Przed nami już ćwierćfinały na Mundialu 2026.

Na placu boju zostało osiem drużyn: Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia, Szwajcaria i broniąca tytułu Argentyna.

Sprawdź, jaka jest drabinka 1/4 finału MŚ 2026.

Broniąca tytułu Argentyna po wyeliminowaniu Egiptu (3:2) oraz Szwajcaria po zwycięstwie w rzutach karnych nad Kolumbią (0:0, kar. 4:3) uzupełniły grono ćwierćfinalistów piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wcześniej awans do 1/4 finału wywalczyły też Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania i Belgia. Aż sześć drużyn, które wciąż walczą o Puchar Świata, to zespoły z Europy. Ameryka Południowa i Afryka mają po jednym przedstawicielu w ćwierćfinałach.

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Walka o Puchar Świata zapowiada się wspaniale. Zdaniem bukmacherów największe szanse na końcowy triumf na Francja. Nieco niżej stoją notowania kolejno Hiszpanii, Argentyny i Anglii. Bardzo ciekawy jest też wyścig o koronę króla strzelców. Po 1/8 finału prowadzi Leo Messi (8 goli), przed Kylianem Mbappe (7 goli), Erlingiem Haalandem (7 goli) i Harrym Kanem (6 goli). Poniżej drabinka MŚ 2026.

DRABINKA 1/4 finału MŚ 2026, terminarz meczów

Francja - Maroko (9 lipca, godz. 22)

Hiszpania - Belgia (10 lipca, godz. 21)

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Norwegia - Anglia (11 lipca, godz. 23)

Argentyna - Szwajcaria (12 lipca, godz. 3)

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie