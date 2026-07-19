Przed nami już tylko jeden mecz na mundialu.

W wielkim finale MŚ 2026 zagrają Hiszpania i Argentyna.

Sprawdź, o której mecz dzisiaj, w niedzielę 19 lipca. Poniżej terminarz MŚ.

Mecz dzisiaj na mundialu to finał Hiszpania - Argentyna!

Hiszpania i Argentyna - dwie najlepsze drużyny rankingu FIFA i mistrzowie swoich kontynentów - powalczą w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem o miano najlepszej piłkarskiej reprezentacji globu. Mecz numer 104 zwieńczy największy i najdłuższy w historii mundial. Będzie to 12. międzykontynentalny finał MŚ, który przyniesie 13. triumf ekipie z Europy, bądź 11. zespołowi z Ameryki Południowej.

MŚ 2026: O której godzinie finał mundialu?

Finał: Hiszpania - Argentyna (niedziela 19 lipca, godz. 21, MetLife Stadium, New Jersey)

Mecz Hiszpania - Argentyna w finale MŚ 2026 zacznie się o godzinie 21 polskiego czasu. Wyłoni mistrza świata. Mecz będzie pojedynkiem liderów obu reprezentacji, wywodzących się z dwóch różnych piłkarskich pokoleń - 19-letniego Lamine’a Yamala i jego wielkiego poprzednika w Barcelonie, 20 lat starszego Lionela Messiego, który w przypadku zwycięstwa zapewne po raz drugi zostanie najlepszym graczem mundialu i ma również szansę na tytuł króla strzelców. Hiszpania ma szanse na drugi tytuł w historii, po triumfie w 2010 roku. Z kolei „Abicelestes” mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji, podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962. Transmisja na TVP 1, TVP Sport i online na TVPSPORT.pl.

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