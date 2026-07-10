Do końca mundialu zostało już tylko 7 spotkań: jakie mecze dzisiaj, w piątek 10 lipca 2026?

Przed nami kolejne rozstrzygnięcia w ćwierćfinałach MŚ 2026.

Sprawdź, kto dziś gra na mundialu i pełen terminarz 1/4 finału.

MŚ 2026: Mecz dzisiaj w piątek 10 lipca to Hiszpania - Belgia!

W czwartek rozpoczęły się ćwierćfinały MŚ 2026. Francja pokonała Maroko 2:0 i czeka już w półfinale na rywala, którego poznamy dzisiaj, w piątek 10 lipca. W drugim ćwierćfinale dojdzie do starcia Hiszpania - Belgia, które rozpocznie się już o godzinie 21 czasu polskiego! Poniżej znajdziesz dokładny terminarz ćwierćfinałów tegorocznego mundialu.

Terminarz 1/4 finału MŚ 2026

Francja 2:0 Maroko (czwartek, 9 lipca)

Podobnie jak w półfinale poprzedniego mundialu, Francuzi wygrali z Marokiem 2:0. Gole Kyliana Mbappe i Ousmane'a Dembele pogrążyły marzenia drużyny z Afryki o powtórce sukcesu z Kataru.

Hiszpania - Belgia (piątek 10 lipca, godz. 21:00, SoFi Stadium w Kalifornii)

W drugim ćwierćfinale MŚ 2026 poznamy rywala Francji w półfinale. Z pewnością doczekamy się europejskiego hitu, jakim jest też starcie Hiszpanów z Belgami. Ci pierwsi pewnie wygrali swoją grupę z Republiką Zielonego Przylądka (0:0), Arabią Saudyjską (4:0) i Urugwajem (1:0), a w fazie pucharowej wyeliminowali już Austrię (3:0) i Portugalię (1:0). Belgia jest spisywana na porażkę, ale po niemrawym starcie odrodziła się w trakcie meczu 1/16 finału z Senegalem, w którym przegrywała 2:0, by w ostatnich minutach doprowadzić do zwycięskiej dogrywki. Od tego momentu wcześniejsze męki w grupie zeszły na drugi plan, bo "Czerwone Diabły" potwierdziły moc w 1/8 finału z USA (4:1). Czy pójdą za ciosem z Hiszpanią? Transmisja na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

Norwegia - Anglia (sobota 11 lipca, godz. 23:00, Hard Rock Stadium w Miami Gardens)

Po wyłonieniu pierwszej pary półfinałów MŚ przejdziemy do rywalizacji po drugiej stronie drabinki. W niej ponownie dojdzie do konfrontacji zespołów z Europy. Czy Norwegowie niesieni żywiołowym dopingiem kibiców sprawią kolejną niespodziankę i wyeliminują Anglików liczących na powtórkę wielkiego triumfu z 1966 roku? Te emocje w sobotę, 11 lipca. Transmisję na żywo znajdziesz na kanałach TVP1 i TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

Argentyna - Szwajcaria (noc z soboty na niedzielę 11/12 lipca, godz. 3:00, Arrowhead Stadium w Kansas City)

W ostatnim ćwierćfinale MŚ 2026 wystąpi ostatnia drużyna spoza Europy. Argentyńczycy w dramatycznych okolicznościach pokonali Egipt w 1/8 finału, odrabiając wynik 0:2 w ostatnich 15 minutach. Z kolei Szwajcarzy mieli chyba jeszcze więcej emocji, eliminując Kolumbię dopiero po serii rzutów karnych. Czy sen Leo Messiego i Argentyny o obronie mistrzostwa świata będzie trwał dalej? Odpowiedź na to pytanie w nocy z 11 na 12 lipca czasu polskiego. Transmisja na żywo na kanałach TVP1, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie