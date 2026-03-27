Mariusz Pudzianowski przemówił po meczu Polska - Albania. Jasna ocena gry reprezentacji! Padły słynne słowa

Polska wygrała z Albanią 2:1 w meczu barażowym mistrzostw świata

Mimo ciężkiej przeprawy, Biało-czerwoni zagrają w finale ze Szwecją

Mecz w piątkowy (27 marca) wieczór skomentował Mariusz Pudzianowski

Polska - Albania: Tak Mariusz Pudzianowski ocenił grę Polaków

Czwartkowy mecz reprezentacji Polski z Albanią dostarczył kibicom ogromnych emocji. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana długo męczyła się z dobrze zorganizowanym rywalem, ale ostatecznie odwróciła losy spotkania i wygrała 2:1 na PGE Narodowym.

Styl gry Biało-czerwonych znów wywołał sporo dyskusji. Jedni narzekali na brak płynności i problemy w ofensywie, inni podkreślali charakter i skuteczność zespołu w kluczowym momencie. Do tego drugiego grona zdecydowanie należy Mariusz Pudzianowski.

Były mistrz świata strongmanów i zawodnik MMA opublikował w mediach społecznościowych krótki, ale wymowny wpis.

- Wczoraj chłopaki z reprezentacji mieli ciężko, ale dopięli swego!!! Nieważne jak! Ładnie czy brzydko, ale swoje wzięli. Brawa dla was chłopaki. Polska guuurom!!! - napisał „Pudzian”.

Polska wygrała po golach Lewandowskiego i Zielińskiego

Te słowa szybko podchwycili kibice, bo idealnie oddają przebieg spotkania. Polacy długo nie mogli znaleźć sposobu na defensywę rywali, a po pierwszej połowie nawet przegrywali. Dopiero po przerwie nastąpił zwrot akcji.

Najpierw do wyrównania doprowadził Robert Lewandowski, a chwilę później zwycięskiego gola zdobył Piotr Zieliński. To właśnie te trafienia dały Polsce awans do finału baraży o mistrzostwa świata.

Choć styl pozostawia wiele do życzenia, wynik jest najważniejszy – i dokładnie to podkreślił Pudzianowski. Teraz przed reprezentacją ostatni krok: finał baraży ze Szwecją, który zdecyduje o wyjeździe na mundial.