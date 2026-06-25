Mecz Republika Południowej Afryki - Korea Południowa (25.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Republika Południowej Afryki i Korea Południowa grają właśnie na Estadio BBVA w Monterrey w ramach 3. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie ma kluczowe znaczenie dla układu tabeli i dalszych losów obu drużyn na mistrzostwach świata. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wygląda sytuacja na boisku, warto sprawdzić statystyki meczu RPA – Korea Południowa. Poniżej znajdziecie aktualne statystyki oraz składy obu reprezentacji.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI South Africa-South Korea (Mecz Mundial 2026)