Jude Bellingham - sylwetka, kariera i statystyki angielskiego pomocnika

Jude Bellingham - życiorys i kariera

Jude Victor William Bellingham urodził się 29 czerwca 2003 roku w angielskim mieście Stourbridge. Jego ojciec pracował na co dzień jako sierżant policji i grał w piłkę w ligach amatorskich, a młodszy brat Jobe również został zawodowym piłkarzem. Jude dołączył do akademii Birmingham City jako bardzo mały chłopiec i zadebiutował w pierwszej drużynie w wieku 16 lat i 38 dni, zostając najmłodszym graczem w historii tego zespołu. Anglik szybko przyciągnął uwagę większych klubów i w lipcu 2020 roku przeniósł się do niemieckiej Borussii Dortmund za kwotę około 25 milionów funtów. W czasie gry w Niemczech zdobył Puchar Niemiec i został wybrany najlepszym piłkarzem Bundesligi w sezonie 2022/2023.

W czerwcu 2023 roku pomocnik podpisał kontrakt z Realem Madryt, który zapłacił za ten transfer 103 miliony euro. W swoim pierwszym sezonie na hiszpańskich boiskach zdobył mistrzostwo kraju i wygrał Ligę Mistrzów, a także został najlepszym strzelcem drużyny w rozgrywkach ligowych. Dobre występy przyniosły mu nagrody Golden Boy oraz Kopa Trophy dla najlepszego zawodnika na świecie poniżej 21 roku życia. W 2024 roku piłkarz zajął trzecie miejsce w plebiscytach Złotej Piłki i FIFA The Best. Rozpoznawalność zawodnika wychodzi również poza boisko, ponieważ został on ambasadorem dużych marek odzieżowych i pojawił się na okładkach gier z serii EA Sports FC.

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Jude Bellingham - najważniejsze informacje

Angielski zawodnik ma korzenie irlandzkie po ojcu oraz kenijskie po matce, a w 2021 roku ukończył Loughborough College z certyfikatem w dziedzinie sportu. W dzieciństwie jego sportowym idolem był Zinedine Zidane, do którego często porównuje się jego obecny styl gry na boisku. Bellingham zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Anglii w listopadzie 2020 roku i z czasem stał się kluczowym graczem kadry narodowej. Pomocnik reprezentował swój kraj na turniejach Euro 2020, Euro 2024 oraz na Mistrzostwach Świata w 2022 roku. Podczas turnieju w Niemczech w 2024 roku zapisał się w pamięci kibiców ważnym golem z przewrotki w 95 minucie meczu ze Słowacją.

Imię i nazwisko: Jude Victor William Bellingham

Jude Victor William Bellingham Data urodzenia: 29.06.2003

29.06.2003 Miejsce urodzenia: Stourbridge, Anglia

Stourbridge, Anglia Narodowość: Anglia

Anglia Pierwszy klub: Birmingham City

Birmingham City Aktualny klub: Real Madryt

Real Madryt Pozycja na boisku: Pomocnik

Pomocnik Wzrost: 186 cm

Jude Bellingham - kariera w liczbach

Jude Bellingham od początku swojej piłkarskiej drogi zbiera dużo minut na boisku i dokłada do nich konkretne liczby w postaci bramek. Mimo gry w linii pomocy zawodnik chętnie włącza się do akcji pod polem karnym przeciwnika. Po transferze do Realu Madryt zaczął grać bliżej napastników i w swoim debiutanckim sezonie przekroczył barierę 20 strzelonych goli we wszystkich rozgrywkach. W reprezentacji Anglii również regularnie trafia do siatki podczas wielkich turniejów międzynarodowych. Poniższa tabela przedstawia łączny bilans meczów i goli angielskiego pomocnika w kadrze narodowej oraz w zespołach klubowych: