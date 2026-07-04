Kolumbia - Ghana (04.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-04 4:42

Kolumbia i Ghana mierzą się właśnie na Arrowhead Stadium w Kansas City w ramach 1/16 finału Mundialu 2026. To jedno z tych spotkań mistrzostw świata, w których każda pomyłka może oznaczać pożegnanie z turniejem. Jeśli chcecie sprawdzić, kto częściej atakuje i jak wyglądają aktualne statystyki meczu, wszystkie dane znajdziecie poniżej. Zobaczcie, jak radzą sobie obie reprezentacje w tym trwającym właśnie pojedynku o awans.

Złoty Puchar Świata FIFA na tle flag Kolumbii i Ghany oraz stadionu. Wynik meczu sprawdzisz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Colombia-Ghana (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Kolumbia - Ghana

  • Kolumbia [1:0] Ghana

Kolumbia - Ghana - STATYSTYKI

StatystykaKolumbiaGhana
Bramki10
Kto strzelił

J. Arias (14')

-
Liczba kartek10
Kartki żółte

J. Arias (12')

-
Kartki czerwone--
Zmiany

J. Cordoba (8')

J. Rodriguez (46')

M. Senaya (13')

Strzały celne30
Strzały niecelne22
Wszystkie strzały56
Strzały zablokowane04
Strzały z pola karnego42
Strzały spoza pola karnego14
Faule60
Rzuty rożne12
Spalone00
Posiadanie piłki67%33%
Interwencje bramkarza02
Wszystkie podania344168
Celne podania321141
Skuteczność podań93%84%
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Kolumbia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Kolumbia:

  • Camilo Vargas (bramkarz)
  • Daniel Muñoz (obrońca)
  • Davinson Sánchez (obrońca)
  • Jhon Lucumí (obrońca)
  • Johan Mojica (obrońca)
  • Gustavo Puerta (pomocnik)
  • Jefferson Lerma (pomocnik)
  • Jhon Arias (pomocnik)
  • James Rodríguez (napastnik)
  • Jhon Córdoba (napastnik)
  • Luis Díaz (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Luis Javier Suárez (napastnik)
  • David Ospina (bramkarz)
  • Álvaro Montero (bramkarz)
  • Santiago Arias (obrońca)
  • Yerry Mina (obrońca)
  • Willer Ditta (obrońca)
  • Deiver Machado (obrońca)
  • Kevin Castaño (pomocnik)
  • Richard Ríos (pomocnik)
  • Jorge Carrascal (pomocnik)
  • Juan Portilla (pomocnik)
  • Juan Fernando Quintero (pomocnik)
  • Jaminton Campaz (pomocnik)
  • Andrés Gómez (napastnik)
  • Cucho Hernández (napastnik)

Ghana - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Ghana:

  • Lawrence Ati Zigi (bramkarz)
  • Marvin Senaya (obrońca)
  • Derrick Luckassen (obrońca)
  • Jerome Opoku (obrońca)
  • Gideon Mensah (obrońca)
  • Thomas Partey (pomocnik)
  • Iñaki Williams (pomocnik)
  • Caleb Yirenkyi (pomocnik)
  • Kwasi Sibo (pomocnik)
  • Antoine Semenyo (pomocnik)
  • Jordan Ayew (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Joseph Anang (bramkarz)
  • Benjamin Asare (bramkarz)
  • Alidu Seidu (obrońca)
  • Jonas Adjei Adjetey (obrońca)
  • Abdul Mumin (obrońca)
  • Rahman Baba (obrońca)
  • Kojo Peprah Oppong (obrońca)
  • Elisha Owusu (pomocnik)
  • Abdul Fatawu Issahaku (napastnik)
  • Christopher Baah (napastnik)
  • Augustine Boakye (pomocnik)
  • Brandon Thomas-Asante (napastnik)
  • Kamaldeen Sulemana (napastnik)
  • Ernest Nuamah (napastnik)
  • Prince Kwabena Adu (napastnik)
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