Marquinhos - statystyki, życiorys i kariera w liczbach brazylijskiego obrońcy

Marquinhos - życiorys i kariera

Brazylijczyk dołączył do akademii Corinthians w wieku 8 lat, a w lutym 2012 roku zaliczył swój profesjonalny debiut. Jeszcze w tym samym roku wygrał z klubem puchar Copa Libertadores i przeniósł się do włoskiej AS Roma za 3 miliony euro. Jego dobra gra we Włoszech sprawiła, że w lipcu 2013 roku Paris Saint-Germain zapłaciło za niego ponad 31 milionów euro, co było wówczas jednym z najdroższych transferów piłkarza poniżej 20 roku życia. W barwach francuskiej drużyny ustanowił rekord ponad 500 rozegranych meczów i zdobył 11 tytułów mistrza kraju. Od sierpnia 2020 roku pełni funkcję kapitana, przejmując tę rolę po swoim rodaku Thiago Silvie. W 2025 roku poprowadził Paris Saint-Germain do pierwszego w historii klubu zwycięstwa w Lidze Mistrzów po wygranej 5:0 z Interem, a rok później drużyna powtórzyła ten wielki sukces.

Na boisku zawodnik gra zazwyczaj jako środkowy obrońca, chociaż dobrze radzi sobie również na prawej stronie obrony lub jako defensywny pomocnik. Braki w typowym dla obrońcy wzroście nadrabia siłą, szybkością i świetnym wyczuciem czasu, nad którym pracował swego czasu z Claude'em Makélélé. Prywatnie jest związany z brazylijską piosenkarką Carol Cabrino, z którą wziął ślub cywilny w czerwcu 2016 roku i doczekał się trójki dzieci. Pierwsza córka pary przyszła na świat dokładnie w dniu, gdy jego żona oglądała mecz męża na paryskim stadionie. W życiu piłkarza nie brakowało też bardzo trudnych chwil, ponieważ w marcu 2021 roku jego rodzice byli przetrzymywani jako zakładnicy podczas napadu rabunkowego w trakcie ligowego spotkania.

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Marquinhos - najważniejsze informacje

Marcos Aoás Corrêa urodził się 14 maja 1994 roku w brazylijskim São Paulo, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki w futbolu. Mimo że w 2013 roku rozważał grę dla reprezentacji Portugalii ze względu na podwójne obywatelstwo, ostatecznie zdecydował się reprezentować kraj swojego urodzenia. Powołanie do seniorskiej kadry Brazylii otrzymał w październiku 2013 roku od trenera Luiza Felipe Scolariego. Rozegrał dla drużyny narodowej ponad 100 spotkań, reprezentując swój kraj na mistrzostwach świata w Rosji i Katarze oraz otrzymując powołanie na mundial w 2026 roku. Do jego największych sukcesów reprezentacyjnych należy złoto na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku oraz triumf w Copa America w 2019 roku.

Imię i nazwisko: Marcos Aoás Corrêa

Marcos Aoás Corrêa Data urodzenia: 14.05.1994

14.05.1994 Miejsce urodzenia: São Paulo, Brazylia

São Paulo, Brazylia Narodowość: Brazylia

Brazylia Pierwszy klub: Corinthians

Corinthians Aktualny klub: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Pozycja na boisku: Środkowy obrońca

Środkowy obrońca Wzrost: 183 cm

Marquinhos - kariera w liczbach

Przez wiele lat gry na najwyższym poziomie zawodnik zgromadził imponujące statystyki zarówno w piłce klubowej, jak i reprezentacyjnej. W profesjonalnej karierze klubowej rozegrał blisko 600 spotkań, z czego zdecydowaną większość w koszulce Paris Saint-Germain. Brazylijczyk potrafi także być groźny w polu karnym przeciwnika, co potwierdza ponad 40 strzelonych goli dla paryskiego zespołu. W barwach narodowych przekroczył barierę 100 występów, debiutując na listach strzelców we wrześniu 2018 roku w meczu towarzyskim przeciwko Salwadorowi. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie wszystkich dotychczasowych występów i bramek piłkarza z podziałem na drużynę narodową oraz kluby: