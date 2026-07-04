Mecz Argentyna - Wyspy Zielonego Przylądka (04.07.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-07-04 1:12

Argentyna gra właśnie z Wyspami Zielonego Przylądka w 1/16 finału Mundialu 2026 na Hard Rock Stadium w Miami. To ważny moment mistrzostw świata, bo w fazie pucharowej nie ma już miejsca na błędy i liczy się tylko zwycięstwo. Żeby lepiej zrozumieć, co dzieje się na murawie, warto rzucić okiem na statystyki meczu. Poniżej znajdziecie aktualne statystyki, listę strzelców oraz zestawienie składów obu drużyn.

Złoty Puchar Świata na tle flag Argentyny i Wysp Zielonego Przylądka. O Mundialu 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Argentina-Cape Verde Islands (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Argentyna - Wyspy Zielonego Przylądka

  • Argentyna [1:0] Wyspy Zielonego Przylądka

Argentyna - Wyspy Zielonego Przylądka - STATYSTYKI

StatystykaArgentynaWyspy Zielonego Przylądka
Bramki10
Kto strzelił

L. Messi (29')

-
Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne30
Strzały niecelne11
Wszystkie strzały41
Strzały zablokowane01
Strzały z pola karnego21
Strzały spoza pola karnego21
Faule54
Rzuty rożne00
Spalone20
Posiadanie piłki66%34%
Interwencje bramkarza02
Wszystkie podania411213
Celne podania386183
Skuteczność podań94%86%
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Argentyna - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Argentyna:

  • Emiliano Martínez (bramkarz)
  • Nahuel Molina (obrońca)
  • Cristian Romero (obrońca)
  • Lisandro Martínez (obrońca)
  • Facundo Medina (obrońca)
  • Rodrigo De Paul (pomocnik)
  • Alexis Mac Allister (pomocnik)
  • Enzo Fernández (pomocnik)
  • Thiago Almada (pomocnik)
  • Lionel Messi (napastnik)
  • Lautaro Martínez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Gerónimo Rulli (bramkarz)
  • Juan Musso (bramkarz)
  • Gonzalo Montiel (obrońca)
  • Marcos Senesi (obrońca)
  • Nicolás Tagliafico (obrońca)
  • Nicolás Otamendi (obrońca)
  • Exequiel Palacios (pomocnik)
  • Giovani Lo Celso (pomocnik)
  • Giuliano Simeone (napastnik)
  • Leandro Paredes (pomocnik)
  • Nico Paz (napastnik)
  • Nicolás González (napastnik)
  • Valentín Barco (pomocnik)
  • Julián Alvarez (napastnik)
  • José Manuel López (napastnik)

Wyspy Zielonego Przylądka - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Wyspy Zielonego Przylądka:

  • Vozinha (bramkarz)
  • Steven Moreira (obrońca)
  • Pico (obrońca)
  • Diney Borges (obrońca)
  • Sidny Lopes Cabral (obrońca)
  • Kevin Lenini (pomocnik)
  • Ryan Mendes (pomocnik)
  • Laros Duarte (pomocnik)
  • Deroy Duarte (pomocnik)
  • Jovane Cabral (pomocnik)
  • Nuno Da Costa (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • CJ Dos Santos (bramkarz)
  • Márcio Rosa (bramkarz)
  • Logan Costa (obrońca)
  • Kelvin Pires (obrońca)
  • Stopira (obrońca)
  • Wagner Pina (obrońca)
  • Garry Rodrigues (napastnik)
  • Hélio Varela (napastnik)
  • Jamiro Monteiro (pomocnik)
  • João Paulo (pomocnik)
  • Willy Semedo (napastnik)
  • Yannick Semedo (pomocnik)
  • Telmo Arcanjo (pomocnik)
  • Dailon Rocha Livramento (napastnik)
  • Gilson Tavares (napastnik)
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