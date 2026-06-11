Jonathan David - statystyki, życiorys i kariera w liczbach kanadyjskiego napastnika

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Jonathan David - życiorys i kariera
Jonathan David przyszedł na świat w Nowym Jorku w rodzinie pochodzącej z Haiti. Jako niemowlę wyjechał z rodzicami do Port-au-Prince, a w 2006 roku cała rodzina wyemigrowała do Ottawy w Kanadzie. To właśnie tam zaczął trenować piłkę nożną w lokalnych drużynach, bo od początku marzył o wyjeździe do Europy i całkowicie odrzucił grę w amerykańskiej lidze MLS. Na początku kariery odbił się od testów w kilku europejskich zespołach, ale w styczniu 2018 roku trafił ostatecznie do belgijskiego klubu KAA Gent. Bardzo szybko przebił się do pierwszej drużyny i zaczął seryjnie strzelać bramki, co przyniosło mu tytuł króla strzelców ligi belgijskiej.
W sierpniu 2020 roku za 30 milionów euro kupiło go francuskie Lille OSC. W nowym zespole od razu zdobył mistrzostwo Francji i ostatecznie stał się trzecim najlepszym strzelcem w całej historii tego klubu. Po wygaśnięciu kontraktu w maju 2025 roku przeniósł się do włoskiego Juventusu na zasadzie wolnego transferu. Równolegle od lat jest kluczowym zawodnikiem reprezentacji Kanady, z którą pojechał na mistrzostwa świata w 2022 roku w Katarze. W listopadzie 2024 roku został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców wszech czasów kanadyjskiej kadry narodowej.
Jonathan David - najważniejsze informacje
Napastnik urodził się 14 stycznia 2000 roku i choć miał możliwość gry dla Stanów Zjednoczonych, to ostatecznie wybrał reprezentowanie barw Kanady. Na boisku występuje najczęściej jako klasyczny napastnik lub zawodnik grający tuż za głównym atakującym. W trakcie gry na murawie bazuje przede wszystkim na swojej dużej szybkości, dobrym ustawianiu się i szybkiej wymianie podań na krótkiej przestrzeni. Trzykrotnie wygrywał plebiscyt na najlepszego kanadyjskiego piłkarza roku. W sezonie 2024 i 2025 zgarnął również nagrodę dla najlepszego zawodnika w całej federacji CONCACAF.
- Imię i nazwisko: Jonathan Christian David
- Data urodzenia: 14.01.2000
- Miejsce urodzenia: Nowy Jork, Stany Zjednoczone
- Narodowość: Kanada
- Pierwszy klub: KAA Gent
- Aktualny klub: Juventus
- Pozycja na boisku: Napastnik
- Wzrost: 178 cm
Jonathan David - kariera w liczbach
Piłkarz zaczął gromadzić swoje oficjalne statystyki w dorosłej piłce w 2018 roku na boiskach w Belgii. Przez ponad dwa lata gry w KAA Gent rozegrał blisko 80 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Najwięcej występów zaliczył jednak w barwach francuskiego Lille OSC, gdzie przez pięć lat zdobył grubo ponad sto bramek. Równie skuteczny jest w narodowych barwach, dla których strzela bramki praktycznie w każdym roku kalendarzowym od momentu debiutu. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe podsumowanie jego dotychczasowych występów na boiskach klubowych oraz reprezentacyjnych:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|18/26
|Reprezentacja Kanady
|75
|39
|25/26
|Juventus
|46
|8
|24/25
|Lille OSC
|48
|25
|23/24
|Lille OSC
|47
|26
|22/23
|Lille OSC
|40
|26
|21/22
|Lille OSC
|48
|19
|20/21
|Lille OSC
|48
|13
|19/20
|KAA Gent
|40
|23
|18/19
|KAA Gent
|43
|14