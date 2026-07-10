MŚ 2026. Francja - Maroko: Tragiczna śmierć 17-latki po meczu. Radość zamieniła się w koszmar

17-letnia dziewczyna zginęła na północy Francji w nocy z czwartku na piątek, gdy świętowano wygraną z Marokiem (2:0) w ćwierćfinale MŚ.

Świętująca 17-latka spadła z ciężarówki i zginęła na miejscu.

Tragedia ta przyćmiła radość w kraju ze zwycięstwa.

Francja - Maroko: Tragiczna śmierć 17-latki po meczu MŚ. Spadła z ciężarówki

Informację o śmierci 17-latki w miejscowości Aulnoye-Aymeries ogłoszono w piątek rano. Agencja AFP podała, powołując się na ratowników i źródło zbliżone do sprawy, że dziewczyna spadła z ciężarówki, na którą wcześniej się wspięła, by świętować wygraną francuskiej drużyny. Zginęła na miejscu. W pobliżu wypadku było sześć osób nieletnich, jedna z nich w stanie szoku trafiła do szpitala. Zatrzymany został kierowca ciężarówki.

Mundial 2026. Narodziny drużyny z innej planety! Po tym meczu faworyt do złota jest zdecydowany

Wiadomości te przyćmiły radosną atmosferę po meczu, który oglądały w czwartek wieczorem w telewizji miliony kibiców we Francji. Według danych firmy Mediametrie pojedynek z Marokiem śledziło na kanale M6 średnio 16 mln widzów.

10

Spokojna noc w Paryżu

W Paryżu atmosfera w trakcie i po meczu była raczej spokojna. Według danych opublikowanych w piątek rano w stolicy i na przedmieściach zatrzymanych zostało około 10 osób w związku z kradzieżą telefonów, aktami przemocy i używaniem rac. Doszło też do bójki, w której jedna osoba została lekko ranna. Wcześniej władze obawiały się różnego rodzaju ekscesów, np. blokowania jezdni, używania środków pirotechnicznych, czy starć z udziałem kibiców.

Samo zwycięstwo 2:0, po którym Francja awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata, prasa przyjęła z entuzjazmem. „Niepowstrzymani” - napisał o francuskich piłkarzach portal sportowego dziennika „L'Equipe”. W półfinale Trójkolorowi zmierzą się ze zwycięzcą piątkowego meczu Hiszpania - Belgia.

🚨 Une adolescente de 17 ans est décédée dans le Nord, dans la nuit de jeudi à vendredi, lors des célébrations de la victoire de la France 🇫🇷 face au Maroc 🇲🇦. 😢🕊️La jeune fille serait montée sur un camion, aurait chuté et se serait fait écraser par le camion. Le chauffeur… pic.twitter.com/HqkCt1Ka8U— Actu Foot (@ActuFoot_) July 10, 2026