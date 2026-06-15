Mecz Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (15.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-15 1:35

Wybrzeże Kości Słoniowej i Ekwador mierzą się właśnie na Lincoln Financial Field w Filadelfii w ramach pierwszej kolejki Mundialu 2026. To spotkanie fazy grupowej jest ważnym krokiem dla obu ekip w walce o punkty na mistrzostwach świata. Aktualne statystyki meczu pokazują, jak radzą sobie zawodnicy w trwającej rywalizacji. Poniżej możecie sprawdzić wynik, strzelców goli oraz inne statystyki tego starcia.

Ivory Coast-Ecuador (Mundial 2026)
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Ivory Coast-Ecuador (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador

  • Wybrzeże Kości Słoniowej [0:0] Ekwador

Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador - STATYSTYKI

StatystykaWybrzeże Kości SłoniowejEkwador
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek10
Kartki żółte

S. Fofana (28')

-
Kartki czerwone--
Zmiany--
Strzały celne10
Strzały niecelne04
Wszystkie strzały24
Strzały zablokowane10
Strzały z pola karnego10
Strzały spoza pola karnego14
Faule41
Rzuty rożne10
Spalone00
Posiadanie piłki59%41%
Interwencje bramkarza01
Wszystkie podania170117
Celne podania14496
Skuteczność podań85%82%
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Wybrzeże Kości Słoniowej - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Wybrzeże Kości Słoniowej:

  • Yahia Fofana (bramkarz)
  • Guéla Doué (obrońca)
  • Wilfried Singo (obrońca)
  • Emmanuel Agbadou (obrońca)
  • Ghislain Konan (obrońca)
  • Yan Diomande (pomocnik)
  • Seko Fofana (pomocnik)
  • Franck Kessié (pomocnik)
  • Bazoumana Touré (pomocnik)
  • Nicolas Pépé (napastnik)
  • Elye Wahi (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mohamed Koné (bramkarz)
  • Alban Lafont (bramkarz)
  • Christopher Operi (obrońca)
  • Ousmane Diomande (obrońca)
  • Odilon Kossounou (obrońca)
  • Evan Ndicka (obrońca)
  • Ibrahim Sangaré (pomocnik)
  • Parfait Guiagon (pomocnik)
  • Amad Diallo (napastnik)
  • Simon Adingra (napastnik)
  • Christ Inao Oulaï (pomocnik)
  • Jean Michaël Seri (pomocnik)
  • Evann Guessand (napastnik)
  • Ange-Yoan Bonny (napastnik)
  • Oumar Diakité (napastnik)

Ekwador - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Ekwador:

  • Hernán Galíndez (bramkarz)
  • Joel Ordóñez (obrońca)
  • Willian Pacho (obrońca)
  • Piero Hincapié (obrońca)
  • Alan Minda (pomocnik)
  • Alan Franco (pomocnik)
  • Moisés Caicedo (pomocnik)
  • Pedro Vite (pomocnik)
  • Gonzalo Plata (napastnik)
  • Enner Valencia (napastnik)
  • John Yeboah (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Gonzalo Valle (bramkarz)
  • Moisés Ramírez (bramkarz)
  • Yaimar Medina (obrońca)
  • Jackson Porozo (obrońca)
  • Félix Torres (obrońca)
  • Nilson Angulo (napastnik)
  • Kendry Páez (pomocnik)
  • Pervis Estupiñán (obrońca)
  • Jordy Alcivar (pomocnik)
  • Ángelo Preciado (obrońca)
  • Denil Castillo (pomocnik)
  • Jordy Caicedo (napastnik)
  • Anthony Valencia (napastnik)
  • Jeremy Arevalo (napastnik)
  • Kevin Rodriguez (napastnik)
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