaczął gromadzić swoje oficjalne statystyki w dorosłej piłce w 2018 roku na boiskach w Belgii. Przez ponad dwa lata gry w KAA Gent rozegrał blisko 80 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Najwięcej występów zaliczył jednak w barwach francuskiego Lille OSC, gdzie przez pięć lat zdobył grubo ponad sto bramek. Równie skuteczny jest w narodowych barwach, dla których strzela bramki praktycznie w każdym roku kalendarzowym od momentu debiutu. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe podsumowanie jego dotychczasowych występów na boiskach klubowych oraz reprezentacyjnych: