Mecz Szkocja - Brazylia (25.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Szkocja i Brazylia zmierzyły się 25 czerwca na Hard Rock Stadium w Miami Gardens w ramach 3. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Statystyki meczu Szkocja - Brazylia pokazują, jak obie reprezentacje poradziły sobie w walce o punkty. Jaki padł wynik i kto wpisał się na listę strzelców w tym spotkaniu? Poniżej znajdziecie składy oraz liczby dotyczące tego starcia na mistrzostwach świata.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Scotland-Brazil (Mecz Mundial 2026)