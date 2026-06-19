Meksyk - Korea Południowa (19.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Mecz Meksyku z Koreą Południową na Mundialu 2026 odbył się 19 czerwca w ramach drugiej kolejki fazy grupowej. Drużyny o punkty powalczyły na Estadio Akron w Guadalajarze. Jak prezentują się statystyki meczu i kto częściej dochodził do sytuacji strzeleckich? Poniżej znajdziecie liczby dotyczące tego spotkania oraz wyjściowe składy obu reprezentacji.