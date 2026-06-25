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Wynik meczu Szkocja - Brazylia
- Szkocja [0:3] Brazylia
Szkocja - Brazylia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Szkocja
|Brazylia
|Bramki
|0
|3
|Kto strzelił
|-
Vinicius Junior (7')
Vinicius Junior (45+3')
M. Cunha (60')
|Liczba kartek
|1
|2
|Kartki żółte
R. Christie (89')
Danilo (62')
Fabinho (82')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
A. Robertson (46')
N. Patterson (82')
B. Gannon-Doak (82')
L. Shankland (90+1')
J. McGinn (90+1')
Casemiro (65')
Lucas Paqueta (66')
M. Cunha (76')
Douglas Santos (82')
Rayan (82')
|Strzały celne
|4
|9
|Strzały niecelne
|6
|7
|Wszystkie strzały
|13
|20
|Strzały zablokowane
|3
|4
|Strzały z pola karnego
|9
|13
|Strzały spoza pola karnego
|4
|7
|Faule
|10
|9
|Rzuty rożne
|6
|6
|Spalone
|0
|1
|Posiadanie piłki
|47%
|53%
|Interwencje bramkarza
|5
|4
|Wszystkie podania
|497
|585
|Celne podania
|447
|543
|Skuteczność podań
|90%
|93%
Szkocja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Szkocja:
- Angus Gunn (bramkarz)
- Nathan Patterson (obrońca)
- Scott McKenna (obrońca)
- Jack Hendry (obrońca)
- Andy Robertson (obrońca)
- Ben Gannon-Doak (pomocnik)
- Kenny McLean (pomocnik)
- Lewis Ferguson (pomocnik)
- John McGinn (pomocnik)
- Scott McTominay (napastnik)
- Lawrence Shankland (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Liam Kelly (bramkarz)
- Craig Gordon (bramkarz)
- Aaron Hickey (obrońca)
- Grant Hanley (obrońca)
- Kieran Tierney (obrońca)
- John Souttar (obrońca)
- Dominic Hyam (obrońca)
- Tony Ralston (obrońca)
- Tyler Fletcher (pomocnik)
- Ryan Christie (pomocnik)
- Findlay Curtis (napastnik)
- Lyndon Dykes (napastnik)
- Che Adams (napastnik)
- Ross Stewart (napastnik)
- George Hirst (napastnik)
Brazylia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Brazylia:
- Alisson (bramkarz)
- Danilo (obrońca)
- Marquinhos (obrońca)
- Gabriel Magalhães (obrońca)
- Douglas Santos (obrońca)
- Bruno Guimarães (pomocnik)
- Casemiro (pomocnik)
- Lucas Paquetá (pomocnik)
- Rayan (napastnik)
- Matheus Cunha (napastnik)
- Vinícius Júnior (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Weverton (bramkarz)
- Ederson (bramkarz)
- Alex Sandro (obrońca)
- Bremer (obrońca)
- Léo Pereira (obrońca)
- Roger Ibañez (obrońca)
- Éderson (pomocnik)
- Fabinho (pomocnik)
- Danilo Santos (pomocnik)
- Luiz Henrique (napastnik)
- Neymar (napastnik)
- Endrick (napastnik)
- Gabriel Martinelli (napastnik)
- Igor Thiago (napastnik)