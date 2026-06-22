Mecz Nowa Zelandia - Egipt (22.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-22 4:35

Nowa Zelandia i Egipt mierzą się właśnie na BC Place w Vancouver w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Obie drużyny walczą o cenne punkty, które mogą przybliżyć je do awansu do kolejnej rundy mistrzostw świata. Żeby dowiedzieć się, kto częściej atakuje i jak wygląda sytuacja na boisku, warto przejrzeć aktualne statystyki meczu. Poniżej znajdziesz dane dotyczące strzałów, kartek oraz składy obu reprezentacji.

Złoty Puchar Świata FIFA na tle flag Nowej Zelandii i Egiptu, powiewających dynamicznie nad zieloną murawą stadionu piłkarskiego podczas meczu Mundialu 2026. Całość symbolizuje rywalizację i emocje związane z piłką nożną, o których można przeczytać na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI New Zealand-Egypt (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Nowa Zelandia - Egipt

  • Nowa Zelandia [1:2] Egipt

Nowa Zelandia - Egipt - STATYSTYKI

StatystykaNowa ZelandiaEgipt
Bramki12
Kto strzelił

F. Surman (15')

M. Ziko (58')

M. Salah (67')

Liczba kartek21
Kartki żółte

S. Singh (20')

C. McCowatt (34')

M. Lasheen (17')

Kartki czerwone--
Zmiany

C. McCowatt (66')

H. Fathy (41')

Strzały celne44
Strzały niecelne26
Wszystkie strzały915
Strzały zablokowane35
Strzały z pola karnego58
Strzały spoza pola karnego47
Faule125
Rzuty rożne22
Spalone20
Posiadanie piłki40%60%
Interwencje bramkarza23
Wszystkie podania313470
Celne podania257424
Skuteczność podań82%90%
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Nowa Zelandia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Nowa Zelandia:

  • Max Crocombe (bramkarz)
  • Tim Payne (obrońca)
  • Finn Surman (obrońca)
  • Michael Boxall (obrońca)
  • Liberato Cacace (obrońca)
  • Joe Bell (pomocnik)
  • Marko Stamenić (pomocnik)
  • Callum McCowatt (pomocnik)
  • Sarpreet Singh (pomocnik)
  • Elijah Just (pomocnik)
  • Chris Wood (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Alex Paulsen (bramkarz)
  • Michael Woud (bramkarz)
  • Tommy Smith (obrońca)
  • Tyler Bindon (obrońca)
  • Nando Pijnaker (obrońca)
  • Francis De Vries (obrońca)
  • Callan Elliot (obrońca)
  • Ryan Thomas (pomocnik)
  • Benjamin Old (napastnik)
  • Alex Rufer (pomocnik)
  • Lachlan Bayliss (pomocnik)
  • Logan Rogerson (napastnik)
  • Jesse Randall (napastnik)
  • Kosta Barbarouses (napastnik)
  • Ben Waine (napastnik)

Egipt - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Egipt:

  • Mostafa Shobeir (bramkarz)
  • Mohamed Hany (obrońca)
  • Yasser Ibrahim (obrońca)
  • Hamdy Fathy (obrońca)
  • Ahmed Fatouh (obrońca)
  • Marwan Attia (pomocnik)
  • Mohanad Lasheen (pomocnik)
  • Mostafa Ziko (pomocnik)
  • Mohamed Salah (pomocnik)
  • Emam Ashour (pomocnik)
  • Omar Marmoush (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mohamed Alaa (bramkarz)
  • Mahdi Soliman (bramkarz)
  • Mohamed El-Shenawy (bramkarz)
  • Hossam Abdelmaguid (obrońca)
  • Tarek Alaa (obrońca)
  • Mohamed Abdelmonem (obrońca)
  • Rami Rabia (obrońca)
  • Karim Hafez (obrońca)
  • Zizo (napastnik)
  • Mahmoud Saber (pomocnik)
  • Ibrahim Adel (napastnik)
  • Mahmoud Trézéguet (napastnik)
  • Haissem Hassan (napastnik)
  • Nabil Donga (pomocnik)
  • Hamza Abdelkarim (napastnik)
Piłkarze reprezentacji zjeżdżają się na zgrupowanie
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