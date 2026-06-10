Leroy Sane - statystyki, życiorys i kariera w liczbach niemieckiego skrzydłowego

Redakcja Super Sport
2026-06-10 11:30

Leroy Sane zaczynał profesjonalną grę w klubie Schalke 04, a następnie za duże kwoty przechodził do Manchesteru City oraz Bayernu Monachium. Od lata 2025 roku zawodnik jest piłkarzem tureckiego zespołu Galatasaray, a w seniorskiej reprezentacji Niemiec występuje regularnie od 2015 roku. Poniższy artykuł przedstawia zbiór faktów z życia tego gracza, informacje o jego osiągnięciach i dokładne statystyki boiskowe.

Leroy Sane - życiorys i kariera

Leroy Sane urodził się 11 stycznia 1996 roku w Essen i dorastał w pobliżu lokalnego stadionu. Pochodzi ze sportowej rodziny, ponieważ jego ojciec grał w piłkę w reprezentacji Senegalu, a matka zdobywała medale olimpijskie w gimnastyce artystycznej. Imię zawodnika to hołd dla byłego trenera jego ojca, Claude'a Le Roya. Swoje pierwsze kroki w futbolu stawiał w małych zespołach młodzieżowych, by ostatecznie trafić do akademii Schalke 04. W barwach tego zespołu podpisał profesjonalny kontrakt w marcu 2014 roku i szybko zdobył pierwszego gola w Lidze Mistrzów przeciwko Realowi Madryt.

Dobra gra w Niemczech zaowocowała transferem do Manchesteru City w 2016 roku za kwotę 37 milionów funtów. W Anglii skrzydłowy zdobył dwa mistrzostwa kraju i tytuł najlepszego młodego piłkarza, ale jego rozwój przerwało poważne zerwanie więzadeł krzyżowych latem 2019 roku. Po powrocie do zdrowia przeniósł się do Bayernu Monachium za 45 milionów euro i tam zdobył kolejne cztery tytuły mistrza ligi. Po pięciu latach gry w Bawarii zdecydował się na zmianę otoczenia. W czerwcu 2025 roku podpisał umowę z tureckim klubem Galatasaray, z którym bardzo szybko sięgnął po krajowe mistrzostwo.

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Leroy Sane - najważniejsze informacje

Niemiecki zawodnik posiada również francuskie obywatelstwo, ale od początku kariery zdecydował się reprezentować kraj swojego urodzenia. Zadebiutował w seniorskiej kadrze Niemiec w listopadzie 2015 roku podczas towarzyskiego meczu z Francją. Z drużyną narodową wygrał Puchar Konfederacji w 2017 roku oraz zagrał w półfinale Mistrzostw Europy rok wcześniej. Skrzydłowy nie pojechał na Mistrzostwa Świata w 2018 roku, ponieważ trener wolał powołać na turniej innego gracza. We wrześniu tego samego roku piłkarz musiał opuścić zgrupowanie kadry ze względu na narodziny swojej córki.

  • Imię i nazwisko: Leroy Aziz Sané
  • Data urodzenia: 11.01.1996
  • Miejsce urodzenia: Essen, Niemcy
  • Narodowość: Niemcy
  • Pierwszy klub: SG Wattenscheid 09
  • Aktualny klub: Galatasaray
  • Pozycja na boisku: skrzydłowy, pomocnik ofensywny
  • Wzrost: 183 cm

Leroy Sane - kariera w liczbach

Kariera Niemca obfituje w wiele występów na najwyższym poziomie klubowym oraz międzynarodowym. Najwięcej spotkań rozegrał dla Bayernu Monachium, gdzie w ciągu pięciu lat zdobył ponad 60 bramek we wszystkich rozgrywkach. Z kolei w czasach gry dla Manchesteru City zapisał na swoim koncie blisko 40 trafień, walnie przyczyniając się do pucharowych sukcesów klubu. W barwach narodowych uzbierał ponad 70 meczów, a debiutanckiego gola strzelił w spotkaniu przeciwko Rosji jesienią 2018 roku. Pełne podsumowanie rozegranych meczów i strzelonych goli dla poszczególnych drużyn znajduje się w zestawieniu poniżej:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
15/26 Niemcy 74 16
25/26 Galatasaray 43 7
20/25 Bayern Monachium 223 61
16/20 Manchester City 135 39
13/16 Schalke 04 57 13
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