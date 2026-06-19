Meksyk - Korea Południowa (19.06.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-19 5:45

Mecz Meksyku z Koreą Południową na Mundialu 2026 odbył się 19 czerwca w ramach drugiej kolejki fazy grupowej. Drużyny o punkty powalczyły na Estadio Akron w Guadalajarze. Jak prezentują się statystyki meczu i kto częściej dochodził do sytuacji strzeleckich? Poniżej znajdziecie liczby dotyczące tego spotkania oraz wyjściowe składy obu reprezentacji.

Wynik meczu Meksyk - Korea Południowa

  • Meksyk [1:0] Korea Południowa

Meksyk - Korea Południowa - STATYSTYKI

StatystykaMeksykKorea Południowa
Bramki10
Kto strzelił

L. Romo (50')

-
Liczba kartek02
Kartki żółte-

Lee Kang-In (4')

Paik Seung-Ho (58')

Kartki czerwone--
Zmiany

B. Gutierrez (71')

L. Romo (71')

R. Jimenez (80')

R. Alvarado (80')

J. Quinones (84')

Lee Jae-Sung (57')

Son Heung-Min (57')

Seol Young-Woo (71')

Kim Moon-Hwan (71')

Paik Seung-Ho (77')

Strzały celne42
Strzały niecelne34
Wszystkie strzały89
Strzały zablokowane13
Strzały z pola karnego56
Strzały spoza pola karnego33
Faule97
Rzuty rożne02
Spalone36
Posiadanie piłki42%58%
Interwencje bramkarza23
Wszystkie podania429579
Celne podania350486
Skuteczność podań82%84%
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Meksyk - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Meksyk:

  • Raúl Rangel (bramkarz)
  • Jorge Sánchez (obrońca)
  • Edson Álvarez (obrońca)
  • Johan Vásquez (obrońca)
  • Jesús Gallardo (obrońca)
  • Brian Gutiérrez (pomocnik)
  • Erik Lira (pomocnik)
  • Luis Romo (pomocnik)
  • Roberto Alvarado (napastnik)
  • Raúl Jiménez (napastnik)
  • Julián Quiñones (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Carlos Acevedo (bramkarz)
  • Guillermo Ochoa (bramkarz)
  • Israel Reyes (obrońca)
  • Mateo Chávez (obrońca)
  • Álvaro Fidalgo (pomocnik)
  • Orbelín Pineda (pomocnik)
  • Obed Vargas (pomocnik)
  • Gilberto Mora (pomocnik)
  • Luis Chávez (pomocnik)
  • Alexis Vega (napastnik)
  • César Huerta (pomocnik)
  • Santiago Giménez (napastnik)
  • Armando González (napastnik)
  • Guillermo Martínez (napastnik)

Korea Południowa - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Korea Południowa:

  • Kim Seung-gyu (bramkarz)
  • Han-Beom Lee (obrońca)
  • Kim Min-jae (obrońca)
  • Gi-Hyuk Lee (obrońca)
  • Kim Moon-hwan (pomocnik)
  • Hwang In-beom (pomocnik)
  • Seung Ho Paik (pomocnik)
  • Young-woo Seol (pomocnik)
  • Kang-in Lee (napastnik)
  • Jae-sung Lee (napastnik)
  • Son Heung-min (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Song Bum-keun (bramkarz)
  • Jo Hyeonwoo (bramkarz)
  • Kim Tae-hyeon (obrońca)
  • Wi-je Cho (obrońca)
  • Lee Tae-seok (obrońca)
  • Jin-seob Park (pomocnik)
  • Jens Castrop (pomocnik)
  • Jun-Ho Bae (pomocnik)
  • Jin-gyu Kim (pomocnik)
  • Ji-sung Eom (napastnik)
  • Dong-gyeong Lee (pomocnik)
  • Hwang Hee-chan (napastnik)
  • Yang Hyun-Jun (napastnik)
  • Gue-sung Cho (napastnik)
  • Hyeon-gyu Oh (napastnik)
Piłkarze reprezentacji zjeżdżają się na zgrupowanie
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