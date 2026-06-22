MŚ 2026: Drugi raz coś takiego! Nocna sensacja w mundialu

MŚ: Hiszpania tym razem pokazała klasę, niespodzianka w meczu Belgów

Mundial 2026 coraz szybciej zbliża się do fazy pucharowej. W niedzielę wieczorem odbyły się dwa spotkania: Hiszpania - Arabia Saudyjska i Belgia - Iran. "Furio Roja" po wstydliwym remisie w pierwszej kolejce z z debiutującą na MŚ Republiką Zielonego Przylądka, w kolejnym meczu pokazała wielką klasę, pewnie pokonując Saudyjczyków 4:0. Bohaterem rywalizacji był Mikel Oyarzabal, który najpierw zaliczył kapitalną asystę, dogrywając do Lamine'a Yamala, a potem sam dwa razy wpakował piłkę do siatki. Niespodzianką zakończył się drugi pojedynek. "Czerwone Diabły" nie potrafiły pokonać bramkarza Iranu. Rywale też gola nie zdobyli i mecz zakończył się wynikiem 0:0. Zdecydowanie więcej emocji było w nocnych meczach mundialu (z niedzieli na poniedziałek): Urugwaj - Republika Zielonego Przylądka i Nowa Zelandia - Egipt.

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Kabowerdeńczycy drugi raz sprawili sensację na MŚ 2026! Skazywali na pożarcie debiutanci po tym, jak zremisowali z wielką Hiszpanię, znowu nie dali się pokonać. Tym razem Urugwajowi. Pierwsi bramkę zdobyli gracze z Afryki. Gola strzelił Kevin Pina w 21. minucie, ale tuż przed przerwą "Urusi" odpowiedzieli dwoma trafieniami (Maxa Araujo i Agustina Canobbio). W 61. minucie wyrównał Helio Varela. Z kolei Egipt dość pewnie pokonał Nową Zelandię 3:1, choć do przerwy przegrywał 0:1 po golu Finna Surmana. W drugiej połowie strzelali już tylko "Faraonowie". Bramki zdobywali" Mostafa Ziko, Mohamed Salah i Mahmud Hassan.

W poniedziałek, 22 czerwca, i w nocy z poniedziałku na wtorek na mundialu 2026 odbędą się mecze:

Argentyna - Austria

Francja - Irak

Norwegia - Senegal

Jordania - Algieria

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