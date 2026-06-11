Michael Olise - wiek, wzrost, kariera i statystyki w liczbach

Redakcja Super Sport
2026-06-11 15:43

Michael Olise zadebiutował w profesjonalnej piłce jako zawodnik klubu Reading, a w kolejnych latach przeniósł się do Crystal Palace oraz Bayernu Monachium. Na arenie międzynarodowej zdecydował się reprezentować Francję, z którą wywalczył między innymi srebrny medal olimpijski w 2024 roku. W tym artykule zebraliśmy wszystkie najważniejsze fakty dotyczące jego życia, dotychczasowej drogi klubowej oraz dokładnych statystyk na boisku.

Michael Olise - życiorys i kariera

Michael Olise jako dziecko trenował w akademiach znanych angielskich klubów, takich jak Arsenal, Chelsea oraz Manchester City. W 2018 roku trafił do zespołu Reading, gdzie rok później zadebiutował w profesjonalnej piłce i podpisał swój pierwszy zawodowy kontrakt. Szybko pokazał duże umiejętności na poziomie Championship, co zaowocowało transferem do Crystal Palace latem 2021 roku za kwotę ponad 8 milionów funtów. W nowym zespole spędził trzy sezony i pobił kilka rekordów, stając się między innymi pierwszym piłkarzem tej drużyny z dziesięcioma asystami w jednym sezonie Premier League. Mimo poważnej kontuzji na początku 2024 roku, jego bardzo dobre występy na boiskach angielskich przyciągnęły uwagę największych europejskich zespołów.

W lipcu 2024 roku piłkarz przeniósł się do Bayernu Monachium, który zapłacił za niego około 60 milionów euro. W lidze niemieckiej błyskawicznie udowodnił swoją wartość, notując dużą liczbę bramek oraz asyst i zdobywając tytuł najlepszego gracza rozgrywek w sezonie 2025/2026. W tym samym czasie pomógł swojej drużynie wygrać dwa tytuły mistrza kraju oraz puchar krajowy. Na boisku zawodnik wyróżnia się zwinnością, dobrym przyspieszeniem i potrafi bardzo dokładnie podawać piłkę za linię obrony przeciwnika. Najczęściej porusza się w prawej części boiska, a jego idolem z czasów dzieciństwa był brazylijski piłkarz Neymar.

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Michael Olise - najważniejsze informacje

Piłkarz urodził się 12 grudnia 2001 roku w Londynie i posiada poczwórne obywatelstwo ze względu na brytyjsko-nigeryjskie pochodzenie ojca oraz francusko-algierskie korzenie matki. Mimo prawnej możliwości gry dla czterech różnych krajów, ostatecznie zdecydował się reprezentować Francję. Wybór ten tłumaczył silną więzią z krajem oraz spełnieniem swojego wielkiego marzenia z dzieciństwa. W seniorskiej kadrze zadebiutował we wrześniu 2024 roku podczas meczu przeciwko Włochom, a niedługo później zaczął regularnie trafiać do siatki w narodowych barwach. Prywatnie jest bardzo skrytym człowiekiem, unika rozgłosu i rzadko udziela wywiadów w mediach. Warto również wspomnieć, że jego młodszy brat Richard także zawodowo gra w piłkę nożną.

  • Imię i nazwisko: Michael Akpovie Olise
  • Data urodzenia: 12.12.2001
  • Miejsce urodzenia: Londyn, Anglia
  • Narodowość: Francja
  • Pierwszy klub: Reading
  • Aktualny klub: Bayern Monachium
  • Pozycja na boisku: Skrzydłowy / Ofensywny pomocnik
  • Wzrost: 180 cm

Michael Olise - kariera w liczbach

Kariera klubowa i reprezentacyjna opisywanego piłkarza opiera się na dużej liczbie rozegranych spotkań na najwyższym poziomie. Na boiskach angielskich zagrał 73 mecze dla zespołu Reading oraz 90 spotkań w barwach Crystal Palace we wszystkich krajowych rozgrywkach. Po transferze do ligi niemieckiej jego statystyki strzeleckie bardzo mocno poszły w górę, co najlepiej potwierdzają 42 strzelone gole w ciągu dwóch lat gry dla Bayernu Monachium. Z kolei w narodowej reprezentacji Francji zaliczył do tej pory 15 oficjalnych występów, w których zdobył łącznie 4 bramki. Dokładne zestawienie jego meczów i strzelonych goli w poszczególnych sezonach znajduje się w tabeli poniżej:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
26 Reprezentacja Francji 2 0
25 Reprezentacja Francji 9 4
24 Reprezentacja Francji 4 0
25/26 Bayern Monachium 52 22
24/25 Bayern Monachium 55 20
23/24 Crystal Palace 19 10
22/23 Crystal Palace 40 2
21/22 Crystal Palace 31 4
20/21 Reading 46 7
19/20 Reading 23 0
18/19 Reading 4 0
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