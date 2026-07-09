- Mundial 2026 wkracza w finałową fazę, czas na ćwierćfinały.
- Poniżej prezentujemy dokładny terminarz 1/4 finału MŚ 2026.
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Mecz dzisiaj to Francja - Maroko! MŚ 2026 w czwartek 9 lipca
Mecz Francja - Maroko (godz. 22 polskiego czasu) w Foxborough pod Bostonem otworzy rywalizację w ćwierćfinałach piłkarskich mistrzostw świata. Te zespoły spotkały się w półfinale poprzedniego mundialu w Katarze i wówczas lepsi okazali się „Trójkolorowi”, którzy wygrali 2:0. Teraz także podopieczni Didiera Deschampsa są faworytami, ale francuski selekcjoner spodziewa się bardzo ofensywnego meczu z obu stron. - Maroko nie jest tu przypadkiem. To będzie starcie drużyn, które uwielbiają posiadać piłkę, atakować i strzelać gole. Będziemy musieli zagrać jak najlepiej, ponieważ marokańska drużyna jest bardzo wysokiej jakości - ocenił Deschamps.
Na kolejne gole zapoluje najskuteczniejszy piłkarz reprezentacji Francji Kylian Mbappe. Natomiast Maroko będzie musiało sobie radzić bez swojego najlepszego strzelca Ismaela Saibariego, który doznał urazu ścięgna uda w meczu 1/8 finału z Kanadą. Mimo to trener „Lwów Atlasu” Mohamed Ouahbi wierzy w sukces swojego zespołu. - Saibari nie jest gotowy, ale mam nadzieję, że to nie koniec turnieju dla niego. Kluczem będzie sprawianie im bólu, gdy będziemy w posiadaniu piłki. Musimy być cierpliwi i szukać okazji do rozegrania akcji na skrzydłach lub w środku pola - podkreślił selekcjoner Maroka.
Terminarz 1/4 finału MŚ 2026
- Francja - Maroko (czwartek 9 lipca, godz. 22)
- Hiszpania - Belgia (piątek 10 lipca, godz. 21)
- Norwegia - Anglia (sobota 11 lipca, godz. 23)
- Argentyna - Szwajcaria (noc z soboty na niedzielę 11/12 lipca, godz. 3)