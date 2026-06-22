MŚ 2026: Drugi raz coś takiego! Nocna sensacja w mundialu

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-06-22 7:32

Za nami kolejna emocjonująca mundialowa noc. Najpierw o godz. 0.00 (polskiego czasu) rozpoczęło się spotkanie Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka, a trzy godziny później mecz Nowa Zelandia - Egipt. Szczególnie ten pierwszy mecz zapadnie w pamięci. Już drugi raz na MŚ 2026 wydarzyło się coś takiego!

Piłkarz Darwin Núñez w błękitnej koszulce z numerem 9 i nazwiskiem D. NUÑEZ na plecach, z widocznym logo MŚ na rękawie, gestykuluje na boisku podczas meczu Urugwaju. Więcej o sensacyjnych wynikach mundialu znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Mikolaj Barbanell/ Shutterstock

MŚ: Hiszpania tym razem pokazała klasę, niespodzianka w meczu Belgów

Mundial 2026 coraz szybciej zbliża się do fazy pucharowej. W niedzielę wieczorem odbyły się dwa spotkania: Hiszpania - Arabia Saudyjska i Belgia - Iran. "Furio Roja" po wstydliwym remisie w pierwszej kolejce z z debiutującą na MŚ Republiką Zielonego Przylądka, w kolejnym meczu pokazała wielką klasę, pewnie pokonując Saudyjczyków 4:0. Bohaterem rywalizacji był Mikel Oyarzabal, który najpierw zaliczył kapitalną asystę, dogrywając do Lamine'a Yamala, a potem sam dwa razy wpakował piłkę do siatki. Niespodzianką zakończył się drugi pojedynek. "Czerwone Diabły" nie potrafiły pokonać bramkarza Iranu. Rywale też gola nie zdobyli i mecz zakończył się wynikiem 0:0. Zdecydowanie więcej emocji było w nocnych meczach mundialu (z niedzieli na poniedziałek): Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka i Nowa Zelandia - Egipt. 

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Mundial 2026: Republika Zielonego Przylądka znów urywa punkty

Kabowerdeńczycy drugi raz sprawili sensację na MŚ 2026! Skazywali na pożarcie debiutanci po tym, jak zremisowali z wielką Hiszpanię, znowu nie dali się pokonać. Tym razem Urugwajowi. Pierwsi bramkę zdobyli gracze z Afryki. Gola strzelił Kevin Pina w 21. minucie, ale tuż przed przerwą "Urusi" odpowiedzieli dwoma trafieniami (Maxa Araujo i Agustina Canobbio). W 61. minucie wyrównał Helio Varela. Z kolei Egipt dość pewnie pokonał Nową Zelandię 3:1, choć do przerwy przegrywał 0:1 po golu Finna Surmana. W drugiej połowie strzelali już tylko "Faraonowie". Bramki zdobywali" Mostafa Ziko, Mohamed Salah i Mahmud Hassan. 

W poniedziałek, 22 czerwca, i w nocy z poniedziałku na wtorek na mundialu 2026 odbędą się mecze:

  • Argentyna - Austria
  • Francja - Irak
  • Norwegia - Senegal
  • Jordania - Algieria

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