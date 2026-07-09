MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj na mundialu? Kto gra w czwartek 9.07.2026? Terminarz

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-09 9:36

Mistrzostwa świata wkraczają w ostatnią fazę, a kibice zastanawiają się już jakie mecze dzisiaj na mundialu. Czwartek 8 lipca to dzień, w którym rozpocznie się rywalizacja w ćwierćfinałach MŚ 2026. Wielkie emocje rozpoczną się o godzinie 22 polskiego czasu. Poniżej dokładny terminarz, sprawdź, jaki mecz dzisiaj, w czwartek 8.07.2026.

Walka piłkarzy o piłkę w locie. O meczu Francja - Maroko na MŚ 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Derik Hamilton/ Associated Press
  • Mundial 2026 zbliża się do decydujących rozstrzygnięć, więc odpowiadamy: jakie mecze dzisiaj, w czwartek 9 lipca 2026.
  • Za nami dzień przerwy w turnieju i czas już na mecze w ćwierćfinałach MŚ 2026.
  • Sprawdź, kto dziś gra na mundialu i jaki jest terminarz 1/4 finału.

MŚ 2026 w czwartek 9 lipca: Mecz dzisiaj to Francja - Maroko!

Mecz Francja - Maroko (czwartek, 9 lipca) rozpocznie rywalizację w ćwierćfinałach MŚ 2026. Potem zostaną rozegrane kolejne hitowe spotkania w 1/4 finału, kolejno Hiszpania - Belgia (piątek, 10 lipca), Norwegia - Anglia (sobota, 11 lipca) oraz Argentyna - Szwajcaria (noc z soboty na niedzielę, 11/12 lipca). Poniżej dokładny terminarz ćwierćfinałów, godziny wg czasu polskiego.

Terminarz 1/4 finału MŚ 2026

  • Francja - Maroko (czwartek 9 lipca, godz. 22)

Mecz Francja - Maroko będzie pierwszym ćwierćfinałem MŚ 2026. To powtórka półfinału z mundialu Katar 2022. Wtedy "Trójkolorowi" wygrali 2:0. Francja z Kylianem Mbappé jest głównym faworytem do złota. Maroko to znów czarny koń turnieju – niepokonane w grupie i z rewelacyjną defensywą. Emocje gwarantowane. Transmisja na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

  • Hiszpania - Belgia (piątek 10 lipca, godz. 21)

Mecz Hiszpania - Belgia to drugi ćwierćfinał MŚ 2026. Szykuje się ciekawe europejskie starcie. Hiszpania gra piękny, ofensywny futbol, ale imponuje też świetną defensywą - w tym turnieju La Furia Roja nie straciła jeszcze ani jednego gola! Belgia po niemrawych występach w grupie wyraźnie rozkręciła się w fazie pucharowej. Zwycięstwo "Czerwonych Diabłów" 4:1 nad USA zrobiło na wszystkich wrażenie. Transmisja na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

  • Norwegia - Anglia (sobota 11 lipca, godz. 23)

Mecz Norwegia - Anglia będzie trzecim ćwierćfinałem MŚ 2026. Wiosłujący przez ten mundial Norwegowie podbili serca kibiców na całym świecie swoim twardym i skutecznym futbolem. W 1/8 finału rozbili 2:0 Brazylię. Anglia długo rozpędzała się w tym turnieju, ale ich występ na ciężkim terenie w Meksyku (zwycięstwo 3:2 nad gospodarzami) było imponujące. Przed nami snajperski pojedynek Erling Haaland kontra Harry Kane. Transmisja na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

  • Argentyna - Szwajcaria (noc z soboty na niedzielę 11/12 lipca, godz. 3)

Mecz Argentyna - Szwajcaria zamknie rywalizację w 1/4 finału jako ostatnie czwarte spotkanie. Broniący tytułu Argentyńczycy nastraszyli swoich kibiców pełnymi nerwów i zwrotów akcji występami w fazie pucharowej przeciwko Republice Zielonego Przylądka (3:2 po dogr.) i Egiptowi (3:2). Znów mogli liczyć na genialnego Leo Messiego. Czy świetnie zorganizowani Szwajcarzy postawią się Albicelestes? Transmisja na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

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