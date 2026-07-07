Szwajcaria - Kolumbia (07.07.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-07-07 23:12

Szwajcaria i Kolumbia grają właśnie na stadionie BC Place w Vancouver o awans do ćwierćfinału Mundialu 2026. Rywalizacja w 1/8 finału mistrzostw świata dostarcza wielu emocji, a o końcowym sukcesie mogą przesądzić pojedyncze akcje. Sprawdźcie statystyki meczu, żeby dowiedzieć się, jaki jest aktualny wynik i kto ma przewagę na boisku. Poniżej znajdziecie aktualne statystyki tego spotkania.

Złoty puchar Mistrzostw Świata FIFA obok flag Szwajcarii i Kolumbii. O meczu Mundialu 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Switzerland-Colombia (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Szwajcaria - Kolumbia

  • Szwajcaria [0:0] Kolumbia

Szwajcaria - Kolumbia - STATYSTYKI

StatystykaSzwajcariaKolumbia
Bramki00
Kto strzelił--
Liczba kartek10
Kartki żółte

Granit Xhaka (51')

-
Kartki czerwone--
Zmiany

Ardon Jashari (45')

-
Strzały celne21
Strzały niecelne11
Wszystkie strzały35
Strzały zablokowane03
Strzały z pola karnego33
Strzały spoza pola karnego02
Faule67
Rzuty rożne14
Spalone31
Posiadanie piłki51%49%
Interwencje bramkarza12
Wszystkie podania297284
Celne podania261234
Skuteczność podań0%0%
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Szwajcaria - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Szwajcaria:

  • Gregor Kobel (bramkarz)
  • Denis Zakaria (obrońca)
  • Nico Elvedi (obrońca)
  • Manuel Akanji (obrońca)
  • Ricardo Rodríguez (obrońca)
  • Remo Freuler (pomocnik)
  • Granit Xhaka (pomocnik)
  • Fabian Rieder (pomocnik)
  • Ardon Jashari (pomocnik)
  • Dan Ndoye (pomocnik)
  • Breel Embolo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Yvon Mvogo (bramkarz)
  • Marvin Keller (bramkarz)
  • Eray Cömert (obrońca)
  • Aurèle Amenda (obrońca)
  • Miro Muheim (obrońca)
  • Silvan Widmer (obrońca)
  • Djibril Sow (pomocnik)
  • Christian Fassnacht (pomocnik)
  • Rubén Vargas (pomocnik)
  • Noah Okafor (napastnik)
  • Zeki Amdouni (napastnik)
  • Cédric Itten (napastnik)

Kolumbia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Kolumbia:

  • Camilo Vargas (bramkarz)
  • Daniel Muñoz (obrońca)
  • Davinson Sánchez (obrońca)
  • Jhon Lucumí (obrońca)
  • Johan Mojica (obrońca)
  • Gustavo Puerta (pomocnik)
  • Jefferson Lerma (pomocnik)
  • Jhon Arias (pomocnik)
  • James Rodríguez (napastnik)
  • Luis Javier Suárez (napastnik)
  • Luis Díaz (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • David Ospina (bramkarz)
  • Álvaro Montero (bramkarz)
  • Santiago Arias (obrońca)
  • Yerry Mina (obrońca)
  • Willer Ditta (obrońca)
  • Deiver Machado (obrońca)
  • Kevin Castaño (pomocnik)
  • Richard Ríos (pomocnik)
  • Jorge Carrascal (pomocnik)
  • Juan Portilla (pomocnik)
  • Juan Fernando Quintero (pomocnik)
  • Andrés Gómez (napastnik)
  • Jaminton Campaz (pomocnik)
  • Jhon Córdoba (napastnik)
  • Cucho Hernández (napastnik)
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