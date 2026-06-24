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Wynik meczu Kolumbia - Demokratyczna Republika Konga
- Kolumbia [1:0] Demokratyczna Republika Konga
Kolumbia - Demokratyczna Republika Konga - STATYSTYKI
|Statystyka
|Kolumbia
|Demokratyczna Republika Konga
|Bramki
|1
|0
|Kto strzelił
D. Munoz (76')
|-
|Liczba kartek
|2
|1
|Kartki żółte
J. Lucumi (56')
J. Lerma (90+4')
C. Pickel (90+3')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
L. Suarez (58')
J. Rodriguez (58')
J. Arias (77')
N. Mukau (46')
C. Bakambu (57')
A. Masuaku (72')
E. Kayembe (72')
S. Moutoussamy (82')
|Strzały celne
|9
|1
|Strzały niecelne
|5
|5
|Wszystkie strzały
|20
|8
|Strzały zablokowane
|6
|2
|Strzały z pola karnego
|11
|4
|Strzały spoza pola karnego
|9
|4
|Faule
|12
|16
|Rzuty rożne
|5
|4
|Spalone
|7
|0
|Posiadanie piłki
|64%
|36%
|Interwencje bramkarza
|1
|8
|Wszystkie podania
|540
|298
|Celne podania
|473
|224
|Skuteczność podań
|88%
|75%
Wojciech Strzałkowski o nadziejach Jagiellonii i transferze Pietuszewskiego
Kolumbia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Kolumbia:
- Camilo Vargas (bramkarz)
- Daniel Muñoz (obrońca)
- Davinson Sánchez (obrońca)
- Jhon Lucumí (obrońca)
- Johan Mojica (obrońca)
- Jefferson Lerma (pomocnik)
- Gustavo Puerta (pomocnik)
- Jhon Arias (pomocnik)
- James Rodríguez (napastnik)
- Luis Díaz (napastnik)
- Luis Javier Suárez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Álvaro Montero (bramkarz)
- David Ospina (bramkarz)
- Yerry Mina (obrońca)
- Willer Ditta (obrońca)
- Deiver Machado (obrońca)
- Santiago Arias (obrońca)
- Jaminton Campaz (pomocnik)
- Richard Ríos (pomocnik)
- Jorge Carrascal (pomocnik)
- Andrés Gómez (napastnik)
- Juan Portilla (pomocnik)
- Juan Fernando Quintero (pomocnik)
- Kevin Castaño (pomocnik)
- Cucho Hernández (napastnik)
- Jhon Córdoba (napastnik)
Demokratyczna Republika Konga - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Demokratyczna Republika Konga:
- Lionel Mpasi Nzau (bramkarz)
- Aaron Wan-Bissaka (obrońca)
- Chancel Mbemba (obrońca)
- Axel Tuanzebe (obrońca)
- Steve Kapuadi (obrońca)
- Arthur Masuaku (obrońca)
- Ngal'ayel Mukau (pomocnik)
- Samuel Moutoussamy (pomocnik)
- Edo Kayembe (pomocnik)
- Cédric Bakambu (napastnik)
- Yoane Wissa (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Matthieu Epolo (bramkarz)
- Timothy Fayulu (bramkarz)
- Gedeon Kalulu (obrońca)
- Joris Kayembe (obrońca)
- Dylan Batubinsika (obrońca)
- Aaron Tshibola (pomocnik)
- Gaël Kakuta (pomocnik)
- Charles Pickel (pomocnik)
- Brian Cipenga (napastnik)
- Noah Sadiki (pomocnik)
- Nathanaël Mbuku (napastnik)
- Simon Banza (napastnik)
- Meschak Elia (napastnik)
- Fiston Mayele (napastnik)