MŚ 2026. Francja - Maroko: Tragiczna śmierć 17-latki po meczu. Radość zamieniła się w koszmar

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-07-10 11:28

Ćwierćfinał mistrzostw świata Francja - Maroko zakończył się wielkim zwycięstwem Francuzów 2:0, ale radość w kraju przyćmiła tragedia w miejscowości Aulnoye-Aymeries. Świętująca po meczu 17-latka wspięła się na ciężarówkę, z której spadła i zginęła na miejscu. Wydarzyło się to na oczach nieletnich, z których jedna osoba w stanie szoku trafiła do szpitala.

Tłum kibiców i dym z rac na ulicy w nocy. O tragedii po meczu Francja-Maroko przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Mouneb Taim/ Associated Press
  • 17-letnia dziewczyna zginęła na północy Francji w nocy z czwartku na piątek, gdy świętowano wygraną z Marokiem (2:0) w ćwierćfinale MŚ.
  • Świętująca 17-latka spadła z ciężarówki i zginęła na miejscu.
  • Tragedia ta przyćmiła radość w kraju ze zwycięstwa.

Francja - Maroko: Tragiczna śmierć 17-latki po meczu MŚ. Spadła z ciężarówki

Informację o śmierci 17-latki w miejscowości Aulnoye-Aymeries ogłoszono w piątek rano. Agencja AFP podała, powołując się na ratowników i źródło zbliżone do sprawy, że dziewczyna spadła z ciężarówki, na którą wcześniej się wspięła, by świętować wygraną francuskiej drużyny. Zginęła na miejscu. W pobliżu wypadku było sześć osób nieletnich, jedna z nich w stanie szoku trafiła do szpitala. Zatrzymany został kierowca ciężarówki.

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Wiadomości te przyćmiły radosną atmosferę po meczu, który oglądały w czwartek wieczorem w telewizji miliony kibiców we Francji. Według danych firmy Mediametrie pojedynek z Marokiem śledziło na kanale M6 średnio 16 mln widzów.

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Spokojna noc w Paryżu

W Paryżu atmosfera w trakcie i po meczu była raczej spokojna. Według danych opublikowanych w piątek rano w stolicy i na przedmieściach zatrzymanych zostało około 10 osób w związku z kradzieżą telefonów, aktami przemocy i używaniem rac. Doszło też do bójki, w której jedna osoba została lekko ranna. Wcześniej władze obawiały się różnego rodzaju ekscesów, np. blokowania jezdni, używania środków pirotechnicznych, czy starć z udziałem kibiców.

Samo zwycięstwo 2:0, po którym Francja awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata, prasa przyjęła z entuzjazmem. „Niepowstrzymani” - napisał o francuskich piłkarzach portal sportowego dziennika „L'Equipe”. W półfinale Trójkolorowi zmierzą się ze zwycięzcą piątkowego meczu Hiszpania - Belgia.

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