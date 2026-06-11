Marquinhos - statystyki, życiorys i kariera w liczbach brazylijskiego obrońcy

Redakcja Super Sport
2026-06-11 15:46

Marquinhos rozpoczął profesjonalną grę w brazylijskim Corinthians, skąd po krótkim epizodzie we włoskiej AS Roma trafił w lipcu 2013 roku do Paris Saint-Germain. W paryskim zespole rozegrał ponad 500 meczów, przejął opaskę kapitana po Thiago Silvie i poprowadził drużynę do dwóch triumfów w Lidze Mistrzów. W reprezentacji Brazylii zadebiutował w 2013 roku, zdobywając z nią między innymi złoty medal olimpijski oraz puchar Copa America.

Marquinhos - życiorys i kariera

Brazylijczyk dołączył do akademii Corinthians w wieku 8 lat, a w lutym 2012 roku zaliczył swój profesjonalny debiut. Jeszcze w tym samym roku wygrał z klubem puchar Copa Libertadores i przeniósł się do włoskiej AS Roma za 3 miliony euro. Jego dobra gra we Włoszech sprawiła, że w lipcu 2013 roku Paris Saint-Germain zapłaciło za niego ponad 31 milionów euro, co było wówczas jednym z najdroższych transferów piłkarza poniżej 20 roku życia. W barwach francuskiej drużyny ustanowił rekord ponad 500 rozegranych meczów i zdobył 11 tytułów mistrza kraju. Od sierpnia 2020 roku pełni funkcję kapitana, przejmując tę rolę po swoim rodaku Thiago Silvie. W 2025 roku poprowadził Paris Saint-Germain do pierwszego w historii klubu zwycięstwa w Lidze Mistrzów po wygranej 5:0 z Interem, a rok później drużyna powtórzyła ten wielki sukces.

Na boisku zawodnik gra zazwyczaj jako środkowy obrońca, chociaż dobrze radzi sobie również na prawej stronie obrony lub jako defensywny pomocnik. Braki w typowym dla obrońcy wzroście nadrabia siłą, szybkością i świetnym wyczuciem czasu, nad którym pracował swego czasu z Claude'em Makélélé. Prywatnie jest związany z brazylijską piosenkarką Carol Cabrino, z którą wziął ślub cywilny w czerwcu 2016 roku i doczekał się trójki dzieci. Pierwsza córka pary przyszła na świat dokładnie w dniu, gdy jego żona oglądała mecz męża na paryskim stadionie. W życiu piłkarza nie brakowało też bardzo trudnych chwil, ponieważ w marcu 2021 roku jego rodzice byli przetrzymywani jako zakładnicy podczas napadu rabunkowego w trakcie ligowego spotkania.

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Marquinhos - najważniejsze informacje

Marcos Aoás Corrêa urodził się 14 maja 1994 roku w brazylijskim São Paulo, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki w futbolu. Mimo że w 2013 roku rozważał grę dla reprezentacji Portugalii ze względu na podwójne obywatelstwo, ostatecznie zdecydował się reprezentować kraj swojego urodzenia. Powołanie do seniorskiej kadry Brazylii otrzymał w październiku 2013 roku od trenera Luiza Felipe Scolariego. Rozegrał dla drużyny narodowej ponad 100 spotkań, reprezentując swój kraj na mistrzostwach świata w Rosji i Katarze oraz otrzymując powołanie na mundial w 2026 roku. Do jego największych sukcesów reprezentacyjnych należy złoto na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku oraz triumf w Copa America w 2019 roku.

  • Imię i nazwisko: Marcos Aoás Corrêa
  • Data urodzenia: 14.05.1994
  • Miejsce urodzenia: São Paulo, Brazylia
  • Narodowość: Brazylia
  • Pierwszy klub: Corinthians
  • Aktualny klub: Paris Saint-Germain
  • Pozycja na boisku: Środkowy obrońca
  • Wzrost: 183 cm

Marquinhos - kariera w liczbach

Przez wiele lat gry na najwyższym poziomie zawodnik zgromadził imponujące statystyki zarówno w piłce klubowej, jak i reprezentacyjnej. W profesjonalnej karierze klubowej rozegrał blisko 600 spotkań, z czego zdecydowaną większość w koszulce Paris Saint-Germain. Brazylijczyk potrafi także być groźny w polu karnym przeciwnika, co potwierdza ponad 40 strzelonych goli dla paryskiego zespołu. W barwach narodowych przekroczył barierę 100 występów, debiutując na listach strzelców we wrześniu 2018 roku w meczu towarzyskim przeciwko Salwadorowi. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie wszystkich dotychczasowych występów i bramek piłkarza z podziałem na drużynę narodową oraz kluby:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
13/26 Reprezentacja Brazylii 104 7
25/26 Paris Saint-Germain 32 2
24/25 Paris Saint-Germain 48 3
23/24 Paris Saint-Germain 36 0
22/23 Paris Saint-Germain 44 2
21/22 Paris Saint-Germain 40 5
20/21 Paris Saint-Germain 40 6
19/20 Paris Saint-Germain 37 6
18/19 Paris Saint-Germain 44 4
17/18 Paris Saint-Germain 41 2
16/17 Paris Saint-Germain 44 4
15/16 Paris Saint-Germain 43 2
14/15 Paris Saint-Germain 42 2
13/14 Paris Saint-Germain 32 5
12/13 AS Roma 30 0
12 Corinthians 14 0
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