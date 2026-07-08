Mundial 2026 zbliża się do decydujących rozstrzygnięć, więc odpowiadamy: jakie mecze dzisiaj, w środę 8 lipca 2026.

Przed nami już mecze w ćwierćfinałach MŚ 2026, ale najpierw dzień przerwy.

Sprawdź, czy są mecze dzisiaj na mundialu i jaki jest terminarz 1/4 finału.

MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Środa 8 lipca to dzień przerwy!

Argentyna, po zwycięstwie w dramatycznych okolicznościach nad Egiptem 3:2, oraz Szwajcaria, która lepiej wykonywała rzuty karne niż Kolumbia, uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów piłkarskich mistrzostw świata. Kibice muszą teraz uzbroić się w cierpliwość. Środa 8 lipca to na mundialu dzień przerwy, będzie pierwszym dniem bez meczów w trwającym od 11 czerwca turnieju. Pierwszy mecz 1/4 finału MŚ 2026 zostanie rozegrany już następnego dnia - w czwartek 9 lipca. Poniżej terminarz.

Terminarz 1/4 finału MŚ 2026

Francja - Maroko (czwartek 9 lipca, godz. 22)

Mecz Francja - Maroko będzie pierwszym ćwierćfinałem MŚ 2026. To powtórka półfinału z mundialu Katar 2022. Wtedy "Trójkolorowi" wygrali 2:0. Francja z Kylianem Mbappé jest głównym faworytem do złota. Maroko to znów czarny koń turnieju – niepokonane w grupie i z rewelacyjną defensywą. Emocje gwarantowane. Transmisja na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

Hiszpania - Belgia (piątek 10 lipca, godz. 21)

Mecz Hiszpania - Belgia to drugi ćwierćfinał MŚ 2026. Szykuje się ciekawe europejskie starcie. Hiszpania gra piękny, ofensywny futbolem, ale imponuje też świetną defensywą - w tym turnieju nie La Furia Roja nie stracił jeszcze ani jednego gola! Belgia po niemrawych występach w grupie wyraźnie rozkręciła się w fazie pucharowej. Zwycięstwo "Czerwonych Diabłów" 4:1 nad USA zrobiła na wszystkich wrażenie. Transmisja na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

Norwegia - Anglia (sobota 11 lipca, godz. 23)

Mecz Norwegia - Anglia będzie trzecim ćwierćfinałem MŚ 2026. Wiosłujący przez ten mundial Norwegowie podbili serca kibiców na całym świecie swoim twardym i skutecznym futbolem. W 1/8 finału rozbili 2:0 Brazylię. Anglia długo rozpędzała się w tym turnieju, ale ich występ na ciężkim terenie w Meksyku (zwycięstwo 3:2 nad gospodarzami) było imponujące. Przed nami snajperski pojedynek Erling Haaland kontra Harry Kane. Transmisja na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

Argentyna - Szwajcaria (noc z soboty na niedzielę 11/12 lipca, godz. 3)

Mecz Argentyna - Szwajcaria zamknie rywalizację w 1/4 finału jako ostatnie czwarte spotkanie. Broniący tytułu Argentyńczycy nastraszyli swoich kibiców pełnymi nerwów i zwrotów akcji występami w fazie pucharowej przeciwko Republice Zielonego Przylądka (3:2 po dogr.) i Egiptowi (3:2). Znów mogli liczyć na genialnego Leo Messiego. Czy świetnie zorganizowani Szwajcarzy postawią się Albicelestes? Transmisja na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie

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