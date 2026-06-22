MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w poniedziałek, 22 czerwca? Grają mistrzowie i wicemistrzowie świata!

Mundial 2026. Argentyna zagra z Austrią, a Francja z Irakiem

Mundial 2026 każdego dnia zaskakuje. W nocy z niedzieli na wtorek doszło do kolejnej sensacji z udziałem reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. Kabowerdeńczycy drugi raz zremisowali ze zdecydowanie wyżej notowanym rywalem. Po podzieleniu się punktami z Hiszpanią (0:0), urwali punkty Urugwajowi (2:2). W niedzielę zawiedli także Belgowie, którzy nie potrafili pokonać Iranu. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. W poniedziałek, 22 czerwca, na mundial powracają mistrzowie i wicemistrzowie świata, czyli Argentyna i Francja. "Albicelestes" czeka trudne zadanie, bo zmierzą się z Austrią, która w ostatnich latach stała się bardzo groźna dla rywali. Łatwiejsze spotkanie - przynajmniej w teorii - czeka "Trójkolorowych". Ich przeciwnikiem będzie bowiem Irak. Jakie jeszcze mecze MŚ odbędą się w poniedziałek, 22 czerwca, i we wtorkowy poranek? Na murawie zobaczymy Norwegię, Senegal, Jordanię i Algierię.

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W poniedziałkowy wieczór i następującą po nim noc zobaczymy cztery mecze na mundialu 2026: Argentyna - Austria, Francja - Irak, Norwegia - Senegal i Jordania - Algieria.

Godz. 19:00, Grupa J: Argentyna - Austria. Mistrzowie świata świetnie zaczęli mundial, pokonując 3:0 Algierię po trzech golach Leo Messiego. Austriacy w pierwszej kolejce wygrali z kolei z Jordanią 3:1, ale w starciu z "Albicelestes" faworytami nie będą. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 23:00, Grupa I: Francja - Irak. "Trójkolorowi" pokazali siłę ataku w spotkaniu z Senegalem, które zwyciężyli 3:1. Z Irakiem może być jeszcze łatwiej... Tercet Kylian Mbappe - Ousmane Dembele - Mikael Olise trudno będzie zatrzymać. A przecież są jeszcze kapitalni zmiennicy. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 2:00 (w nocy z poniedziałku na wtorek), Grupa I: Norwegia - Senegal. Spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. "Wikingowie" na tegorocznym mundialu mają chrapkę na to, by osiągnąć coś wielkiego, ale Senegal to drużyna z absolutnej afrykańskiej czołówki. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP1, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Godz. 5.00 (wtorek rano), Grupa J: Jordania - Algieria. Bardzo ważne spotkanie dla obu ekip, bo w pierwszej kolejce i Jordania, i Algieria przegrały swoje mecze. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

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