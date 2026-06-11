Kalidou Koulibaly - sylwetka, kariera i statystyki senegalskiego obrońcy

Kalidou Koulibaly - życiorys i kariera

Kalidou Koulibaly urodził się we Francji w rodzinie imigrantów z Senegalu. Jego ojciec pracował przez siedem dni w tygodniu w fabryce tekstylnej, aby zaoszczędzić pieniądze na sprowadzenie żony z Afryki do Europy. Przyszły piłkarz na początku swojej drogi uczył się grać w piłkę boso podczas wakacji u rodziny w Senegalu. W wieku 15 lat wyrzucono go z akademii klubu FC Metz, ponieważ uznano, że jest zbyt introwertyczny i brakuje mu umiejętności sportowych. Chłopak jednak się nie poddał i po pewnym czasie wrócił do tej samej drużyny, gdzie w 2010 roku zadebiutował w profesjonalnej piłce. Dwa lata później młody obrońca przeniósł się do belgijskiego KRC Genk, z którym od razu w pierwszym sezonie wygrał Puchar Belgii.

W 2014 roku zawodnik trafił do włoskiego SSC Napoli za kwotę około 6,5 miliona funtów. To właśnie we Włoszech spędził najlepsze lata swojej kariery, rozgrywając tam ponad 300 spotkań i zdobywając Puchar Włoch oraz Superpuchar Włoch. Latem 2022 roku przeniósł się do angielskiego Chelsea FC za około 33 miliony funtów, ale spędził w Londynie tylko jeden sezon. Następnie obrońca podpisał lukratywny kontrakt z saudyjskim Al-Hilal, gdzie szybko zdobył mistrzostwo kraju oraz inne krajowe puchary. Piłkarz grał w młodzieżowych kadrach Francji, ale w 2015 roku zdecydował się reprezentować Senegal. Decyzja ta opłaciła się, ponieważ kilka lat później poprowadził swoją drużynę narodową do wygranej w Pucharze Narodów Afryki.

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Kalidou Koulibaly - najważniejsze informacje

Środkowy obrońca urodził się 20 czerwca 1991 roku w mieście Saint-Dié-des-Vosges we Francji. Mierzy 186 centymetrów wzrostu i na boisku słynie z bardzo dużej siły fizycznej, szybkości oraz dobrego przewidywania zagrań przeciwnika. Zawodnik wychował się w środowisku wielokulturowym, jest zdeklarowanym muzułmaninem, a jego imię pochodzi bezpośrednio z Koranu. Piłkarz mocno angażuje się w pomoc charytatywną dla ubogich w Neapolu oraz w Senegalu, a także bardzo głośno walczy z rasizmem na stadionach piłkarskich. Prywatnie mówi płynnie w czterech językach i posiada tytuł honorowego obywatela miasta Neapol oraz swojej rodzinnej miejscowości.

Imię i nazwisko: Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly Data urodzenia: 20.06.1991

20.06.1991 Miejsce urodzenia: Saint-Dié-des-Vosges, Francja

Saint-Dié-des-Vosges, Francja Narodowość: Senegal

Senegal Pierwszy klub: FC Metz

FC Metz Aktualny klub: Al-Hilal

Al-Hilal Pozycja na boisku: Środkowy obrońca

Środkowy obrońca Wzrost: 186 cm

Kalidou Koulibaly - kariera w liczbach

Reprezentant Senegalu przez całą swoją karierę rozegrał setki oficjalnych spotkań w różnych ligach i turniejach międzynarodowych. Najwięcej czasu spędził na włoskich boiskach w koszulce SSC Napoli, gdzie wystąpił w 317 meczach i strzelił 14 goli. W drużynie narodowej zadebiutował we wrześniu 2015 roku i ostatecznie zagrał dla niej ponad sto razy. Swoją pierwszą bramkę dla reprezentacji zdobył w niezwykle ważnym momencie podczas Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku, dając Senegalowi zwycięstwo nad Ekwadorem. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie meczów i goli zawodnika z podziałem na drużynę narodową oraz poszczególne kluby w trakcie całej kariery: