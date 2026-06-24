Kolumbia - Demokratyczna Republika Konga (24.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-24 6:05

Starcie Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga na Mundialu 2026 to spotkanie rozegrane w ramach drugiej kolejki fazy grupowej. Drużyny zmierzyły się 24 czerwca na stadionie Estadio Akron w Guadalajarze. Jaki padł wynik i kto najczęściej dochodził do sytuacji bramkowych? Poniżej znajdziecie statystyki meczu, które dają jasny obraz tego, co działo się na murawie w Meksyku.

Złote trofeum FIFA World Cup na zielonej murawie, obok falujące flagi Kolumbii i Demokratycznej Republiki Konga. W tle zamazany stadion pod błękitnym niebem, symbolizujący mecz mistrzostw świata. Wynik i statystyki tego spotkania znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Colombia-Congo DR (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Kolumbia - Demokratyczna Republika Konga

  • Kolumbia [1:0] Demokratyczna Republika Konga

Kolumbia - Demokratyczna Republika Konga - STATYSTYKI

StatystykaKolumbiaDemokratyczna Republika Konga
Bramki10
Kto strzelił

D. Munoz (76')

-
Liczba kartek21
Kartki żółte

J. Lucumi (56')

J. Lerma (90+4')

C. Pickel (90+3')

Kartki czerwone--
Zmiany

L. Suarez (58')

J. Rodriguez (58')

J. Arias (77')

N. Mukau (46')

C. Bakambu (57')

A. Masuaku (72')

E. Kayembe (72')

S. Moutoussamy (82')

Strzały celne91
Strzały niecelne55
Wszystkie strzały208
Strzały zablokowane62
Strzały z pola karnego114
Strzały spoza pola karnego94
Faule1216
Rzuty rożne54
Spalone70
Posiadanie piłki64%36%
Interwencje bramkarza18
Wszystkie podania540298
Celne podania473224
Skuteczność podań88%75%
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Kolumbia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Kolumbia:

  • Camilo Vargas (bramkarz)
  • Daniel Muñoz (obrońca)
  • Davinson Sánchez (obrońca)
  • Jhon Lucumí (obrońca)
  • Johan Mojica (obrońca)
  • Jefferson Lerma (pomocnik)
  • Gustavo Puerta (pomocnik)
  • Jhon Arias (pomocnik)
  • James Rodríguez (napastnik)
  • Luis Díaz (napastnik)
  • Luis Javier Suárez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Álvaro Montero (bramkarz)
  • David Ospina (bramkarz)
  • Yerry Mina (obrońca)
  • Willer Ditta (obrońca)
  • Deiver Machado (obrońca)
  • Santiago Arias (obrońca)
  • Jaminton Campaz (pomocnik)
  • Richard Ríos (pomocnik)
  • Jorge Carrascal (pomocnik)
  • Andrés Gómez (napastnik)
  • Juan Portilla (pomocnik)
  • Juan Fernando Quintero (pomocnik)
  • Kevin Castaño (pomocnik)
  • Cucho Hernández (napastnik)
  • Jhon Córdoba (napastnik)

Demokratyczna Republika Konga - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Demokratyczna Republika Konga:

  • Lionel Mpasi Nzau (bramkarz)
  • Aaron Wan-Bissaka (obrońca)
  • Chancel Mbemba (obrońca)
  • Axel Tuanzebe (obrońca)
  • Steve Kapuadi (obrońca)
  • Arthur Masuaku (obrońca)
  • Ngal'ayel Mukau (pomocnik)
  • Samuel Moutoussamy (pomocnik)
  • Edo Kayembe (pomocnik)
  • Cédric Bakambu (napastnik)
  • Yoane Wissa (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Matthieu Epolo (bramkarz)
  • Timothy Fayulu (bramkarz)
  • Gedeon Kalulu (obrońca)
  • Joris Kayembe (obrońca)
  • Dylan Batubinsika (obrońca)
  • Aaron Tshibola (pomocnik)
  • Gaël Kakuta (pomocnik)
  • Charles Pickel (pomocnik)
  • Brian Cipenga (napastnik)
  • Noah Sadiki (pomocnik)
  • Nathanaël Mbuku (napastnik)
  • Simon Banza (napastnik)
  • Meschak Elia (napastnik)
  • Fiston Mayele (napastnik)
Piłkarze reprezentacji zjeżdżają się na zgrupowanie
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