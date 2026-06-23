Norwegia - Senegal (23.06.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-06-23 4:05

Starcie Norwegii z Senegalem to jedno ze spotkań drugiej kolejki fazy grupowej na Mundialu 2026. Obie reprezentacje zagrały 23 czerwca na MetLife Stadium w East Rutherford. Jaki padł wynik i kto najczęściej uderzał na bramkę rywala? Zobaczcie statystyki meczu Norwegia - Senegal oraz przebieg tej rywalizacji na mistrzostwach świata.

Puchar Świata FIFA na tle flag Norwegii i Senegalu, symbolizujący mecz Mundialu 2026. Pełne informacje o wynikach, składach i statystykach tego spotkania znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Norway-Senegal (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Norwegia - Senegal

  • Norwegia [3:2] Senegal

Norwegia - Senegal - STATYSTYKI

StatystykaNorwegiaSenegal
Bramki32
Kto strzelił

M. Pedersen (43')

E. Haaland (48')

E. Haaland (58')

I. Sarr (53')

I. Sarr (90+3')

Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany

J. Ryerson (13')

F. Aursnes (46')

A. Nusa (71')

T. Heggem (84')

A. Sorloth (84')

M. Diouf (54')

P. Gueye (54')

E. Mendy (63')

L. Camara (63')

K. Koulibaly (72')

Strzały celne74
Strzały niecelne36
Wszystkie strzały1316
Strzały zablokowane36
Strzały z pola karnego1110
Strzały spoza pola karnego26
Faule135
Rzuty rożne54
Spalone04
Posiadanie piłki42%58%
Interwencje bramkarza23
Wszystkie podania352487
Celne podania283429
Skuteczność podań80%88%
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Norwegia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Norwegia:

  • Ørjan Nyland (bramkarz)
  • Julian Ryerson (obrońca)
  • Kristoffer Ajer (obrońca)
  • Torbjørn Heggem (obrońca)
  • David Møller Wolfe (obrońca)
  • Martin Ødegaard (pomocnik)
  • Sander Berge (pomocnik)
  • Fredrik Aursnes (pomocnik)
  • Alexander Sørloth (napastnik)
  • Erling Haaland (napastnik)
  • Antonio Nusa (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Sander Tangvik (bramkarz)
  • Egil Selvik (bramkarz)
  • Leo Østigård (obrońca)
  • Fredrik André Bjørkan (obrońca)
  • Sondre Langås (obrońca)
  • Henrik Sælebakke Falchener (obrońca)
  • Thelo Aasgaard (pomocnik)
  • Oscar Bobb (pomocnik)
  • Andreas Schjelderup (napastnik)
  • Kristian Thorstvedt (pomocnik)
  • Morten Thorsby (pomocnik)
  • Patrick Berg (pomocnik)
  • Marcus Pedersen (obrońca)
  • Jørgen Strand Larsen (napastnik)
  • Jens Petter Hauge (pomocnik)

Senegal - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Senegal:

  • Edouard Mendy (bramkarz)
  • Krépin Diatta (obrońca)
  • Kalidou Koulibaly (obrońca)
  • Moussa Niakhaté (obrońca)
  • El Hadji Malick Diouf (obrońca)
  • Idrissa Gana Gueye (pomocnik)
  • Pape Gueye (pomocnik)
  • Ismaïla Sarr (pomocnik)
  • Lamine Camara (pomocnik)
  • Sadio Mané (pomocnik)
  • Nicolas Jackson (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mory Diaw (bramkarz)
  • Yehvann Diouf (bramkarz)
  • Mamadou Sarr (obrońca)
  • Ismail Jakobs (obrońca)
  • Abdoulaye Seck (obrońca)
  • Antoine Mendy (obrońca)
  • Pathé Ismaël Ciss (pomocnik)
  • Bara Sapoko Ndiaye (pomocnik)
  • Iliman Ndiaye (napastnik)
  • Pape Matar Sarr (pomocnik)
  • Habib Diarra (pomocnik)
  • Ibrahim Mbaye (napastnik)
  • Assane Diao (napastnik)
  • Ahmadou Bamba Dieng (napastnik)
  • Cherif Ndiaye (napastnik)
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