Wynik meczu Czechia - Meksyk
- Czechia [0:0] Meksyk
Czechia - Meksyk - STATYSTYKI
|Statystyka
|Czechia
|Meksyk
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|0
|1
|Strzały niecelne
|3
|2
|Wszystkie strzały
|5
|4
|Strzały zablokowane
|2
|1
|Strzały z pola karnego
|4
|3
|Strzały spoza pola karnego
|1
|1
|Faule
|4
|6
|Rzuty rożne
|0
|0
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|49%
|51%
|Interwencje bramkarza
|1
|0
|Wszystkie podania
|186
|192
|Celne podania
|157
|165
|Skuteczność podań
|84%
|86%
Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short
Czechia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Czechia:
- Matěj Kovář (bramkarz)
- Tomáš Holeš (obrońca)
- Robin Hranáč (obrońca)
- Ladislav Krejčí (obrońca)
- Vladimír Coufal (pomocnik)
- Michal Sadílek (pomocnik)
- Lukáš Červ (pomocnik)
- David Douděra (pomocnik)
- Pavel Šulc (napastnik)
- Denis Višinský (napastnik)
- Adam Hložek (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Jindřich Staněk (bramkarz)
- Lukáš Horníček (bramkarz)
- Štěpán Chaloupek (obrońca)
- David Zima (obrońca)
- Jaroslav Zelený (obrońca)
- Alexandr Sojka (pomocnik)
- Hugo Sochurek (pomocnik)
- Tomáš Souček (pomocnik)
- Vladimír Darida (pomocnik)
- Patrik Schick (napastnik)
- Jan Kuchta (napastnik)
- Lukáš Provod (pomocnik)
- Tomáš Chorý (napastnik)
- Mojmír Chytil (napastnik)
Meksyk - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Meksyk:
- Raúl Rangel (bramkarz)
- Jorge Sánchez (obrońca)
- Israel Reyes (obrońca)
- César Montes (obrońca)
- Mateo Chávez (obrońca)
- Gilberto Mora (pomocnik)
- Edson Álvarez (pomocnik)
- Luis Romo (pomocnik)
- Roberto Alvarado (napastnik)
- Guillermo Martínez (napastnik)
- Julián Quiñones (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Carlos Acevedo (bramkarz)
- Guillermo Ochoa (bramkarz)
- Johan Vásquez (obrońca)
- Jesús Gallardo (obrońca)
- Erik Lira (pomocnik)
- Álvaro Fidalgo (pomocnik)
- Orbelín Pineda (pomocnik)
- Obed Vargas (pomocnik)
- Luis Chávez (pomocnik)
- Brian Gutiérrez (pomocnik)
- Alexis Vega (napastnik)
- César Huerta (pomocnik)
- Raúl Jiménez (napastnik)
- Santiago Giménez (napastnik)
- Armando González (napastnik)