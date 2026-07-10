MŚ 2026. Cała Francja zamarła! Nowe wieści o urazie Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe był bohaterem Francji w ćwierćfinale MŚ 2026 z Marokiem (2:0).

Francja awansowała do półfinału, ale martwi się teraz o zdrowie swojego kapitana, który musiał zejść z boiska.

Informacje o urazie Mbappe przekazał zarówno trener Didier Deschamps, jak i sam piłkarz.

MŚ 2026: Kontuzja Kyliana Mbappe. Co dolega gwiazdorowi Francji?

Ćwierćfinał Francja - Maroko otwierający zmagania w tej fazie mundialu dostarczył sporo emocji. Do 60. minuty Francuzi bili głową w marokański mur, ale wszystko zmienił błysk geniuszu Kyliana Mbappe. Wcześniej kapitan francuskiej drużyny nie popisał się, marnując rzut karny w pierwszej połowie, ale odkupił winy w mistrzowskim stylu. Wystarczyło mu trochę miejsca, aby oddać perfekcyjny strzał przy słupku na 1:0, który skruszył obronę rywali. Kilka minut później było już 2:0 za sprawą Ousmane'a Dembele i Francja mogła szykować się do świętowania, tyle że te szampańskie nastroje popsuły problemy zdrowotne Mbappe.

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W 77. minucie gwiazdor Realu Madryt i Trójkolorowych opuścił boisko z grymasem. W końcówce kamery pokazywały go na ławce z solidnym okładem lodu przy nodze.

- Wszystko dobrze. Uderzyłem się w kostkę, ale jest w porządku. Myślę, że w tamtym momencie JP (Jean-Philippe Mateta, jego zmiennik - PAP) lepiej nadawał się do gry w ostatnim kwadransie niż ja, więc zszedłem z boiska, a on wszedł. Pokazał się z dobrej strony, to bardzo pozytywne - powiedział Mbappe w wywiadzie po meczu, cytowany przez PAP.

Do urazu najlepszego strzelca drużyny odniósł się także selekcjoner Didier Deschamps.

- Kylian miał lekką kontuzję kostki, odczuwał ból, ale to normalne. Mecze są intensywne i szybkie. Wyobrażam sobie, że we Francji panuje wielka ekscytacja, jesteśmy tu trochę jak w swojej bańce. Dzisiaj zrobiliśmy kolejny krok, znów jesteśmy w finałowej czwórce - komentował trener po spotkaniu.

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Wygląda więc na to, że Francja może być spokojna o Mbappe, który zrównał się liczbą goli (8) na MŚ 2026 z Leo Messim. W klasyfikacji wszech czasów traci do niego tylko jedną bramkę, ale Argentyna zagra jeszcze w ostatnim ćwierćfinale ze Szwajcarią.

France captain Kylian Mbappe was substituted off during his side’s World Cup quarter-final against Morocco with an apparent injury.More on the story: https://t.co/PT3bo9PFmd pic.twitter.com/thOWVBAG7U— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 9, 2026