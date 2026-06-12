Mundial 2026 oficjalnie otwarty!

Kibice na całym świecie wstrzymali oddech – największe piłkarskie święto, Mistrzostwa Świata 2026, oficjalnie się rozpoczęło. Turniej, którego gospodarzami są Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada, zainaugurowało spotkanie na Estadio Azteca. W meczu otwarcia Meksyk pewnie pokonał Republikę Południowej Afryki 2:0, rewanżując się za remis 1:1 z mundialu w 2010 roku, kiedy to właśnie RPA było gospodarzem.

Inauguracja za nami, ale prawdziwe emocje dopiero się zaczynają. Przed nami 104 mecze, które wyłonią nowego mistrza świata. Już w piątek do gry wkraczają kolejni współgospodarze, a kibiców czeka dzień pełen sportowych wrażeń.

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Po czwartkowej inauguracji, piątek przyniesie dwa niezwykle interesujące spotkania. Do rywalizacji przystąpią reprezentacje z grup B i C, a na murawę wybiegną dwie drużyny gospodarzy, które będą chciały z przytupem rozpocząć swój udział w turnieju. Oto szczegółowy plan gier na dziś i noc:

Godz. 21:00, Grupa B: Kanada – Bośnia i Hercegowina Jako pierwsi tego dnia na boisko w Toronto wyjdą Kanadyjczycy. Współgospodarze turnieju zmierzą się z zawsze groźną Bośnią i Hercegowiną. Dla Kanady będzie to kluczowy mecz, by dobrze wejść w turniej i pokazać siłę przed własną publicznością. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 3:00 (w nocy z piątku na sobotę), Grupa C: USA – Paragwaj Późnym wieczorem czasu lokalnego, a w nocy polskiego czasu, swój pierwszy mecz rozegrają główni gospodarze turnieju. W Inglewood reprezentacja USA podejmie Paragwaj. Amerykanie, mając za sobą tysiące kibiców, liczą na udany start i komplet punktów. Mecz będzie transmitowany w TVP 2, TVP Sport i na TVPSport.pl.

W sobotę emocje nie opadną. Już o 21:00 w Santa Clara Katar zmierzy się ze Szwajcarią w kolejnym meczu grupy B. Mundial 2026 dopiero się rozkręca.

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