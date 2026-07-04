Mundial przynosi kolejne rozstrzygnięcia, a kibice zastanawiają się, jakie mecze dzisiaj, w sobotę 4 lipca 2026.

Przed nami dwa pierwsze mecze w 1/8 finału MŚ 2026.

Sprawdź, kto dziś gra i o której godzinie mecze dzisiaj na mundialu.

MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na sobotę 4 lipca

Godz. 19.00: Kanada - Maroko (NRG Stadium, Houston)

Kanada, jeden z gospodarzy mundialu, gra bardzo zdyscyplinowany futbol, a awans do 1/8 finału MŚ to już wielki sukces "Klonowych Liści". W starciu z Marokiem nie będzie jednak faworytem. Zespół z północnej Afryki spisuje się w tym turnieju znakomicie. Półfinalista MŚ Katar 2022 potwierdza, że jest groźny dla największych światowych potęg, o czym boleśnie przekonali się Holendrzy (Maroko wyeliminowało ich po serii rzutów karnych). Afrykanie mają świetnych zawodników w każdym sektorze boiska (Bono, Hakimi, Ziyech, En-Nesyri) i tradycyjnie są bardzo groźni w kontrach oraz grze w powietrzu. Transmisja TV z meczu Kanada - Maroko na kanałach TVP 1 i TVP Sport oraz online na stronie TVPSport.pl

Godz. 23.00: Paragwaj - Francja (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

Paragwaj imponuje żelazną defensywa i ogromną wolą walki. Te atuty pozwoliły tej drużynie sprawić sensację i wyeliminować Niemców. W meczu z Francją skazywani są jednak na pożarcie. Kylian Mbappe i jego koledzy grają na tym mundialu z niesamowitym polotem, strzelając dużo bramek i wygrywając kolejne mecze. Uwaga na ekstremalną pogodę! W Filadelfii w sobotę zapowiadana jest fala upałów z temperaturami przekraczającymi 35–37°C w cieniu i odczuwalną powyżej 40°C przy dużej wilgotności powietrza. Taka pogoda może szczególnie utrudnić grę drużynie preferującej pressing i szybkie tempo – Francuzi będą musieli bardzo rozsądnie gospodarować siłami. Transmisja TV z meczu Paragwaj - Francja na kanałach TVP 1 i TVP Sport oraz online na stronie TVPSport.pl.

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