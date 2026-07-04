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Wynik meczu Argentyna - Wyspy Zielonego Przylądka
- Argentyna [1:0] Wyspy Zielonego Przylądka
Argentyna - Wyspy Zielonego Przylądka - STATYSTYKI
|Statystyka
|Argentyna
|Wyspy Zielonego Przylądka
|Bramki
|1
|0
|Kto strzelił
L. Messi (29')
|-
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|3
|0
|Strzały niecelne
|1
|1
|Wszystkie strzały
|4
|1
|Strzały zablokowane
|0
|1
|Strzały z pola karnego
|2
|1
|Strzały spoza pola karnego
|2
|1
|Faule
|5
|4
|Rzuty rożne
|0
|0
|Spalone
|2
|0
|Posiadanie piłki
|66%
|34%
|Interwencje bramkarza
|0
|2
|Wszystkie podania
|411
|213
|Celne podania
|386
|183
|Skuteczność podań
|94%
|86%
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Argentyna - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Argentyna:
- Emiliano Martínez (bramkarz)
- Nahuel Molina (obrońca)
- Cristian Romero (obrońca)
- Lisandro Martínez (obrońca)
- Facundo Medina (obrońca)
- Rodrigo De Paul (pomocnik)
- Alexis Mac Allister (pomocnik)
- Enzo Fernández (pomocnik)
- Thiago Almada (pomocnik)
- Lionel Messi (napastnik)
- Lautaro Martínez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Gerónimo Rulli (bramkarz)
- Juan Musso (bramkarz)
- Gonzalo Montiel (obrońca)
- Marcos Senesi (obrońca)
- Nicolás Tagliafico (obrońca)
- Nicolás Otamendi (obrońca)
- Exequiel Palacios (pomocnik)
- Giovani Lo Celso (pomocnik)
- Giuliano Simeone (napastnik)
- Leandro Paredes (pomocnik)
- Nico Paz (napastnik)
- Nicolás González (napastnik)
- Valentín Barco (pomocnik)
- Julián Alvarez (napastnik)
- José Manuel López (napastnik)
Wyspy Zielonego Przylądka - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Wyspy Zielonego Przylądka:
- Vozinha (bramkarz)
- Steven Moreira (obrońca)
- Pico (obrońca)
- Diney Borges (obrońca)
- Sidny Lopes Cabral (obrońca)
- Kevin Lenini (pomocnik)
- Ryan Mendes (pomocnik)
- Laros Duarte (pomocnik)
- Deroy Duarte (pomocnik)
- Jovane Cabral (pomocnik)
- Nuno Da Costa (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- CJ Dos Santos (bramkarz)
- Márcio Rosa (bramkarz)
- Logan Costa (obrońca)
- Kelvin Pires (obrońca)
- Stopira (obrońca)
- Wagner Pina (obrońca)
- Garry Rodrigues (napastnik)
- Hélio Varela (napastnik)
- Jamiro Monteiro (pomocnik)
- João Paulo (pomocnik)
- Willy Semedo (napastnik)
- Yannick Semedo (pomocnik)
- Telmo Arcanjo (pomocnik)
- Dailon Rocha Livramento (napastnik)
- Gilson Tavares (napastnik)