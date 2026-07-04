Wynik meczu Kolumbia - Ghana
- Kolumbia [1:0] Ghana
Kolumbia - Ghana - STATYSTYKI
|Statystyka
|Kolumbia
|Ghana
|Bramki
|1
|0
|Kto strzelił
J. Arias (14')
|-
|Liczba kartek
|1
|0
|Kartki żółte
J. Arias (12')
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
J. Cordoba (8')
J. Rodriguez (46')
M. Senaya (13')
|Strzały celne
|3
|0
|Strzały niecelne
|2
|2
|Wszystkie strzały
|5
|6
|Strzały zablokowane
|0
|4
|Strzały z pola karnego
|4
|2
|Strzały spoza pola karnego
|1
|4
|Faule
|6
|0
|Rzuty rożne
|1
|2
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|67%
|33%
|Interwencje bramkarza
|0
|2
|Wszystkie podania
|344
|168
|Celne podania
|321
|141
|Skuteczność podań
|93%
|84%
Jakub Błaszczykowski o życiu po karierze
Kolumbia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Kolumbia:
- Camilo Vargas (bramkarz)
- Daniel Muñoz (obrońca)
- Davinson Sánchez (obrońca)
- Jhon Lucumí (obrońca)
- Johan Mojica (obrońca)
- Gustavo Puerta (pomocnik)
- Jefferson Lerma (pomocnik)
- Jhon Arias (pomocnik)
- James Rodríguez (napastnik)
- Jhon Córdoba (napastnik)
- Luis Díaz (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Luis Javier Suárez (napastnik)
- David Ospina (bramkarz)
- Álvaro Montero (bramkarz)
- Santiago Arias (obrońca)
- Yerry Mina (obrońca)
- Willer Ditta (obrońca)
- Deiver Machado (obrońca)
- Kevin Castaño (pomocnik)
- Richard Ríos (pomocnik)
- Jorge Carrascal (pomocnik)
- Juan Portilla (pomocnik)
- Juan Fernando Quintero (pomocnik)
- Jaminton Campaz (pomocnik)
- Andrés Gómez (napastnik)
- Cucho Hernández (napastnik)
Ghana - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Ghana:
- Lawrence Ati Zigi (bramkarz)
- Marvin Senaya (obrońca)
- Derrick Luckassen (obrońca)
- Jerome Opoku (obrońca)
- Gideon Mensah (obrońca)
- Thomas Partey (pomocnik)
- Iñaki Williams (pomocnik)
- Caleb Yirenkyi (pomocnik)
- Kwasi Sibo (pomocnik)
- Antoine Semenyo (pomocnik)
- Jordan Ayew (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Joseph Anang (bramkarz)
- Benjamin Asare (bramkarz)
- Alidu Seidu (obrońca)
- Jonas Adjei Adjetey (obrońca)
- Abdul Mumin (obrońca)
- Rahman Baba (obrońca)
- Kojo Peprah Oppong (obrońca)
- Elisha Owusu (pomocnik)
- Abdul Fatawu Issahaku (napastnik)
- Christopher Baah (napastnik)
- Augustine Boakye (pomocnik)
- Brandon Thomas-Asante (napastnik)
- Kamaldeen Sulemana (napastnik)
- Ernest Nuamah (napastnik)
- Prince Kwabena Adu (napastnik)