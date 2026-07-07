Szwajcaria - Kolumbia (07.07.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Szwajcaria i Kolumbia grają właśnie na stadionie BC Place w Vancouver o awans do ćwierćfinału Mundialu 2026. Rywalizacja w 1/8 finału mistrzostw świata dostarcza wielu emocji, a o końcowym sukcesie mogą przesądzić pojedyncze akcje. Sprawdźcie statystyki meczu, żeby dowiedzieć się, jaki jest aktualny wynik i kto ma przewagę na boisku. Poniżej znajdziecie aktualne statystyki tego spotkania.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Switzerland-Colombia (Mecz Mundial 2026)