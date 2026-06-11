Jonathan David - statystyki, życiorys i kariera w liczbach kanadyjskiego napastnika

Redakcja Super Sport
2026-06-11 15:46

Jonathan David urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale od lat reprezentuje Kanadę, dla której zdobył najwięcej bramek w historii. W piłce klubowej grał w belgijskim zespole KAA Gent oraz francuskim Lille, a latem 2025 roku przeniósł się do włoskiego Juventusu. W tym artykule znajdziesz dokładny życiorys, podstawowe informacje oraz szczegółowe statystyki tego napastnika.

Jonathan David - życiorys i kariera

Jonathan David przyszedł na świat w Nowym Jorku w rodzinie pochodzącej z Haiti. Jako niemowlę wyjechał z rodzicami do Port-au-Prince, a w 2006 roku cała rodzina wyemigrowała do Ottawy w Kanadzie. To właśnie tam zaczął trenować piłkę nożną w lokalnych drużynach, bo od początku marzył o wyjeździe do Europy i całkowicie odrzucił grę w amerykańskiej lidze MLS. Na początku kariery odbił się od testów w kilku europejskich zespołach, ale w styczniu 2018 roku trafił ostatecznie do belgijskiego klubu KAA Gent. Bardzo szybko przebił się do pierwszej drużyny i zaczął seryjnie strzelać bramki, co przyniosło mu tytuł króla strzelców ligi belgijskiej.

W sierpniu 2020 roku za 30 milionów euro kupiło go francuskie Lille OSC. W nowym zespole od razu zdobył mistrzostwo Francji i ostatecznie stał się trzecim najlepszym strzelcem w całej historii tego klubu. Po wygaśnięciu kontraktu w maju 2025 roku przeniósł się do włoskiego Juventusu na zasadzie wolnego transferu. Równolegle od lat jest kluczowym zawodnikiem reprezentacji Kanady, z którą pojechał na mistrzostwa świata w 2022 roku w Katarze. W listopadzie 2024 roku został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców wszech czasów kanadyjskiej kadry narodowej.

Marek Citko dla „Super Expressu”. Lewandowski, gol na Wembley i Citkomania

Jonathan David - najważniejsze informacje

Napastnik urodził się 14 stycznia 2000 roku i choć miał możliwość gry dla Stanów Zjednoczonych, to ostatecznie wybrał reprezentowanie barw Kanady. Na boisku występuje najczęściej jako klasyczny napastnik lub zawodnik grający tuż za głównym atakującym. W trakcie gry na murawie bazuje przede wszystkim na swojej dużej szybkości, dobrym ustawianiu się i szybkiej wymianie podań na krótkiej przestrzeni. Trzykrotnie wygrywał plebiscyt na najlepszego kanadyjskiego piłkarza roku. W sezonie 2024 i 2025 zgarnął również nagrodę dla najlepszego zawodnika w całej federacji CONCACAF.

  • Imię i nazwisko: Jonathan Christian David
  • Data urodzenia: 14.01.2000
  • Miejsce urodzenia: Nowy Jork, Stany Zjednoczone
  • Narodowość: Kanada
  • Pierwszy klub: KAA Gent
  • Aktualny klub: Juventus
  • Pozycja na boisku: Napastnik
  • Wzrost: 178 cm

Jonathan David - kariera w liczbach

Piłkarz zaczął gromadzić swoje oficjalne statystyki w dorosłej piłce w 2018 roku na boiskach w Belgii. Przez ponad dwa lata gry w KAA Gent rozegrał blisko 80 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Najwięcej występów zaliczył jednak w barwach francuskiego Lille OSC, gdzie przez pięć lat zdobył grubo ponad sto bramek. Równie skuteczny jest w narodowych barwach, dla których strzela bramki praktycznie w każdym roku kalendarzowym od momentu debiutu. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe podsumowanie jego dotychczasowych występów na boiskach klubowych oraz reprezentacyjnych:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
18/26 Reprezentacja Kanady 75 39
25/26 Juventus 46 8
24/25 Lille OSC 48 25
23/24 Lille OSC 47 26
22/23 Lille OSC 40 26
21/22 Lille OSC 48 19
20/21 Lille OSC 48 13
19/20 KAA Gent 40 23
18/19 KAA Gent 43 14
Mundial 2026 - zawodnicy
MUNDIAL 2026