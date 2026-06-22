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Wynik meczu Nowa Zelandia - Egipt
- Nowa Zelandia [1:2] Egipt
Nowa Zelandia - Egipt - STATYSTYKI
|Statystyka
|Nowa Zelandia
|Egipt
|Bramki
|1
|2
|Kto strzelił
F. Surman (15')
M. Ziko (58')
M. Salah (67')
|Liczba kartek
|2
|1
|Kartki żółte
S. Singh (20')
C. McCowatt (34')
M. Lasheen (17')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
C. McCowatt (66')
H. Fathy (41')
|Strzały celne
|4
|4
|Strzały niecelne
|2
|6
|Wszystkie strzały
|9
|15
|Strzały zablokowane
|3
|5
|Strzały z pola karnego
|5
|8
|Strzały spoza pola karnego
|4
|7
|Faule
|12
|5
|Rzuty rożne
|2
|2
|Spalone
|2
|0
|Posiadanie piłki
|40%
|60%
|Interwencje bramkarza
|2
|3
|Wszystkie podania
|313
|470
|Celne podania
|257
|424
|Skuteczność podań
|82%
|90%
Marek Citko dla „Super Expressu”. Lewandowski, gol na Wembley i Citkomania
Nowa Zelandia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Nowa Zelandia:
- Max Crocombe (bramkarz)
- Tim Payne (obrońca)
- Finn Surman (obrońca)
- Michael Boxall (obrońca)
- Liberato Cacace (obrońca)
- Joe Bell (pomocnik)
- Marko Stamenić (pomocnik)
- Callum McCowatt (pomocnik)
- Sarpreet Singh (pomocnik)
- Elijah Just (pomocnik)
- Chris Wood (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Alex Paulsen (bramkarz)
- Michael Woud (bramkarz)
- Tommy Smith (obrońca)
- Tyler Bindon (obrońca)
- Nando Pijnaker (obrońca)
- Francis De Vries (obrońca)
- Callan Elliot (obrońca)
- Ryan Thomas (pomocnik)
- Benjamin Old (napastnik)
- Alex Rufer (pomocnik)
- Lachlan Bayliss (pomocnik)
- Logan Rogerson (napastnik)
- Jesse Randall (napastnik)
- Kosta Barbarouses (napastnik)
- Ben Waine (napastnik)
Egipt - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Egipt:
- Mostafa Shobeir (bramkarz)
- Mohamed Hany (obrońca)
- Yasser Ibrahim (obrońca)
- Hamdy Fathy (obrońca)
- Ahmed Fatouh (obrońca)
- Marwan Attia (pomocnik)
- Mohanad Lasheen (pomocnik)
- Mostafa Ziko (pomocnik)
- Mohamed Salah (pomocnik)
- Emam Ashour (pomocnik)
- Omar Marmoush (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mohamed Alaa (bramkarz)
- Mahdi Soliman (bramkarz)
- Mohamed El-Shenawy (bramkarz)
- Hossam Abdelmaguid (obrońca)
- Tarek Alaa (obrońca)
- Mohamed Abdelmonem (obrońca)
- Rami Rabia (obrońca)
- Karim Hafez (obrońca)
- Zizo (napastnik)
- Mahmoud Saber (pomocnik)
- Ibrahim Adel (napastnik)
- Mahmoud Trézéguet (napastnik)
- Haissem Hassan (napastnik)
- Nabil Donga (pomocnik)
- Hamza Abdelkarim (napastnik)