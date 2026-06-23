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Wynik meczu Norwegia - Senegal
- Norwegia [3:2] Senegal
Norwegia - Senegal - STATYSTYKI
|Statystyka
|Norwegia
|Senegal
|Bramki
|3
|2
|Kto strzelił
M. Pedersen (43')
E. Haaland (48')
E. Haaland (58')
I. Sarr (53')
I. Sarr (90+3')
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
J. Ryerson (13')
F. Aursnes (46')
A. Nusa (71')
T. Heggem (84')
A. Sorloth (84')
M. Diouf (54')
P. Gueye (54')
E. Mendy (63')
L. Camara (63')
K. Koulibaly (72')
|Strzały celne
|7
|4
|Strzały niecelne
|3
|6
|Wszystkie strzały
|13
|16
|Strzały zablokowane
|3
|6
|Strzały z pola karnego
|11
|10
|Strzały spoza pola karnego
|2
|6
|Faule
|13
|5
|Rzuty rożne
|5
|4
|Spalone
|0
|4
|Posiadanie piłki
|42%
|58%
|Interwencje bramkarza
|2
|3
|Wszystkie podania
|352
|487
|Celne podania
|283
|429
|Skuteczność podań
|80%
|88%
Jakub Błaszczykowski o życiu po karierze
Norwegia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Norwegia:
- Ørjan Nyland (bramkarz)
- Julian Ryerson (obrońca)
- Kristoffer Ajer (obrońca)
- Torbjørn Heggem (obrońca)
- David Møller Wolfe (obrońca)
- Martin Ødegaard (pomocnik)
- Sander Berge (pomocnik)
- Fredrik Aursnes (pomocnik)
- Alexander Sørloth (napastnik)
- Erling Haaland (napastnik)
- Antonio Nusa (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Sander Tangvik (bramkarz)
- Egil Selvik (bramkarz)
- Leo Østigård (obrońca)
- Fredrik André Bjørkan (obrońca)
- Sondre Langås (obrońca)
- Henrik Sælebakke Falchener (obrońca)
- Thelo Aasgaard (pomocnik)
- Oscar Bobb (pomocnik)
- Andreas Schjelderup (napastnik)
- Kristian Thorstvedt (pomocnik)
- Morten Thorsby (pomocnik)
- Patrick Berg (pomocnik)
- Marcus Pedersen (obrońca)
- Jørgen Strand Larsen (napastnik)
- Jens Petter Hauge (pomocnik)
Senegal - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Senegal:
- Edouard Mendy (bramkarz)
- Krépin Diatta (obrońca)
- Kalidou Koulibaly (obrońca)
- Moussa Niakhaté (obrońca)
- El Hadji Malick Diouf (obrońca)
- Idrissa Gana Gueye (pomocnik)
- Pape Gueye (pomocnik)
- Ismaïla Sarr (pomocnik)
- Lamine Camara (pomocnik)
- Sadio Mané (pomocnik)
- Nicolas Jackson (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mory Diaw (bramkarz)
- Yehvann Diouf (bramkarz)
- Mamadou Sarr (obrońca)
- Ismail Jakobs (obrońca)
- Abdoulaye Seck (obrońca)
- Antoine Mendy (obrońca)
- Pathé Ismaël Ciss (pomocnik)
- Bara Sapoko Ndiaye (pomocnik)
- Iliman Ndiaye (napastnik)
- Pape Matar Sarr (pomocnik)
- Habib Diarra (pomocnik)
- Ibrahim Mbaye (napastnik)
- Assane Diao (napastnik)
- Ahmadou Bamba Dieng (napastnik)
- Cherif Ndiaye (napastnik)