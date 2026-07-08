Epidemia w reprezentacji Norwegii! Piłkarze chorują przed starciem z Anglią!

Norwegia sensacyjnie pokonała 2:0 Brazylię dzięki dwóm golom Erlinga Haalanda i awansowała do najlepszej ósemki turnieju. W sobotę wieczorem na stadionie w Miami na Florydzie zmierzy się z Anglią. Przez Norwegami teraz wyścig z czasem, bo drużyna próbuje dojść do siebie w trakcie prawdziwej epidemii.

Według norweskiego dziennika "Dagbladet" w obozie panuje napięcie związane z tym, że kilku zawodników jest chorych. Gwiazda Crystal Palace, Jørgen Strand Larsen, musiał opuścić trening. Marcus Holmgren Pedersen, który strzelił gola Senegalowi w drugim meczu grupowym, nie mógł zagrać z Brazylią z powodu choroby. Trener Ståle Solbakken – który sam był widziany, jak mocno kaszle podczas rozmowy z mediami – potwierdził problemy zdrowotne w drużynie i powiązał je z bardzo intensywnym, pełnym podróży harmonogramem. Od początku turnieju drużyna grała w Bostonie, New Jersey, ponownie w Bostonie, Dallas i znów w New Jersey.

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- Tak naprawdę tylko Jørgen miał gorączkę, choć tu i ówdzie pojawiają się kaszel i charczenie. Mamy klimatyzację, loty, podróże i wszystko to, co z czym musimy się mierzyć. Jest nas ponad pięćdziesiąt osób, więc byłoby dziwne, gdyby nic się nie pojawiło - starał się bagatelizował sprawę trener Stale Solbakken.

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W Norwegii pojawiły się pytania, czy piłkarze nie przesadzili ze świętowaniem po zwycięstwie nad Brazylią. Trener Solbakken bagatelizował jednak sugestie, że zawodnicy dostali „wolną rękę” w świętowaniu historycznego triumfu.

- Mogli wyjść i się zabawić - stwierdził Stale Solbakken.

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