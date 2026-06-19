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Wynik meczu Meksyk - Korea Południowa
- Meksyk [1:0] Korea Południowa
Meksyk - Korea Południowa - STATYSTYKI
|Statystyka
|Meksyk
|Korea Południowa
|Bramki
|1
|0
|Kto strzelił
L. Romo (50')
|-
|Liczba kartek
|0
|2
|Kartki żółte
|-
Lee Kang-In (4')
Paik Seung-Ho (58')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
B. Gutierrez (71')
L. Romo (71')
R. Jimenez (80')
R. Alvarado (80')
J. Quinones (84')
Lee Jae-Sung (57')
Son Heung-Min (57')
Seol Young-Woo (71')
Kim Moon-Hwan (71')
Paik Seung-Ho (77')
|Strzały celne
|4
|2
|Strzały niecelne
|3
|4
|Wszystkie strzały
|8
|9
|Strzały zablokowane
|1
|3
|Strzały z pola karnego
|5
|6
|Strzały spoza pola karnego
|3
|3
|Faule
|9
|7
|Rzuty rożne
|0
|2
|Spalone
|3
|6
|Posiadanie piłki
|42%
|58%
|Interwencje bramkarza
|2
|3
|Wszystkie podania
|429
|579
|Celne podania
|350
|486
|Skuteczność podań
|82%
|84%
Wojciech Strzałkowski o nadziejach Jagiellonii i transferze Pietuszewskiego
Meksyk - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Meksyk:
- Raúl Rangel (bramkarz)
- Jorge Sánchez (obrońca)
- Edson Álvarez (obrońca)
- Johan Vásquez (obrońca)
- Jesús Gallardo (obrońca)
- Brian Gutiérrez (pomocnik)
- Erik Lira (pomocnik)
- Luis Romo (pomocnik)
- Roberto Alvarado (napastnik)
- Raúl Jiménez (napastnik)
- Julián Quiñones (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Carlos Acevedo (bramkarz)
- Guillermo Ochoa (bramkarz)
- Israel Reyes (obrońca)
- Mateo Chávez (obrońca)
- Álvaro Fidalgo (pomocnik)
- Orbelín Pineda (pomocnik)
- Obed Vargas (pomocnik)
- Gilberto Mora (pomocnik)
- Luis Chávez (pomocnik)
- Alexis Vega (napastnik)
- César Huerta (pomocnik)
- Santiago Giménez (napastnik)
- Armando González (napastnik)
- Guillermo Martínez (napastnik)
Korea Południowa - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Korea Południowa:
- Kim Seung-gyu (bramkarz)
- Han-Beom Lee (obrońca)
- Kim Min-jae (obrońca)
- Gi-Hyuk Lee (obrońca)
- Kim Moon-hwan (pomocnik)
- Hwang In-beom (pomocnik)
- Seung Ho Paik (pomocnik)
- Young-woo Seol (pomocnik)
- Kang-in Lee (napastnik)
- Jae-sung Lee (napastnik)
- Son Heung-min (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Song Bum-keun (bramkarz)
- Jo Hyeonwoo (bramkarz)
- Kim Tae-hyeon (obrońca)
- Wi-je Cho (obrońca)
- Lee Tae-seok (obrońca)
- Jin-seob Park (pomocnik)
- Jens Castrop (pomocnik)
- Jun-Ho Bae (pomocnik)
- Jin-gyu Kim (pomocnik)
- Ji-sung Eom (napastnik)
- Dong-gyeong Lee (pomocnik)
- Hwang Hee-chan (napastnik)
- Yang Hyun-Jun (napastnik)
- Gue-sung Cho (napastnik)
- Hyeon-gyu Oh (napastnik)