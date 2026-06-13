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Wynik meczu Stany Zjednoczone - Paragwaj
- Stany Zjednoczone [3:0] Paragwaj
Stany Zjednoczone - Paragwaj - STATYSTYKI
|Statystyka
|Stany Zjednoczone
|Paragwaj
|Bramki
|3
|0
|Kto strzelił
D. Bobadilla (7')
F. Balogun (31')
F. Balogun (45+5')
|-
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
T. Ream (50')
J. Caceres (10')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
C. Pulisic (46')
D. Bobadilla (46')
|Strzały celne
|4
|1
|Strzały niecelne
|2
|1
|Wszystkie strzały
|8
|4
|Strzały zablokowane
|2
|2
|Strzały z pola karnego
|7
|2
|Strzały spoza pola karnego
|1
|2
|Faule
|5
|7
|Rzuty rożne
|2
|1
|Spalone
|2
|0
|Posiadanie piłki
|70%
|30%
|Interwencje bramkarza
|1
|2
|Wszystkie podania
|350
|149
|Celne podania
|307
|106
|Skuteczność podań
|88%
|71%
Jan Urban o Lewandowskim
Stany Zjednoczone - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Stany Zjednoczone:
- Matthew Freese (bramkarz)
- Alexander Freeman (obrońca)
- Chris Richards (obrońca)
- Tim Ream (obrońca)
- Antonee Robinson (obrońca)
- Malik Tillman (pomocnik)
- Tyler Adams (pomocnik)
- Sergiño Dest (pomocnik)
- Weston McKennie (pomocnik)
- Christian Pulišić (pomocnik)
- Folarin Balogun (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Matt Turner (bramkarz)
- Chris Brady (bramkarz)
- Auston Trusty (obrońca)
- Miles Robinson (obrońca)
- Mark McKenzie (obrońca)
- Joe Scally (obrońca)
- Maximilian Arfsten (pomocnik)
- Giovanni Reyna (pomocnik)
- Sebastian Berhalter (pomocnik)
- Cristian Roldán (pomocnik)
- Brenden Aaronson (pomocnik)
- Tim Weah (napastnik)
- Alex Zendejas (napastnik)
- Ricardo Pepi (napastnik)
- Haji Wright (napastnik)
Paragwaj - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Paragwaj:
- Orlando Gill (bramkarz)
- Juan Cáceres (obrońca)
- Gustavo Gómez (obrońca)
- Omar Alderete (obrońca)
- Junior Alonso (obrońca)
- Diego Gómez (pomocnik)
- Andrés Cubas (pomocnik)
- Damián Bobadilla (pomocnik)
- Miguel Almirón (pomocnik)
- Antonio Sanabria (napastnik)
- Julio Enciso (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Gastón Olveira (bramkarz)
- Roberto Fernández (bramkarz)
- Fabián Balbuena (obrońca)
- Alexandro Maidana (obrońca)
- Gustavo Velázquez (obrońca)
- José Canale (obrońca)
- Braian Ojeda (pomocnik)
- Alejandro Romero (pomocnik)
- Gustavo Caballero (napastnik)
- Matías Galarza (pomocnik)
- Mauricio (pomocnik)
- Gabriel Ávalos (napastnik)
- Alex Arce (napastnik)
- Isidro Pitta (napastnik)
- Ramón Sosa (napastnik)