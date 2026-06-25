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Wynik meczu Republika Południowej Afryki - Korea Południowa
- Republika Południowej Afryki [0:0] Korea Południowa
Republika Południowej Afryki - Korea Południowa - STATYSTYKI
|Statystyka
|Republika Południowej Afryki
|Korea Południowa
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|3
|1
|Strzały niecelne
|3
|3
|Wszystkie strzały
|8
|4
|Strzały zablokowane
|2
|0
|Strzały z pola karnego
|3
|3
|Strzały spoza pola karnego
|5
|1
|Faule
|2
|4
|Rzuty rożne
|3
|2
|Spalone
|1
|0
|Posiadanie piłki
|36%
|64%
|Interwencje bramkarza
|0
|3
|Wszystkie podania
|154
|275
|Celne podania
|128
|245
|Skuteczność podań
|83%
|89%
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Republika Południowej Afryki - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Republika Południowej Afryki:
- Ronwen Williams (bramkarz)
- Khuliso Mudau (obrońca)
- Ime Okon (obrońca)
- Mbekezeli Mbokazi (obrońca)
- Aubrey Modiba (obrońca)
- Thalente Mbatha (pomocnik)
- Sphephelo Sithole (pomocnik)
- Thapelo Maseko (pomocnik)
- Relebohile Mofokeng (pomocnik)
- Oswin Appollis (pomocnik)
- Evidence Makgopa (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Ricardo Goss (bramkarz)
- Sipho Chaine (bramkarz)
- Bradley Cross (obrońca)
- Khulumani Ndamane (obrońca)
- Nkosinathi Sibisi (obrońca)
- Olwethu Makhanya (obrońca)
- Samukelo Kabini (obrońca)
- Tholo Thabang Matuludi (obrońca)
- Jayden Adams (pomocnik)
- Kamogelo Sebelebele (pomocnik)
- Tshepang Moremi (napastnik)
- Iqraam Rayners (napastnik)
- Lyle Foster (napastnik)
Korea Południowa - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Korea Południowa:
- Kim Seung-gyu (bramkarz)
- Han-Beom Lee (obrońca)
- Kim Min-jae (obrońca)
- Gi-Hyuk Lee (obrońca)
- Young-woo Seol (pomocnik)
- Seung Ho Paik (pomocnik)
- Hwang In-beom (pomocnik)
- Lee Tae-seok (pomocnik)
- Kang-in Lee (napastnik)
- Hwang Hee-chan (napastnik)
- Hyeon-gyu Oh (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Jo Hyeonwoo (bramkarz)
- Song Bum-keun (bramkarz)
- Kim Moon-hwan (obrońca)
- Kim Tae-hyeon (obrońca)
- Wi-je Cho (obrońca)
- Dong-gyeong Lee (pomocnik)
- Jae-sung Lee (pomocnik)
- Jens Castrop (pomocnik)
- Ji-sung Eom (napastnik)
- Jin-gyu Kim (pomocnik)
- Jin-seob Park (pomocnik)
- Jun-Ho Bae (pomocnik)
- Gue-sung Cho (napastnik)
- Yang Hyun-Jun (napastnik)
- Son Heung-min (napastnik)