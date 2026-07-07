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Wynik meczu Szwajcaria - Kolumbia
- Szwajcaria [0:0] Kolumbia
Szwajcaria - Kolumbia - STATYSTYKI
|Statystyka
|Szwajcaria
|Kolumbia
|Bramki
|0
|0
|Kto strzelił
|-
|-
|Liczba kartek
|1
|0
|Kartki żółte
Granit Xhaka (51')
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
Ardon Jashari (45')
|-
|Strzały celne
|2
|1
|Strzały niecelne
|1
|1
|Wszystkie strzały
|3
|5
|Strzały zablokowane
|0
|3
|Strzały z pola karnego
|3
|3
|Strzały spoza pola karnego
|0
|2
|Faule
|6
|7
|Rzuty rożne
|1
|4
|Spalone
|3
|1
|Posiadanie piłki
|51%
|49%
|Interwencje bramkarza
|1
|2
|Wszystkie podania
|297
|284
|Celne podania
|261
|234
|Skuteczność podań
|0%
|0%
ROZBAWIENI LEWANDOWSKI I SZCZĘSNY PARODIOWALI TOMASZEWSKIEGO!
Szwajcaria - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Szwajcaria:
- Gregor Kobel (bramkarz)
- Denis Zakaria (obrońca)
- Nico Elvedi (obrońca)
- Manuel Akanji (obrońca)
- Ricardo Rodríguez (obrońca)
- Remo Freuler (pomocnik)
- Granit Xhaka (pomocnik)
- Fabian Rieder (pomocnik)
- Ardon Jashari (pomocnik)
- Dan Ndoye (pomocnik)
- Breel Embolo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Yvon Mvogo (bramkarz)
- Marvin Keller (bramkarz)
- Eray Cömert (obrońca)
- Aurèle Amenda (obrońca)
- Miro Muheim (obrońca)
- Silvan Widmer (obrońca)
- Djibril Sow (pomocnik)
- Christian Fassnacht (pomocnik)
- Rubén Vargas (pomocnik)
- Noah Okafor (napastnik)
- Zeki Amdouni (napastnik)
- Cédric Itten (napastnik)
Kolumbia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Kolumbia:
- Camilo Vargas (bramkarz)
- Daniel Muñoz (obrońca)
- Davinson Sánchez (obrońca)
- Jhon Lucumí (obrońca)
- Johan Mojica (obrońca)
- Gustavo Puerta (pomocnik)
- Jefferson Lerma (pomocnik)
- Jhon Arias (pomocnik)
- James Rodríguez (napastnik)
- Luis Javier Suárez (napastnik)
- Luis Díaz (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- David Ospina (bramkarz)
- Álvaro Montero (bramkarz)
- Santiago Arias (obrońca)
- Yerry Mina (obrońca)
- Willer Ditta (obrońca)
- Deiver Machado (obrońca)
- Kevin Castaño (pomocnik)
- Richard Ríos (pomocnik)
- Jorge Carrascal (pomocnik)
- Juan Portilla (pomocnik)
- Juan Fernando Quintero (pomocnik)
- Andrés Gómez (napastnik)
- Jaminton Campaz (pomocnik)
- Jhon Córdoba (napastnik)
- Cucho Hernández (napastnik)