Mecz Szkocja - Brazylia (25.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-25 2:05

Szkocja i Brazylia zmierzyły się 25 czerwca na Hard Rock Stadium w Miami Gardens w ramach 3. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Statystyki meczu Szkocja - Brazylia pokazują, jak obie reprezentacje poradziły sobie w walce o punkty. Jaki padł wynik i kto wpisał się na listę strzelców w tym spotkaniu? Poniżej znajdziecie składy oraz liczby dotyczące tego starcia na mistrzostwach świata.

Puchar Świata FIFA oraz powiewające flagi Brazylii i Szkocji na tle stadionu piłkarskiego. Symbolizuje to nadchodzący mecz Szkocja - Brazylia na Mundialu 2026. Pełne statystyki i składy drużyn znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Scotland-Brazil (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Szkocja - Brazylia

  • Szkocja [0:3] Brazylia

Szkocja - Brazylia - STATYSTYKI

StatystykaSzkocjaBrazylia
Bramki03
Kto strzelił-

Vinicius Junior (7')

Vinicius Junior (45+3')

M. Cunha (60')

Liczba kartek12
Kartki żółte

R. Christie (89')

Danilo (62')

Fabinho (82')

Kartki czerwone--
Zmiany

A. Robertson (46')

N. Patterson (82')

B. Gannon-Doak (82')

L. Shankland (90+1')

J. McGinn (90+1')

Casemiro (65')

Lucas Paqueta (66')

M. Cunha (76')

Douglas Santos (82')

Rayan (82')

Strzały celne49
Strzały niecelne67
Wszystkie strzały1320
Strzały zablokowane34
Strzały z pola karnego913
Strzały spoza pola karnego47
Faule109
Rzuty rożne66
Spalone01
Posiadanie piłki47%53%
Interwencje bramkarza54
Wszystkie podania497585
Celne podania447543
Skuteczność podań90%93%
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Szkocja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Szkocja:

  • Angus Gunn (bramkarz)
  • Nathan Patterson (obrońca)
  • Scott McKenna (obrońca)
  • Jack Hendry (obrońca)
  • Andy Robertson (obrońca)
  • Ben Gannon-Doak (pomocnik)
  • Kenny McLean (pomocnik)
  • Lewis Ferguson (pomocnik)
  • John McGinn (pomocnik)
  • Scott McTominay (napastnik)
  • Lawrence Shankland (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Liam Kelly (bramkarz)
  • Craig Gordon (bramkarz)
  • Aaron Hickey (obrońca)
  • Grant Hanley (obrońca)
  • Kieran Tierney (obrońca)
  • John Souttar (obrońca)
  • Dominic Hyam (obrońca)
  • Tony Ralston (obrońca)
  • Tyler Fletcher (pomocnik)
  • Ryan Christie (pomocnik)
  • Findlay Curtis (napastnik)
  • Lyndon Dykes (napastnik)
  • Che Adams (napastnik)
  • Ross Stewart (napastnik)
  • George Hirst (napastnik)

Brazylia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Brazylia:

  • Alisson (bramkarz)
  • Danilo (obrońca)
  • Marquinhos (obrońca)
  • Gabriel Magalhães (obrońca)
  • Douglas Santos (obrońca)
  • Bruno Guimarães (pomocnik)
  • Casemiro (pomocnik)
  • Lucas Paquetá (pomocnik)
  • Rayan (napastnik)
  • Matheus Cunha (napastnik)
  • Vinícius Júnior (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Weverton (bramkarz)
  • Ederson (bramkarz)
  • Alex Sandro (obrońca)
  • Bremer (obrońca)
  • Léo Pereira (obrońca)
  • Roger Ibañez (obrońca)
  • Éderson (pomocnik)
  • Fabinho (pomocnik)
  • Danilo Santos (pomocnik)
  • Luiz Henrique (napastnik)
  • Neymar (napastnik)
  • Endrick (napastnik)
  • Gabriel Martinelli (napastnik)
  • Igor Thiago (napastnik)
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