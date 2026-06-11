Marquinhos - statystyki, życiorys i kariera w liczbach brazylijskiego obrońcy

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Marquinhos - życiorys i kariera
Brazylijczyk dołączył do akademii Corinthians w wieku 8 lat, a w lutym 2012 roku zaliczył swój profesjonalny debiut. Jeszcze w tym samym roku wygrał z klubem puchar Copa Libertadores i przeniósł się do włoskiej AS Roma za 3 miliony euro. Jego dobra gra we Włoszech sprawiła, że w lipcu 2013 roku Paris Saint-Germain zapłaciło za niego ponad 31 milionów euro, co było wówczas jednym z najdroższych transferów piłkarza poniżej 20 roku życia. W barwach francuskiej drużyny ustanowił rekord ponad 500 rozegranych meczów i zdobył 11 tytułów mistrza kraju. Od sierpnia 2020 roku pełni funkcję kapitana, przejmując tę rolę po swoim rodaku Thiago Silvie. W 2025 roku poprowadził Paris Saint-Germain do pierwszego w historii klubu zwycięstwa w Lidze Mistrzów po wygranej 5:0 z Interem, a rok później drużyna powtórzyła ten wielki sukces.
Na boisku zawodnik gra zazwyczaj jako środkowy obrońca, chociaż dobrze radzi sobie również na prawej stronie obrony lub jako defensywny pomocnik. Braki w typowym dla obrońcy wzroście nadrabia siłą, szybkością i świetnym wyczuciem czasu, nad którym pracował swego czasu z Claude'em Makélélé. Prywatnie jest związany z brazylijską piosenkarką Carol Cabrino, z którą wziął ślub cywilny w czerwcu 2016 roku i doczekał się trójki dzieci. Pierwsza córka pary przyszła na świat dokładnie w dniu, gdy jego żona oglądała mecz męża na paryskim stadionie. W życiu piłkarza nie brakowało też bardzo trudnych chwil, ponieważ w marcu 2021 roku jego rodzice byli przetrzymywani jako zakładnicy podczas napadu rabunkowego w trakcie ligowego spotkania.
Marquinhos - najważniejsze informacje
Marcos Aoás Corrêa urodził się 14 maja 1994 roku w brazylijskim São Paulo, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki w futbolu. Mimo że w 2013 roku rozważał grę dla reprezentacji Portugalii ze względu na podwójne obywatelstwo, ostatecznie zdecydował się reprezentować kraj swojego urodzenia. Powołanie do seniorskiej kadry Brazylii otrzymał w październiku 2013 roku od trenera Luiza Felipe Scolariego. Rozegrał dla drużyny narodowej ponad 100 spotkań, reprezentując swój kraj na mistrzostwach świata w Rosji i Katarze oraz otrzymując powołanie na mundial w 2026 roku. Do jego największych sukcesów reprezentacyjnych należy złoto na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku oraz triumf w Copa America w 2019 roku.
- Imię i nazwisko: Marcos Aoás Corrêa
- Data urodzenia: 14.05.1994
- Miejsce urodzenia: São Paulo, Brazylia
- Narodowość: Brazylia
- Pierwszy klub: Corinthians
- Aktualny klub: Paris Saint-Germain
- Pozycja na boisku: Środkowy obrońca
- Wzrost: 183 cm
Marquinhos - kariera w liczbach
Przez wiele lat gry na najwyższym poziomie zawodnik zgromadził imponujące statystyki zarówno w piłce klubowej, jak i reprezentacyjnej. W profesjonalnej karierze klubowej rozegrał blisko 600 spotkań, z czego zdecydowaną większość w koszulce Paris Saint-Germain. Brazylijczyk potrafi także być groźny w polu karnym przeciwnika, co potwierdza ponad 40 strzelonych goli dla paryskiego zespołu. W barwach narodowych przekroczył barierę 100 występów, debiutując na listach strzelców we wrześniu 2018 roku w meczu towarzyskim przeciwko Salwadorowi. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie wszystkich dotychczasowych występów i bramek piłkarza z podziałem na drużynę narodową oraz kluby:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|13/26
|Reprezentacja Brazylii
|104
|7
|25/26
|Paris Saint-Germain
|32
|2
|24/25
|Paris Saint-Germain
|48
|3
|23/24
|Paris Saint-Germain
|36
|0
|22/23
|Paris Saint-Germain
|44
|2
|21/22
|Paris Saint-Germain
|40
|5
|20/21
|Paris Saint-Germain
|40
|6
|19/20
|Paris Saint-Germain
|37
|6
|18/19
|Paris Saint-Germain
|44
|4
|17/18
|Paris Saint-Germain
|41
|2
|16/17
|Paris Saint-Germain
|44
|4
|15/16
|Paris Saint-Germain
|43
|2
|14/15
|Paris Saint-Germain
|42
|2
|13/14
|Paris Saint-Germain
|32
|5
|12/13
|AS Roma
|30
|0
|12
|Corinthians
|14
|0