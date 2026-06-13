Mecz Stany Zjednoczone - Paragwaj (13.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-13 4:15

Stany Zjednoczone mierzą się właśnie z Paragwajem na SoFi Stadium w Los Angeles podczas pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Rywalizacja o punkty na mistrzostwach świata nabiera tempa, a aktualne statystyki dobrze pokazują, który zespół częściej gości pod bramką przeciwnika. Jaki jest wynik i kto najczęściej uderza na bramkę w tym spotkaniu? Wszystkie statystyki meczu Stany Zjednoczone - Paragwaj znajdziecie poniżej.

USA-Paraguay (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI USA-Paraguay (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Stany Zjednoczone - Paragwaj

  • Stany Zjednoczone [3:0] Paragwaj

Stany Zjednoczone - Paragwaj - STATYSTYKI

StatystykaStany ZjednoczoneParagwaj
Bramki30
Kto strzelił

D. Bobadilla (7')

F. Balogun (31')

F. Balogun (45+5')

-
Liczba kartek11
Kartki żółte

T. Ream (50')

J. Caceres (10')

Kartki czerwone--
Zmiany

C. Pulisic (46')

D. Bobadilla (46')

Strzały celne41
Strzały niecelne21
Wszystkie strzały84
Strzały zablokowane22
Strzały z pola karnego72
Strzały spoza pola karnego12
Faule57
Rzuty rożne21
Spalone20
Posiadanie piłki70%30%
Interwencje bramkarza12
Wszystkie podania350149
Celne podania307106
Skuteczność podań88%71%
Jan Urban o Lewandowskim

Stany Zjednoczone - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Stany Zjednoczone:

  • Matthew Freese (bramkarz)
  • Alexander Freeman (obrońca)
  • Chris Richards (obrońca)
  • Tim Ream (obrońca)
  • Antonee Robinson (obrońca)
  • Malik Tillman (pomocnik)
  • Tyler Adams (pomocnik)
  • Sergiño Dest (pomocnik)
  • Weston McKennie (pomocnik)
  • Christian Pulišić (pomocnik)
  • Folarin Balogun (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Matt Turner (bramkarz)
  • Chris Brady (bramkarz)
  • Auston Trusty (obrońca)
  • Miles Robinson (obrońca)
  • Mark McKenzie (obrońca)
  • Joe Scally (obrońca)
  • Maximilian Arfsten (pomocnik)
  • Giovanni Reyna (pomocnik)
  • Sebastian Berhalter (pomocnik)
  • Cristian Roldán (pomocnik)
  • Brenden Aaronson (pomocnik)
  • Tim Weah (napastnik)
  • Alex Zendejas (napastnik)
  • Ricardo Pepi (napastnik)
  • Haji Wright (napastnik)

Paragwaj - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Paragwaj:

  • Orlando Gill (bramkarz)
  • Juan Cáceres (obrońca)
  • Gustavo Gómez (obrońca)
  • Omar Alderete (obrońca)
  • Junior Alonso (obrońca)
  • Diego Gómez (pomocnik)
  • Andrés Cubas (pomocnik)
  • Damián Bobadilla (pomocnik)
  • Miguel Almirón (pomocnik)
  • Antonio Sanabria (napastnik)
  • Julio Enciso (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Gastón Olveira (bramkarz)
  • Roberto Fernández (bramkarz)
  • Fabián Balbuena (obrońca)
  • Alexandro Maidana (obrońca)
  • Gustavo Velázquez (obrońca)
  • José Canale (obrońca)
  • Braian Ojeda (pomocnik)
  • Alejandro Romero (pomocnik)
  • Gustavo Caballero (napastnik)
  • Matías Galarza (pomocnik)
  • Mauricio (pomocnik)
  • Gabriel Ávalos (napastnik)
  • Alex Arce (napastnik)
  • Isidro Pitta (napastnik)
  • Ramón Sosa (napastnik)
Piłkarze reprezentacji zjeżdżają się na zgrupowanie
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