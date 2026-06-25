Mecz Republika Południowej Afryki - Korea Południowa (25.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-25 3:45

Republika Południowej Afryki i Korea Południowa grają właśnie na Estadio BBVA w Monterrey w ramach 3. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. To spotkanie ma kluczowe znaczenie dla układu tabeli i dalszych losów obu drużyn na mistrzostwach świata. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wygląda sytuacja na boisku, warto sprawdzić statystyki meczu RPA – Korea Południowa. Poniżej znajdziecie aktualne statystyki oraz składy obu reprezentacji.

Puchar Świata FIFA na tle flag Republiki Południowej Afryki i Korei Południowej, symbolizujący mecz Mundialu 2026. Tło przedstawia stadion piłkarski w Monterrey. O aktualnych statystykach i składach przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI South Africa-South Korea (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Republika Południowej Afryki - Korea Południowa

  • Republika Południowej Afryki [0:0] Korea Południowa

Republika Południowej Afryki - Korea Południowa - STATYSTYKI

StatystykaRepublika Południowej AfrykiKorea Południowa
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne31
Strzały niecelne33
Wszystkie strzały84
Strzały zablokowane20
Strzały z pola karnego33
Strzały spoza pola karnego51
Faule24
Rzuty rożne32
Spalone10
Posiadanie piłki36%64%
Interwencje bramkarza03
Wszystkie podania154275
Celne podania128245
Skuteczność podań83%89%
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Republika Południowej Afryki - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Republika Południowej Afryki:

  • Ronwen Williams (bramkarz)
  • Khuliso Mudau (obrońca)
  • Ime Okon (obrońca)
  • Mbekezeli Mbokazi (obrońca)
  • Aubrey Modiba (obrońca)
  • Thalente Mbatha (pomocnik)
  • Sphephelo Sithole (pomocnik)
  • Thapelo Maseko (pomocnik)
  • Relebohile Mofokeng (pomocnik)
  • Oswin Appollis (pomocnik)
  • Evidence Makgopa (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Ricardo Goss (bramkarz)
  • Sipho Chaine (bramkarz)
  • Bradley Cross (obrońca)
  • Khulumani Ndamane (obrońca)
  • Nkosinathi Sibisi (obrońca)
  • Olwethu Makhanya (obrońca)
  • Samukelo Kabini (obrońca)
  • Tholo Thabang Matuludi (obrońca)
  • Jayden Adams (pomocnik)
  • Kamogelo Sebelebele (pomocnik)
  • Tshepang Moremi (napastnik)
  • Iqraam Rayners (napastnik)
  • Lyle Foster (napastnik)

Korea Południowa - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Korea Południowa:

  • Kim Seung-gyu (bramkarz)
  • Han-Beom Lee (obrońca)
  • Kim Min-jae (obrońca)
  • Gi-Hyuk Lee (obrońca)
  • Young-woo Seol (pomocnik)
  • Seung Ho Paik (pomocnik)
  • Hwang In-beom (pomocnik)
  • Lee Tae-seok (pomocnik)
  • Kang-in Lee (napastnik)
  • Hwang Hee-chan (napastnik)
  • Hyeon-gyu Oh (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Jo Hyeonwoo (bramkarz)
  • Song Bum-keun (bramkarz)
  • Kim Moon-hwan (obrońca)
  • Kim Tae-hyeon (obrońca)
  • Wi-je Cho (obrońca)
  • Dong-gyeong Lee (pomocnik)
  • Jae-sung Lee (pomocnik)
  • Jens Castrop (pomocnik)
  • Ji-sung Eom (napastnik)
  • Jin-gyu Kim (pomocnik)
  • Jin-seob Park (pomocnik)
  • Jun-Ho Bae (pomocnik)
  • Gue-sung Cho (napastnik)
  • Yang Hyun-Jun (napastnik)
  • Son Heung-min (napastnik)
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