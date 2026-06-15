Spis treści
Wynik meczu Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador
- Wybrzeże Kości Słoniowej [0:0] Ekwador
Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador - STATYSTYKI
|Statystyka
|Wybrzeże Kości Słoniowej
|Ekwador
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|1
|0
|Kartki żółte
S. Fofana (28')
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
|-
|Strzały celne
|1
|0
|Strzały niecelne
|0
|4
|Wszystkie strzały
|2
|4
|Strzały zablokowane
|1
|0
|Strzały z pola karnego
|1
|0
|Strzały spoza pola karnego
|1
|4
|Faule
|4
|1
|Rzuty rożne
|1
|0
|Spalone
|0
|0
|Posiadanie piłki
|59%
|41%
|Interwencje bramkarza
|0
|1
|Wszystkie podania
|170
|117
|Celne podania
|144
|96
|Skuteczność podań
|85%
|82%
Jan Tomaszewski wściekły na Barcelonę. “Traktują Roberta per NOGA”
Wybrzeże Kości Słoniowej - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Wybrzeże Kości Słoniowej:
- Yahia Fofana (bramkarz)
- Guéla Doué (obrońca)
- Wilfried Singo (obrońca)
- Emmanuel Agbadou (obrońca)
- Ghislain Konan (obrońca)
- Yan Diomande (pomocnik)
- Seko Fofana (pomocnik)
- Franck Kessié (pomocnik)
- Bazoumana Touré (pomocnik)
- Nicolas Pépé (napastnik)
- Elye Wahi (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mohamed Koné (bramkarz)
- Alban Lafont (bramkarz)
- Christopher Operi (obrońca)
- Ousmane Diomande (obrońca)
- Odilon Kossounou (obrońca)
- Evan Ndicka (obrońca)
- Ibrahim Sangaré (pomocnik)
- Parfait Guiagon (pomocnik)
- Amad Diallo (napastnik)
- Simon Adingra (napastnik)
- Christ Inao Oulaï (pomocnik)
- Jean Michaël Seri (pomocnik)
- Evann Guessand (napastnik)
- Ange-Yoan Bonny (napastnik)
- Oumar Diakité (napastnik)
Ekwador - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Ekwador:
- Hernán Galíndez (bramkarz)
- Joel Ordóñez (obrońca)
- Willian Pacho (obrońca)
- Piero Hincapié (obrońca)
- Alan Minda (pomocnik)
- Alan Franco (pomocnik)
- Moisés Caicedo (pomocnik)
- Pedro Vite (pomocnik)
- Gonzalo Plata (napastnik)
- Enner Valencia (napastnik)
- John Yeboah (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Gonzalo Valle (bramkarz)
- Moisés Ramírez (bramkarz)
- Yaimar Medina (obrońca)
- Jackson Porozo (obrońca)
- Félix Torres (obrońca)
- Nilson Angulo (napastnik)
- Kendry Páez (pomocnik)
- Pervis Estupiñán (obrońca)
- Jordy Alcivar (pomocnik)
- Ángelo Preciado (obrońca)
- Denil Castillo (pomocnik)
- Jordy Caicedo (napastnik)
- Anthony Valencia (napastnik)
- Jeremy Arevalo (napastnik)
- Kevin Rodriguez (napastnik)