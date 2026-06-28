Mecz Republika Południowej Afryki - Kanada (28.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-28 23:05

Republika Południowej Afryki i Kanada zmierzyły się 28 czerwca na SoFi Stadium w Inglewood w ramach 1/16 finału Mundialu 2026. To spotkanie w fazie pucharowej mistrzostw świata od początku zapowiadało się na twardą walkę o awans do kolejnej rundy. Kto lepiej wykorzystał swoje szanse pod bramką i jakim wynikiem zakończyła się ta rywalizacja? Poniżej znajdziecie statystyki meczu RPA – Kanada oraz składy, w jakich wystąpiły obie reprezentacje.

Złote trofeum Pucharu Świata FIFA na tle flag Republiki Południowej Afryki i Kanady, powiewających na wietrze nad murawą stadionu. Symbolika sportowej rywalizacji i międzynarodowych mistrzostw świata, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI South Africa-Canada (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Republika Południowej Afryki - Kanada

  • Republika Południowej Afryki [0:1] Kanada

Republika Południowej Afryki - Kanada - STATYSTYKI

StatystykaRepublika Południowej AfrykiKanada
Bramki01
Kto strzelił-

S. Eustaquio (90+2')

Liczba kartek02
Kartki żółte-

N. Saliba (54')

N. Sigur (67')

Kartki czerwone--
Zmiany

R. Mofokeng (46')

E. Makgopa (86')

T. Maseko (86')

N. Saliba (59')

M. Bombito (59')

T. Oluwaseyi (70')

L. Millar (70')

T. Buchanan (75')

Strzały celne17
Strzały niecelne45
Wszystkie strzały612
Strzały zablokowane10
Strzały z pola karnego19
Strzały spoza pola karnego53
Faule916
Rzuty rożne14
Spalone00
Posiadanie piłki58%42%
Interwencje bramkarza51
Wszystkie podania537377
Celne podania456297
Skuteczność podań85%79%
Jan Urban o Lewandowskim

Republika Południowej Afryki - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Republika Południowej Afryki:

  • Ronwen Williams (bramkarz)
  • Khuliso Mudau (obrońca)
  • Ime Okon (obrońca)
  • Mbekezeli Mbokazi (obrońca)
  • Aubrey Modiba (obrońca)
  • Teboho Mokoena (pomocnik)
  • Sphephelo Sithole (pomocnik)
  • Thapelo Maseko (pomocnik)
  • Relebohile Mofokeng (pomocnik)
  • Oswin Appollis (pomocnik)
  • Evidence Makgopa (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Sipho Chaine (bramkarz)
  • Ricardo Goss (bramkarz)
  • Tholo Thabang Matuludi (obrońca)
  • Khulumani Ndamane (obrońca)
  • Samukelo Kabini (obrońca)
  • Nkosinathi Sibisi (obrońca)
  • Olwethu Makhanya (obrońca)
  • Bradley Cross (obrońca)
  • Thalente Mbatha (pomocnik)
  • Jayden Adams (pomocnik)
  • Tshepang Moremi (napastnik)
  • Kamogelo Sebelebele (pomocnik)
  • Lyle Foster (napastnik)
  • Iqraam Rayners (napastnik)

Kanada - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Kanada:

  • Maxime Crépeau (bramkarz)
  • Alistair Johnston (obrońca)
  • Moise Bombito (obrońca)
  • Derek Cornelius (obrońca)
  • Richie Laryea (obrońca)
  • Tajon Buchanan (pomocnik)
  • Nathan-Dylan Saliba (pomocnik)
  • Stephen Eustaquio (pomocnik)
  • Liam Millar (pomocnik)
  • Jonathan David (napastnik)
  • Tani Oluwaseyi (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Dayne St. Clair (bramkarz)
  • Owen Goodman (bramkarz)
  • Alfie Jones (obrońca)
  • Luc De Fougerolles (obrońca)
  • Joel Waterman (obrońca)
  • Alphonso Davies (obrońca)
  • Niko Sigur (pomocnik)
  • Mathieu Choinière (pomocnik)
  • Jacob Shaffelburg (napastnik)
  • Ali Ahmed (pomocnik)
  • Jonathan Osorio (pomocnik)
  • Cyle Larin (napastnik)
  • Promise David (napastnik)
  • Jayden Nelson (napastnik)
Powrót kadry ze Szwecji
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