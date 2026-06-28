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Wynik meczu Republika Południowej Afryki - Kanada
- Republika Południowej Afryki [0:1] Kanada
Republika Południowej Afryki - Kanada - STATYSTYKI
|Statystyka
|Republika Południowej Afryki
|Kanada
|Bramki
|0
|1
|Kto strzelił
|-
S. Eustaquio (90+2')
|Liczba kartek
|0
|2
|Kartki żółte
|-
N. Saliba (54')
N. Sigur (67')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
R. Mofokeng (46')
E. Makgopa (86')
T. Maseko (86')
N. Saliba (59')
M. Bombito (59')
T. Oluwaseyi (70')
L. Millar (70')
T. Buchanan (75')
|Strzały celne
|1
|7
|Strzały niecelne
|4
|5
|Wszystkie strzały
|6
|12
|Strzały zablokowane
|1
|0
|Strzały z pola karnego
|1
|9
|Strzały spoza pola karnego
|5
|3
|Faule
|9
|16
|Rzuty rożne
|1
|4
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|58%
|42%
|Interwencje bramkarza
|5
|1
|Wszystkie podania
|537
|377
|Celne podania
|456
|297
|Skuteczność podań
|85%
|79%
Republika Południowej Afryki - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Republika Południowej Afryki:
- Ronwen Williams (bramkarz)
- Khuliso Mudau (obrońca)
- Ime Okon (obrońca)
- Mbekezeli Mbokazi (obrońca)
- Aubrey Modiba (obrońca)
- Teboho Mokoena (pomocnik)
- Sphephelo Sithole (pomocnik)
- Thapelo Maseko (pomocnik)
- Relebohile Mofokeng (pomocnik)
- Oswin Appollis (pomocnik)
- Evidence Makgopa (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Sipho Chaine (bramkarz)
- Ricardo Goss (bramkarz)
- Tholo Thabang Matuludi (obrońca)
- Khulumani Ndamane (obrońca)
- Samukelo Kabini (obrońca)
- Nkosinathi Sibisi (obrońca)
- Olwethu Makhanya (obrońca)
- Bradley Cross (obrońca)
- Thalente Mbatha (pomocnik)
- Jayden Adams (pomocnik)
- Tshepang Moremi (napastnik)
- Kamogelo Sebelebele (pomocnik)
- Lyle Foster (napastnik)
- Iqraam Rayners (napastnik)
Kanada - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Kanada:
- Maxime Crépeau (bramkarz)
- Alistair Johnston (obrońca)
- Moise Bombito (obrońca)
- Derek Cornelius (obrońca)
- Richie Laryea (obrońca)
- Tajon Buchanan (pomocnik)
- Nathan-Dylan Saliba (pomocnik)
- Stephen Eustaquio (pomocnik)
- Liam Millar (pomocnik)
- Jonathan David (napastnik)
- Tani Oluwaseyi (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Dayne St. Clair (bramkarz)
- Owen Goodman (bramkarz)
- Alfie Jones (obrońca)
- Luc De Fougerolles (obrońca)
- Joel Waterman (obrońca)
- Alphonso Davies (obrońca)
- Niko Sigur (pomocnik)
- Mathieu Choinière (pomocnik)
- Jacob Shaffelburg (napastnik)
- Ali Ahmed (pomocnik)
- Jonathan Osorio (pomocnik)
- Cyle Larin (napastnik)
- Promise David (napastnik)
- Jayden Nelson (napastnik)