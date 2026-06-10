Mohamed Salah - statystyki, kariera i sukcesy egipskiego piłkarza

Mohamed Salah - życiorys i kariera

Mohamed Salah dołączył do młodzieżowej drużyny Al Mokawloon Al Arab w wieku 14 lat i to tam zaliczył swój pierwszy profesjonalny występ na boisku. W 2012 roku przeniósł się do Europy po podpisaniu czteroletniego kontraktu ze szwajcarskim klubem FC Basel, w którym szybko zaczął zdobywać bramki. Po dwóch latach piłkarz trafił do Chelsea, ale nie grał tam zbyt często, co ostatecznie doprowadziło do jego przenosin do ligi włoskiej. Najpierw spędził czas na wypożyczeniu w zespole Fiorentina, a następnie przeszedł do drużyny AS Roma. Dobra gra we Włoszech pozwoliła mu odbudować formę, a lokalne media zaczęły go nawet nazywać egipskim Messim.

Latem 2017 roku napastnik podpisał kontrakt z Liverpoolem za ponad 36 milionów funtów, co zapoczątkowało najlepszy okres w jego karierze. Już w pierwszym sezonie pobił rekord strzelecki ligi angielskiej i zdobył 32 bramki w 38 spotkaniach. Z tym klubem wygrał Ligę Mistrzów oraz zdobył dwa tytuły mistrza Anglii. Egipcjanin został też najlepszym strzelcem w historii Liverpoolu w rozgrywkach ligowych. Na początku 2026 roku ogłosił, że po zakończeniu sezonu opuści drużynę. Poza boiskiem zawodnik jest znany z działalności charytatywnej i regularnie finansuje budowę szkół oraz szpitali w swoim rodzinnym kraju.

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Mohamed Salah - najważniejsze informacje

Mohamed Salah urodził się w połowie czerwca 1992 roku w egipskiej miejscowości Nagrig. Przez niemal całą karierę występuje na prawym skrzydle, ale w razie potrzeby sprawdza się również na pozycji środkowego napastnika lub ofensywnego pomocnika. Od 2011 roku gra w seniorskiej reprezentacji Egiptu i obecnie pełni w niej funkcję kapitana zespołu. Prywatnie zawodnik jest praktykującym muzułmaninem i po strzelonych golach często wykonuje tradycyjny pokłon na murawie. W 2013 roku wziął ślub z żoną Magi, z którą ma dwie córki o imionach Makka oraz Kayan.

Imię i nazwisko: Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly

Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly Data urodzenia: 15.06.1992

15.06.1992 Miejsce urodzenia: Nagrig, Egipt

Nagrig, Egipt Narodowość: Egipt

Egipt Pierwszy klub: Al Mokawloon Al Arab

Al Mokawloon Al Arab Aktualny klub: Liverpool

Liverpool Pozycja na boisku: Prawoskrzydłowy

Prawoskrzydłowy Wzrost: 175 cm

Mohamed Salah - kariera w liczbach

Przez wiele lat gry na najwyższym poziomie piłkarz zgromadził bardzo obszerne statystyki meczowe. Zagrał w ponad stu spotkaniach dla reprezentacji Egiptu i zdobył w nich kilkadziesiąt bramek. W piłce klubowej najwięcej meczów zaliczył w koszulce Liverpoolu, dla którego strzelił łącznie ponad 250 goli. Zawodnik zapisał się także w historii rozgrywek europejskich, strzelając najszybszego hat-tricka w Lidze Mistrzów w zaledwie 6 minut w meczu przeciwko drużynie Rangers. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze statystyki z kariery tego zawodnika: