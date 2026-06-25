Maroko - Haiti (25.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-25 2:05

Starcie Maroka z Haiti na Mundialu 2026 to mecz trzeciej kolejki fazy grupowej rozegrany na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Reprezentacje spotkały się 25 czerwca, walcząc o punkty w końcowej fazie rywalizacji w grupie. Kto lepiej zaprezentował się na boisku i jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie? Statystyki meczu Maroko - Haiti dają jasny obraz tego, jak przebiegała gra i kto stworzył więcej groźnych sytuacji.

Złote trofeum FIFA World Cup na zielonej murawie stadionu, z powiewającymi flagami Maroka i Haiti w tle, symbolizuje zbliżający się mecz Mundialu 2026. Więcej o statystykach i składach przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Morocco-Haiti (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Maroko - Haiti

  • Maroko [4:2] Haiti

Maroko - Haiti - STATYSTYKI

StatystykaMarokoHaiti
Bramki42
Kto strzelił

A. Hakimi (39')

I. Saibari (45+1')

S. Rahimi (78')

G. Yassine (89')

Bono (10')

W. Isidor (43')

Liczba kartek03
Kartki żółte-

D. Nazon (79')

J. Placide (79')

J. Casimir (90+4')

Kartki czerwone--
Zmiany

B. Diaz (70')

I. Saibari (70')

A. El Kaabi (70')

A. Salah-Eddine (83')

N. El Aynaoui (83')

R. Providence (67')

W. Isidor (67')

J. Duverne (80')

D. Jean Jacques (80')

L. Joseph (83')

Strzały celne111
Strzały niecelne63
Wszystkie strzały225
Strzały zablokowane51
Strzały z pola karnego152
Strzały spoza pola karnego73
Faule1018
Rzuty rożne90
Spalone50
Posiadanie piłki70%30%
Interwencje bramkarza18
Wszystkie podania540242
Celne podania478193
Skuteczność podań89%80%
Jan Urban o Lewandowskim

Maroko - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Maroko:

  • Yassine Bounou (bramkarz)
  • Achraf Hakimi (obrońca)
  • Redouane Halhal (obrońca)
  • Chadi Riad (obrońca)
  • Anass Salah-Eddine (obrońca)
  • Sofyan Amrabat (pomocnik)
  • Neil El Aynaoui (pomocnik)
  • Brahim Díaz (pomocnik)
  • Ismael Saibari (pomocnik)
  • Bilal El Khannouss (pomocnik)
  • Ayoub El Kaabi (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Munir El Kajoui (bramkarz)
  • Ahmed Reda Tagnaouti (bramkarz)
  • Noussair Mazraoui (obrońca)
  • Marwane Saadane (obrońca)
  • Zakaria El Ouahdi (obrońca)
  • Issa Diop (obrońca)
  • Youssef Belammari (obrońca)
  • Ayyoub Bouaddi (pomocnik)
  • Chemsdine Talbi (napastnik)
  • Azzedine Ounahi (pomocnik)
  • Samir El Mourabet (pomocnik)
  • Gessime Yassine (napastnik)
  • Amine Sbai (napastnik)
  • Soufiane Rahimi (napastnik)
  • Ayoube Amaimouni Echghouyab (napastnik)

Haiti - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Haiti:

  • Johny Placide (bramkarz)
  • Jean-Kévin Duverne (obrońca)
  • Ricardo Adé (obrońca)
  • Hannes Delcroix (obrońca)
  • Martin Expérience (obrońca)
  • Josué Casimir (pomocnik)
  • Danley Jean Jacques (pomocnik)
  • Jean-Ricner Bellegarde (pomocnik)
  • Ruben Providence (pomocnik)
  • Wilson Isidor (napastnik)
  • Lenny Joseph (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Alexandre Pierre (bramkarz)
  • Josué Duverger (bramkarz)
  • Carlens Arcus (obrońca)
  • Keeto Thermoncy (obrońca)
  • Garven-Michee Metusala (obrońca)
  • Duke Lacroix (obrońca)
  • Carl Fred Sainté (pomocnik)
  • Wilguens Paugain (obrońca)
  • Woodensky Pierre (pomocnik)
  • Dominique Simon (pomocnik)
  • Derrick Etienne (napastnik)
  • Frantzdy Pierrot (napastnik)
  • Louicius Don Deedson (napastnik)
  • Yassin Fortune (napastnik)
  • Duckens Nazon (napastnik)
Nowy selekcjoner rozwiał wszelkie wątpliwości. Wiemy kto znajdzie się w sztabie Urbana!
Galeria zdjęć 10