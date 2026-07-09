Mundial 2026 wkracza w finałową fazę, czas na ćwierćfinały.

Poniżej prezentujemy dokładny terminarz 1/4 finału MŚ 2026.

Sprawdź, kto dziś gra na mundialu i o której godzinie mecz.

Mecz dzisiaj to Francja - Maroko! MŚ 2026 w czwartek 9 lipca

Mecz Francja - Maroko (godz. 22 polskiego czasu) w Foxborough pod Bostonem otworzy rywalizację w ćwierćfinałach piłkarskich mistrzostw świata. Te zespoły spotkały się w półfinale poprzedniego mundialu w Katarze i wówczas lepsi okazali się „Trójkolorowi”, którzy wygrali 2:0. Teraz także podopieczni Didiera Deschampsa są faworytami, ale francuski selekcjoner spodziewa się bardzo ofensywnego meczu z obu stron. - Maroko nie jest tu przypadkiem. To będzie starcie drużyn, które uwielbiają posiadać piłkę, atakować i strzelać gole. Będziemy musieli zagrać jak najlepiej, ponieważ marokańska drużyna jest bardzo wysokiej jakości - ocenił Deschamps.

Na kolejne gole zapoluje najskuteczniejszy piłkarz reprezentacji Francji Kylian Mbappe. Natomiast Maroko będzie musiało sobie radzić bez swojego najlepszego strzelca Ismaela Saibariego, który doznał urazu ścięgna uda w meczu 1/8 finału z Kanadą. Mimo to trener „Lwów Atlasu” Mohamed Ouahbi wierzy w sukces swojego zespołu. - Saibari nie jest gotowy, ale mam nadzieję, że to nie koniec turnieju dla niego. Kluczem będzie sprawianie im bólu, gdy będziemy w posiadaniu piłki. Musimy być cierpliwi i szukać okazji do rozegrania akcji na skrzydłach lub w środku pola - podkreślił selekcjoner Maroka.

Terminarz 1/4 finału MŚ 2026

Francja - Maroko (czwartek 9 lipca, godz. 22)

Hiszpania - Belgia (piątek 10 lipca, godz. 21)

Norwegia - Anglia (sobota 11 lipca, godz. 23)

Argentyna - Szwajcaria (noc z soboty na niedzielę 11/12 lipca, godz. 3)

GALERIA: Ester Exposito, nowa dziewczyna Kyliana Mbappe

63

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie