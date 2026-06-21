MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w niedzielę, 21 czerwca? Będzie okazja do rehabilitacji po wpadce

Mundial 2026. Hiszpania wraca na MŚ po kompromitacji

Mundial 2026 z dnia na dzień wzbudza coraz większe zainteresowanie. Głośno o pięknych golach, niespodziewanych wynikach, a także o czerwonych kartkach, a szczególnie o jednej - przyznanej za zasłanianie ust podczas meczu Turcja - Paragwaj. Swoją drogą gracze znad Bosforu odpadli już z MŚ 2026 i czeka ich już tylko mecz o honor z USA. Walizki pakować mogą już także gracze Haiti, ale dla nich akurat sam awans na mundial był gigantycznym sukcesem. W niedzielę, 21 czerwca, i w nocy z niedzieli na poniedziałek odbędą się cztery kolejne spotkania piłkarskich mistrzostw świata. Szczególnie ciekawie zapowiada się starcie Hiszpania - Arabia Saudyjska. Podopieczni Luisa de la Fuente na starcie turnieju skompromitowali się remisem z debiutującą na mundialu Republiką Zielonego Przylądka. W spotkaniu z Saudyjczykami będą chcieli zmazać plamę z pierwszego spotkania MŚ. Jakie jeszcze mecze MŚ odbędą się w niedzielę, 21 czerwca? Zobaczymy m.in. Belgię, Urugwaj i Egipt.

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MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na niedzielę, 21 czerwca

Godz. 18:00, Grupa H: Hiszpania - Arabia Saudyjska. "Furia Roja" po blamażu z Republiką Zielonego Przylądka nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę. Wydaje się, że drugi raz sensacji nie będzie, ale futbol jest nieprzewidywalny. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 21:00, Grupa G: Belgia - Iran. W pierwszych meczach mundialu 2026 obie drużyny zremisowały. Faworytem oczywiście są Belgowie, ale w spotkaniu z Egiptem nie zachwycili. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 0:00 (w nocy z niedzieli na poniedziałek), Grupa H: Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka. Gracze z Afryki sprawili wielką sensację w pierwszej kolejce, gdy urwali punkty Hiszpanii. W starciu z Urugwajem jednak może być jeszcze trudniej. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 3.00 (w nocy z niedzieli na poniedziałek), Grupa G: Nowa Zelandia - Egipt. "Faraonowie" wydają się być faworytem, ale Nowa Zelandia tanio skóry nie sprzeda. Jeden punkt zresztą już wywalczyli (z Iranem). Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

W kolejnym dniu, w poniedziałek, 22 czerwca, zobaczymy mecze Argentyna - Austria i Francja - Irak, a w nocy z poniedziałku na wtorek - Norwegia - Senegal i Jordania - Algieria.

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