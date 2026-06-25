Wynik meczu Maroko - Haiti
- Maroko [4:2] Haiti
Maroko - Haiti - STATYSTYKI
|Statystyka
|Maroko
|Haiti
|Bramki
|4
|2
|Kto strzelił
A. Hakimi (39')
I. Saibari (45+1')
S. Rahimi (78')
G. Yassine (89')
Bono (10')
W. Isidor (43')
|Liczba kartek
|0
|3
|Kartki żółte
|-
D. Nazon (79')
J. Placide (79')
J. Casimir (90+4')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
B. Diaz (70')
I. Saibari (70')
A. El Kaabi (70')
A. Salah-Eddine (83')
N. El Aynaoui (83')
R. Providence (67')
W. Isidor (67')
J. Duverne (80')
D. Jean Jacques (80')
L. Joseph (83')
|Strzały celne
|11
|1
|Strzały niecelne
|6
|3
|Wszystkie strzały
|22
|5
|Strzały zablokowane
|5
|1
|Strzały z pola karnego
|15
|2
|Strzały spoza pola karnego
|7
|3
|Faule
|10
|18
|Rzuty rożne
|9
|0
|Spalone
|5
|0
|Posiadanie piłki
|70%
|30%
|Interwencje bramkarza
|1
|8
|Wszystkie podania
|540
|242
|Celne podania
|478
|193
|Skuteczność podań
|89%
|80%
Maroko - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Maroko:
- Yassine Bounou (bramkarz)
- Achraf Hakimi (obrońca)
- Redouane Halhal (obrońca)
- Chadi Riad (obrońca)
- Anass Salah-Eddine (obrońca)
- Sofyan Amrabat (pomocnik)
- Neil El Aynaoui (pomocnik)
- Brahim Díaz (pomocnik)
- Ismael Saibari (pomocnik)
- Bilal El Khannouss (pomocnik)
- Ayoub El Kaabi (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Munir El Kajoui (bramkarz)
- Ahmed Reda Tagnaouti (bramkarz)
- Noussair Mazraoui (obrońca)
- Marwane Saadane (obrońca)
- Zakaria El Ouahdi (obrońca)
- Issa Diop (obrońca)
- Youssef Belammari (obrońca)
- Ayyoub Bouaddi (pomocnik)
- Chemsdine Talbi (napastnik)
- Azzedine Ounahi (pomocnik)
- Samir El Mourabet (pomocnik)
- Gessime Yassine (napastnik)
- Amine Sbai (napastnik)
- Soufiane Rahimi (napastnik)
- Ayoube Amaimouni Echghouyab (napastnik)
Haiti - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Haiti:
- Johny Placide (bramkarz)
- Jean-Kévin Duverne (obrońca)
- Ricardo Adé (obrońca)
- Hannes Delcroix (obrońca)
- Martin Expérience (obrońca)
- Josué Casimir (pomocnik)
- Danley Jean Jacques (pomocnik)
- Jean-Ricner Bellegarde (pomocnik)
- Ruben Providence (pomocnik)
- Wilson Isidor (napastnik)
- Lenny Joseph (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Alexandre Pierre (bramkarz)
- Josué Duverger (bramkarz)
- Carlens Arcus (obrońca)
- Keeto Thermoncy (obrońca)
- Garven-Michee Metusala (obrońca)
- Duke Lacroix (obrońca)
- Carl Fred Sainté (pomocnik)
- Wilguens Paugain (obrońca)
- Woodensky Pierre (pomocnik)
- Dominique Simon (pomocnik)
- Derrick Etienne (napastnik)
- Frantzdy Pierrot (napastnik)
- Louicius Don Deedson (napastnik)
- Yassin Fortune (napastnik)
- Duckens Nazon (napastnik)