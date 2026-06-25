Mecz Czechia - Meksyk (25.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-25 3:45

Czechy i Meksyk grają właśnie na Estadio Azteca w trzeciej kolejce fazy grupowej Mundialu 2026. To starcie w stolicy Meksyku decyduje o układzie tabeli i dalszych losach obu reprezentacji na mistrzostwach świata. Czyje ataki są skuteczniejsze i kto częściej utrzymuje się przy piłce? Sprawdźcie aktualne statystyki meczu, żeby zobaczyć, jak wygląda przebieg tego spotkania.

Puchar Świata FIFA oraz dwie powiewające flagi: Czech i Meksyku, w tle stadion piłkarski. Ten obraz symbolizuje mecz Czechy – Meksyk na Mundialu 2026, o którym możesz przeczytać więcej na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Czechia-Mexico (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Czechia - Meksyk

  • Czechia [0:0] Meksyk

Czechia - Meksyk - STATYSTYKI

StatystykaCzechiaMeksyk
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne01
Strzały niecelne32
Wszystkie strzały54
Strzały zablokowane21
Strzały z pola karnego43
Strzały spoza pola karnego11
Faule46
Rzuty rożne00
Spalone00
Posiadanie piłki49%51%
Interwencje bramkarza10
Wszystkie podania186192
Celne podania157165
Skuteczność podań84%86%
Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Czechia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Czechia:

  • Matěj Kovář (bramkarz)
  • Tomáš Holeš (obrońca)
  • Robin Hranáč (obrońca)
  • Ladislav Krejčí (obrońca)
  • Vladimír Coufal (pomocnik)
  • Michal Sadílek (pomocnik)
  • Lukáš Červ (pomocnik)
  • David Douděra (pomocnik)
  • Pavel Šulc (napastnik)
  • Denis Višinský (napastnik)
  • Adam Hložek (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Jindřich Staněk (bramkarz)
  • Lukáš Horníček (bramkarz)
  • Štěpán Chaloupek (obrońca)
  • David Zima (obrońca)
  • Jaroslav Zelený (obrońca)
  • Alexandr Sojka (pomocnik)
  • Hugo Sochurek (pomocnik)
  • Tomáš Souček (pomocnik)
  • Vladimír Darida (pomocnik)
  • Patrik Schick (napastnik)
  • Jan Kuchta (napastnik)
  • Lukáš Provod (pomocnik)
  • Tomáš Chorý (napastnik)
  • Mojmír Chytil (napastnik)

Meksyk - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Meksyk:

  • Raúl Rangel (bramkarz)
  • Jorge Sánchez (obrońca)
  • Israel Reyes (obrońca)
  • César Montes (obrońca)
  • Mateo Chávez (obrońca)
  • Gilberto Mora (pomocnik)
  • Edson Álvarez (pomocnik)
  • Luis Romo (pomocnik)
  • Roberto Alvarado (napastnik)
  • Guillermo Martínez (napastnik)
  • Julián Quiñones (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Carlos Acevedo (bramkarz)
  • Guillermo Ochoa (bramkarz)
  • Johan Vásquez (obrońca)
  • Jesús Gallardo (obrońca)
  • Erik Lira (pomocnik)
  • Álvaro Fidalgo (pomocnik)
  • Orbelín Pineda (pomocnik)
  • Obed Vargas (pomocnik)
  • Luis Chávez (pomocnik)
  • Brian Gutiérrez (pomocnik)
  • Alexis Vega (napastnik)
  • César Huerta (pomocnik)
  • Raúl Jiménez (napastnik)
  • Santiago Giménez (napastnik)
  • Armando González (napastnik)
Przyjazd kadry
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