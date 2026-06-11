Michael Olise - wiek, wzrost, kariera i statystyki w liczbach

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Michael Olise - życiorys i kariera
Michael Olise jako dziecko trenował w akademiach znanych angielskich klubów, takich jak Arsenal, Chelsea oraz Manchester City. W 2018 roku trafił do zespołu Reading, gdzie rok później zadebiutował w profesjonalnej piłce i podpisał swój pierwszy zawodowy kontrakt. Szybko pokazał duże umiejętności na poziomie Championship, co zaowocowało transferem do Crystal Palace latem 2021 roku za kwotę ponad 8 milionów funtów. W nowym zespole spędził trzy sezony i pobił kilka rekordów, stając się między innymi pierwszym piłkarzem tej drużyny z dziesięcioma asystami w jednym sezonie Premier League. Mimo poważnej kontuzji na początku 2024 roku, jego bardzo dobre występy na boiskach angielskich przyciągnęły uwagę największych europejskich zespołów.
W lipcu 2024 roku piłkarz przeniósł się do Bayernu Monachium, który zapłacił za niego około 60 milionów euro. W lidze niemieckiej błyskawicznie udowodnił swoją wartość, notując dużą liczbę bramek oraz asyst i zdobywając tytuł najlepszego gracza rozgrywek w sezonie 2025/2026. W tym samym czasie pomógł swojej drużynie wygrać dwa tytuły mistrza kraju oraz puchar krajowy. Na boisku zawodnik wyróżnia się zwinnością, dobrym przyspieszeniem i potrafi bardzo dokładnie podawać piłkę za linię obrony przeciwnika. Najczęściej porusza się w prawej części boiska, a jego idolem z czasów dzieciństwa był brazylijski piłkarz Neymar.
Michael Olise - najważniejsze informacje
Piłkarz urodził się 12 grudnia 2001 roku w Londynie i posiada poczwórne obywatelstwo ze względu na brytyjsko-nigeryjskie pochodzenie ojca oraz francusko-algierskie korzenie matki. Mimo prawnej możliwości gry dla czterech różnych krajów, ostatecznie zdecydował się reprezentować Francję. Wybór ten tłumaczył silną więzią z krajem oraz spełnieniem swojego wielkiego marzenia z dzieciństwa. W seniorskiej kadrze zadebiutował we wrześniu 2024 roku podczas meczu przeciwko Włochom, a niedługo później zaczął regularnie trafiać do siatki w narodowych barwach. Prywatnie jest bardzo skrytym człowiekiem, unika rozgłosu i rzadko udziela wywiadów w mediach. Warto również wspomnieć, że jego młodszy brat Richard także zawodowo gra w piłkę nożną.
- Imię i nazwisko: Michael Akpovie Olise
- Data urodzenia: 12.12.2001
- Miejsce urodzenia: Londyn, Anglia
- Narodowość: Francja
- Pierwszy klub: Reading
- Aktualny klub: Bayern Monachium
- Pozycja na boisku: Skrzydłowy / Ofensywny pomocnik
- Wzrost: 180 cm
Michael Olise - kariera w liczbach
Kariera klubowa i reprezentacyjna opisywanego piłkarza opiera się na dużej liczbie rozegranych spotkań na najwyższym poziomie. Na boiskach angielskich zagrał 73 mecze dla zespołu Reading oraz 90 spotkań w barwach Crystal Palace we wszystkich krajowych rozgrywkach. Po transferze do ligi niemieckiej jego statystyki strzeleckie bardzo mocno poszły w górę, co najlepiej potwierdzają 42 strzelone gole w ciągu dwóch lat gry dla Bayernu Monachium. Z kolei w narodowej reprezentacji Francji zaliczył do tej pory 15 oficjalnych występów, w których zdobył łącznie 4 bramki. Dokładne zestawienie jego meczów i strzelonych goli w poszczególnych sezonach znajduje się w tabeli poniżej:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|26
|Reprezentacja Francji
|2
|0
|25
|Reprezentacja Francji
|9
|4
|24
|Reprezentacja Francji
|4
|0
|25/26
|Bayern Monachium
|52
|22
|24/25
|Bayern Monachium
|55
|20
|23/24
|Crystal Palace
|19
|10
|22/23
|Crystal Palace
|40
|2
|21/22
|Crystal Palace
|31
|4
|20/21
|Reading
|46
|7
|19/20
|Reading
|23
|0
|18/19
|Reading
|4
|0