Kolumbia - Demokratyczna Republika Konga (24.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Starcie Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga na Mundialu 2026 to spotkanie rozegrane w ramach drugiej kolejki fazy grupowej. Drużyny zmierzyły się 24 czerwca na stadionie Estadio Akron w Guadalajarze. Jaki padł wynik i kto najczęściej dochodził do sytuacji bramkowych? Poniżej znajdziecie statystyki meczu, które dają jasny obraz tego, co działo się na murawie w Meksyku.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Colombia-Congo DR (Mecz Mundial 2026)