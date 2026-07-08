Mundial 2026. Oni mają największe szanse na triumf. Argentyna dopiero czwarta!

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-07-08 22:36

Przed nami ćwierćfinały piłkarskich MŚ. W stawce zatem zostało tylko osiem drużyn, w tym aż sześć z Europy. Kto ma największe szanse na triumf na mundialu? Przed starem turnieju wielu ekspertów głównego faworyta widziało w Argentynie. Teraz jednak "Albicelestes" spadli dopiero na czwarte miejsce. Sprawdź, kto ma największe szanse na mistrzostwo świata według serwisu goal.com.

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Autor: Associated Press

Mundial 2026. Francja ma największe szanse na mistrzostwo świata

Do 1/4 finałów MŚ 2026 awansowało sześć drużyn z Europy: Francja, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia i Szwajcaria, a także do jednej z Afryki i Ameryki Południowej (odpowiednio: Maroko i Argentyna). Przed startem mundialu wiele osób spodziewało się, że do najlepszej ósemki dostaną się reprezentacje Brazylii, Niemiec czy Holandii. Wszystkie trzy jednak odpadły we wcześniejszych fazach turnieju. "Canarinhos" przegrali w 1/8 z Norwegia 1:2, Niemcy - w 1/16 z Paragwajem po rzutach karnych. Po konkursie jedenastek z mundialem pożgnała się także reprezentacja "Pomarańczowych" (przegrana z  Marokiem). Według serwisu goal.pl obecnie największe szanse na tytuł ma Francja, która w 1/8 finału pokonała Paragwaj 1:0. Na drugim miejscu plasuje się Hiszpania, która - również 1:0 w 1/8 finału - wygrała z Portugalią. Dopiero czwarte miejsce zajmuje Argentyna. 

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Spadek Argentyny w rankingu. Wyprzedziła ich Anglia

Co ciekawe, w poprzednim zestawieniu goal.pl drużyna, w której gra Leo Messi, zajmowała trzecie miejsce, a w jeszcze poprzednim - pierwsze. Spadek najpewniej jest efektem niezbyt przekonującej gry w fazie pucharowej mundialu. Przypomnijmy, że najpierw Argentyna dopiero po dogrywce uporała się z Republiką Zielonego Przylądka, wygrywając ostatecznie 3:2, a w kolejnej rundzie "Albicelestes" niemiłosiernie męczyli się z Egiptem, przegrywając do 79. minuty 0:2. Do końca spotkania jednak Leo Messi i spółka zdołali wyjść na prowadzenie i mecz znów zakończył się wynikiem 3:2. Tym razem jednak obyło się bez dogrywki. W zestawieniu goal.pl Argentynę wyprzedają jeszcze Anglicy, którzy w 1/8 finału MŚ pokonali Meksyk 3:2. Piątą pozycję zajmuje Norwegia, a kolejne: Maroko, Szwajcaria i Belgia. 

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